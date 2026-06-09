Unul dintre cele mai cunoscute imobile din București va fi consolidat seismic. Statul alocă aproape 110 milioane de lei pentru lucrări

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că unul dintre cele mai cunoscute imobile interbelice din București, Blocul Rosenthal de pe Calea Victoriei, urmează să intre într-un amplu proces de consolidare seismică, finanțat în mare parte din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat.

Pentru realizarea lucrărilor, PMB estimează că va primi aproape 110 milioane de lei de la bugetul de stat, în timp ce contribuția proprie se va ridica la 53 de milioane de lei.

Clădirea situată pe Calea Victoriei nr. 22-24 a fost inclusă pe lista-sinteză aprobată de Ministerul Dezvoltării, etapă care deschide drumul către demararea investiției. În perioada următoare, autoritățile trebuie să obțină autorizația de construire și să semneze contractul de finanțare.

Blocul Rosenthal este considerat una dintre cele mai elegante clădiri din Capitală și reprezintă un reper al arhitecturii interbelice. Imobilul a fost construit în anul 1938 după planurile arhitectului Radu Dudescu, care la acea vreme ocupa funcția de arhitect-șef al Băncii Naționale a României.

La momentul inaugurării, clădirea era privită ca un simbol al modernității, fiind printre primele blocuri din București care includeau spații comerciale amplasate într-un pasaj acoperit cu coloane.

„Consolidăm, cu fonduri nerambursabile, Blocul Rosenthal, bijuteria interbelică a Căii Victoriei!Aproape 110 milioane de lei urmează să primim de la bugetul de stat, pentru aceste lucrări, iar 53 de milioane de lei va fi contribuția proprie. Clădirea de pe Calea Victoriei 22-24, una dintre cele mai elegante din Capitală, a fost inclusă pe lista-sinteză aprobată de Ministerul Dezvoltării. Acesta este primul pas. Urmează să obținem autorizația de construire și să semnăm contractul de finanțare. Construit în 1938 după planurile lui Radu Dudescu — arhitect-șef al Băncii Naționale a României la acea vreme — Blocul Rosenthal a fost, încă de la inaugurare, un reper al modernității. A fost printre primele blocuri cu spații comerciale într-un pasaj acoperit cu coloane”, a transmis PMB într-un comunicat.

Imobilul are un regim de înălțime S1+S2+P+8E și o suprafață construită de aproape 8.000 de metri pătrați. Timp de aproximativ 30 de ani a găzduit Casa de Pensiuni, Împrumuturi și Ajutoare a Băncii Naționale a României, iar din anul 1968 a devenit sediul Băncii Române de Comerț Exterior.

În prezent, clădirea este încadrată în clasa I de risc seismic și a fost deja curățată la interior pentru pregătirea lucrărilor de consolidare.

Primăria Capitalei a precizat că Blocul Rosenthal face parte dintr-un program mai amplu de consolidare a clădirilor vulnerabile din București. Prin intermediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), au fost depuse și selectate pentru finanțare 78 de proiecte în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), cu o valoare totală de 2,67 miliarde de lei.

Din cele 78 de proiecte selectate, 72 vizează clădiri rezidențiale, iar șase sunt destinate clădirilor publice. Majoritatea imobilelor sunt situate în zone istorice protejate sau sunt clasificate drept monumente istorice.

Pentru șapte dintre aceste proiecte au fost deja semnate contractele de finanțare. În cazul celorlalte investiții, autoritățile lucrează în prezent la elaborarea documentațiilor și la obținerea autorizațiilor necesare pentru demararea lucrărilor.