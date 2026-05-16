Edilul a explicat că amploarea problemei depășește capacitatea administrativă și financiară a Primăria Municipiului București și chiar a Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Postarea mea de aseară, referitoare la concursul de soluții pentru Bd. Magheru, a venit cu multe comentarii privind starea clădirilor. Evident, starea clădirilor este una dintre marile noastre probleme”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Acesta a atras atenția că numărul clădirilor vulnerabile este uriaș și că bugetele publice actuale nu ar putea acoperi necesarul de investiții nici într-un interval foarte lung de timp.

Primarul Capitalei spune că soluția pe care o propune este stimularea investițiilor private și creșterea atractivității zonelor centrale ale Bucureștiului.

Potrivit acestuia, investitorii ar putea fi convinși să finanțeze lucrările de consolidare și renovare dacă respectivele clădiri vor deveni atractive economic și vor putea fi reintegrate în circuitul comercial și turistic.

„Cum? Prin creşterea atractivităţii zonei centrale şi, implicit, a valorii acesteia. Banii vin, dacă acolo sunt şi alţi bani şi se pot înmulţi. Mergem pe stimularea pieţei, pe capital”, a explicat Ciprian Ciucu.

Edilul susține că strategia se bazează pe un efect „sinergic”, generat de mai multe proiecte și politici urbane desfășurate simultan.

Conform primarului, planul de revitalizare include mai multe direcții:

proiecte de regenerare urbană pentru zone precum Magheru, Brezoianu și Piața Lahovari;

consolidarea și restaurarea a aproximativ 20 de clădiri la fiecare doi ani;

concesionarea unor clădiri aflate în proprietatea PMB, cu obligația renovării și consolidării;

programe pentru restaurarea fațadelor clădirilor cu risc seismic gradul II;

eliminarea fenomenului de tagging și vandalizare;

dezvoltarea unui mecanism de împrumut pentru proprietari, cu dobânzi reduse și garanții oferite de Primărie.

Primarul consideră că aceste măsuri pot contribui la schimbarea imaginii centrului Bucureștiului și la atragerea de investiții noi.

Ciprian Ciucu a oferit și un exemplu concret de investiție privată pe care administrația vrea să o stimuleze.

„Am emis autorizaţia de construire pentru Hotelul Ambasador. Va fi consolidat şi renovat de către proprietar, familia Meinl. Cei cu cafeaua. Superb! Lucrările încep acum, în mai”, a anunțat edilul.

Potrivit acestuia, următorul proiect important ar urma să fie consolidarea imobilului Patria/ARO, realizată prin intermediul PMB și al Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

„Avem o strategie. Am spus-o şi în campanie: lucrurile nu se petrec întâmplător”, a declarat primarul.

Declarațiile vin după ce vineri, 15 mai, Ciprian Ciucu a anunțat lansarea unui parteneriat strategic pentru reconfigurarea urbană a Bulevardului Gheorghe Magheru.

Primarul susține că artera și-a pierdut în ultimele decenii atractivitatea comercială și culturală și că este nevoie de o transformare majoră.

„Bulevardul Magheru este astăzi un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat – nu atrage, ci respinge”, a transmis edilul.

Acesta a criticat starea actuală a bulevardului și a susținut că zona are nevoie de spații verzi, de mai multă viață urbană și de proiecte care să redea identitatea centrului Capitalei.

„Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viaţă comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează şi vizual, şi auditiv şi olfactiv”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Problema clădirilor cu risc seismic rămâne una dintre cele mai mari provocări ale Bucureștiului

Capitala României se confruntă de ani de zile cu problema clădirilor vulnerabile la cutremur, multe dintre acestea fiind situate în zone centrale și având valoare istorică sau arhitecturală.

Experții avertizează că Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai expuse orașe europene în cazul unui seism major, iar ritmul actual al consolidărilor este insuficient raportat la dimensiunea problemei.

Administrația locală încearcă acum să combine investițiile publice cu cele private pentru a accelera lucrările și pentru a transforma centrul Capitalei într-o zonă mai sigură și mai atractivă economic.