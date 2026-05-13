Discuțiile privind scumpirea transportului public din București au reapărut oficial după ce primarul Capitalei a confirmat existența unei solicitări venite din partea conducerii STB și a instituțiilor care coordonează sistemul de transport.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, cererea pentru majorarea prețului biletului de la 3 la 5 lei vine din partea:

Societatea de Transport București;

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;

Consiliului de Administrație al STB;

Adunării Generale a Acționarilor;

managementului companiei.

Edilul a precizat însă că propunerea nu a fost introdusă deocamdată pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

Anunțul privind posibila scumpire a biletelor vine într-un moment în care STB pregătește una dintre cele mai ample reorganizări din ultimii ani.

CGMB a aprobat miercuri includerea în bugetul companiei a maximum 12 salarii compensatorii pentru angajații afectați de concedieri colective sau disponibilizări.

Potrivit informațiilor discutate în ședință, între 700 și 800 de salariați ar putea fi afectați de procesul de restructurare.

Primarul Capitalei a susținut însă că personalul direct implicat în operarea transportului public nu va fi vizat de concedieri.

„Va urma un proces de reorganizare, care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta este ceea ce am agreat și cu STB”, a explicat edilul.

În schimb, restructurările ar putea viza zone administrative, posturi considerate supradimensionate sau structuri interne unde managementul local consideră că există costuri prea mari raportate la eficiență.

Discuțiile despre creșterea tarifelor apar într-un context financiar complicat pentru transportul public din București.

În ultimii ani, STB s-a confruntat cu:

creșterea costurilor de operare;

majorarea prețurilor la energie și combustibili;

presiuni salariale;

cheltuieli ridicate de mentenanță;

investiții insuficiente în infrastructură și flotă;

subvenții mari suportate de bugetul local.

Autoritățile locale susțin că actualul nivel al tarifelor nu mai reflectă costurile reale ale sistemului de transport.

În prezent, o călătorie STB costă 3 lei, tarif introdus după precedenta majorare de preț. Dacă propunerea va fi aprobată, costul unei călătorii ar crește cu aproximativ 66%.

Primarul Capitalei susține că majorarea tarifelor trebuie condiționată de reducerea cheltuielilor interne și eficientizarea companiei.

Acesta afirmă că nu consideră corect ca populația să suporte costuri mai mari înainte ca managementul STB să demonstreze că încearcă să optimizeze bugetul companiei.

„Am zis că nu mi se pare corect, la nivelul oamenilor, să creștem biletul până nu vedem că există voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că solicitarea privind majorarea tarifelor ar putea reveni pe masa CGMB după începerea procesului de reorganizare.

„Este probabil ca, la cererea lor, după ce vom vedea că au început acest proces de optimizare, să vă supun votului, la cererea AGA și a ADI TPBI – un proces de mai mult de un an și jumătate în urmă, cu studiu de suportabilitate”, a mai spus primarul.

O eventuală majorare a tarifelor STB ar afecta direct milioane de călătorii realizate lunar în București și zona metropolitană.

În contextul inflației și al creșterii generale a costului vieții, o scumpire de la 3 la 5 lei ar însemna cheltuieli suplimentare pentru persoanele care folosesc zilnic transportul public.

În același timp, administrația locală încearcă să găsească un echilibru între:

susținerea financiară a STB;

reducerea subvențiilor din bugetul Capitalei;

menținerea unui transport public accesibil;

modernizarea infrastructurii și a flotei.

În ultimii ani, transportul public din București a rămas unul dintre cele mai subvenționate servicii publice locale, iar costurile suportate de Primărie au crescut constant.

Pentru ca prețul biletului să fie majorat, propunerea va trebui aprobată prin vot în cadrul Consiliul General al Municipiului București.

Deocamdată, conducerea Primăriei Capitalei condiționează orice discuție despre scumpirea transportului public de începerea reorganizării și reducerii costurilor interne de la STB.

Astfel, majorarea tarifelor nu este încă decisă oficial, însă administrația locală confirmă că scenariul unei scumpiri la 5 lei este deja analizat la nivel instituțional.