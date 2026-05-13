Reprezentanții Primăria Municipiului București (PMB) au transmis că proiectul de prelungire a magistralei de metrou M3 către Centura Capitalei, Chiajna și Cartierul Latin intră într-o nouă etapă, după aprobarea unui protocol de colaborare. Potrivit acestora, inițiativa a fost susținută de primarul general Ciprian Ciucu și aprobată de consilierii generali, iar pentru implementarea lucrărilor vor colabora Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor.

Autoritățile au precizat că extinderea magistralei M3 va fi realizată pe mai multe tronsoane. Astfel, segmentul Păcii – Linia de Centură Vest va avea 3,7 km și patru stații subterane, urmând să conecteze rețeaua de metrou cu inelul feroviar al Capitalei, în zona de vest.

Tronsonul Preciziei – Chiajna va avea 3,3 km și două stații supraterane, facilitând legătura cu zona Militari Residence și complexul comercial din Militari. Un alt tronson, Preciziei – Cartierul Latin (Bragadiru), va avea aproximativ 4,36 km și două stații supraterane, urmând să deservească zona de sud-vest a orașului.

Reprezentanții Primăriei au mai transmis că proiectul este considerat un pas important pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării în zonele vizate.

Totodată, instituția va oferi asistență tehnică pentru Metrorex și Primăria Sectorului 6, în timp ce acestea vor gestiona documentațiile și studiile necesare pentru implementarea proiectului.

Șoferii care își au autovehiculele parcate în parcarea gratuită de pe Șoseaua Pantelimon au fost informați că trebuie să le mute în zilele următoare, pentru a permite echipelor de salubrizare să desfășoare lucrări de curățenie. Autoritățile au avertizat că mașinile care nu vor fi relocate vor fi ridicate.

Primăria Capitalei a anunțat miercuri, 13 mai 2026, că parcarea park&ride situată la intersecția dintre Șoseaua Pantelimon și Șoseaua Vergului va intra într-un proces de administrare și întreținere corespunzătoare, la patru ani de la finalizarea construcției. Potrivit instituției, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a finalizat procedurile necesare, iar Consiliul General a aprobat transferul parcării în administrarea Administrației Străzilor București.

Ulterior, parcarea va fi preluată de Compania Municipală Parking București, care se va ocupa de funcționarea și întreținerea acesteia. În ultimii ani, spațiul a fost folosit frecvent pentru abandonarea sau staționarea îndelungată a unor vehicule, iar în zonă s-a acumulat o cantitate semnificativă de deșeuri.

Reprezentanții municipalității au făcut apel la șoferi să își mute mașinile pentru a permite curățarea completă a parcării și au transmis că vehiculele rămase pe amplasament vor fi ridicate. Potrivit acestora, operațiunea de salubrizare va dura aproximativ două săptămâni.

După finalizarea lucrărilor, parcarea va deveni una publică cu plată. Aceasta are 495 de locuri, inclusiv spații destinate persoanelor cu dizabilități, motocicletelor și bicicletelor, fiind concepută ca un punct park&ride pentru a încuraja continuarea călătoriei cu transportul public.

La parterul parcării sunt disponibile conexiuni cu mai multe linii de transport public, inclusiv tramvaiul 5, autobuzele 103 și 246, linia de noapte N102, precum și liniile STV 407, 451, 452, 457 și 458.

Primăria Municipiului București a anunțat că Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău va intra într-un amplu proces de reabilitare, după ce Consiliul General a aprobat transferul său din administrarea Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” către Administrația Domeniului Public al Municipiului București, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

Potrivit autorităților, obiectivul cultural, considerat parte importantă a patrimoniului Capitalei, se află într-o stare avansată de degradare și nu mai este utilizat la potențialul său real. În vara acestui an sunt programate doar opt spectacole, în condițiile în care infrastructura este deteriorată, cu scaune incomode și afectate, alei degradate și garduri ruginite. Ultima reabilitare completă a avut loc în anul 2007, iar de atunci spațiul nu a mai beneficiat de lucrări de întreținere corespunzătoare.

În anul 2023 a fost refăcută doar arena, însă reprezentanții municipalității consideră că intervențiile nu sunt suficiente pentru a asigura funcționarea în condiții adecvate. Aceștia susțin că Teatrul de Revistă nu dispune de capacitatea administrativă și financiară necesară pentru o renovare complexă, în timp ce Administrația Domeniului Public ar putea gestiona mai eficient procesul de modernizare. De asemenea, este avută în vedere instalarea unor panouri fonoabsorbante, având în vedere proximitatea față de reședința Casei Regale.

Primăria a precizat că teatrul de vară urmează să fie transformat într-o grădină de vară modernă, destinată organizării de evenimente culturale de calitate și adaptată statutului de monument istoric. În paralel, municipalitatea a anunțat un proiect amplu de revitalizare pentru întregul Parcul Herăstrău, lucrările urmând să înceapă cu consolidarea malurilor afectate de surpări în următoarele trei săptămâni.

Ulterior, modernizarea parcului va fi realizată etapizat, pe baza unui masterplan elaborat împreună cu specialiști. Autoritățile estimează că până la finalul anului va fi finalizată documentația necesară pentru reabilitarea completă a întregului parc.

„Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă. Un teatru nu are capacitatea de a administra și renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reședința Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administrația Domeniului Public pentru că are capacitatea admistrativă”, a explicat edilul Capitalei.

Primăria Municipiului București a anunțat că Parcul Izvor va intra într-un amplu proces de modernizare, în contextul în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a început deja unele lucrări de întreținere, considerate însă insuficiente pentru starea actuală a spațiului.

Reprezentanții municipalității au precizat că parcul va fi reabilitat complet, printr-un proces etapizat care include mai multe proceduri administrative și tehnice. În cursul acestui an urmează să fie realizat studiul de fezabilitate, după care vor fi demarate achizițiile necesare pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor.

Pentru aceste etape a fost alocată suma de 465.000 de lei, iar autoritățile au depus deja documentațiile preliminare necesare pentru accesarea fondurilor europene. Planul de modernizare prevede revitalizarea spațiilor verzi prin plantări specifice, implementarea unor sisteme durabile de drenaj și crearea unor zone de umbrire naturală, alături de reamenajarea aleilor, mobilierului urban și locurilor de joacă.

Potrivit Primăriei Capitalei, obiectivul proiectului este transformarea Parcului Izvor într-un spațiu modern și funcțional, printr-un proces etapizat de investiții și lucrări de reabilitare.