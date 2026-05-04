Începând cu 1 mai, o călătorie cu transportul public din municipiul Chișinău, Republica Moldova, a ajuns să coste 7 lei, în creștere cu un leu față de tariful anterior. Odată cu această modificare au fost ajustate și prețurile abonamentelor, cu majorări de până la 17%, însă abonamentele achiziționate înainte de această dată rămân valabile. Decizia a fost justificată în principal prin creșterea prețurilor la carburanți.

Pentru călătorii obișnuiți, abonamentul lunar a crescut de la 234 la 273 de lei, cel pentru trei luni de la 594 la 693 de lei, iar abonamentul pentru șase luni a urcat de la 972 la 1.134 de lei. În cazul elevilor, abonamentul lunar a fost majorat de la 117 la 136 de lei, cel trimestrial de la 297 la 346 de lei, iar cel semestrial de la 486 la 567 de lei.

Și studenții resimt aceste ajustări, abonamentul lunar crescând de la 164 la 191 de lei, cel pentru trei luni de la 416 la 485 de lei, iar cel pentru șase luni de la 680 la 794 de lei. Tarifele pentru personalul din domeniul educației și cel medical au fost, de asemenea, modificate în aceleași limite, ajungând la 191 de lei pentru o lună, 485 de lei pentru trei luni și 794 de lei pentru șase luni.

Autoritățile municipale explică faptul că aceste majorări reflectă creșterea semnificativă a costurilor de operare, în special a prețului carburanților, care aproape s-a dublat și a influențat direct funcționarea sistemului de transport public. În același timp, se menționează că tariful de 7 lei nu acoperă integral costul real al unei călătorii, mai ales pe rutele suburbane, iar în lipsa subvențiilor, prețul real ar fi considerabil mai ridicat.

Tip tarif Preț Călătorie cu transportul public 7 lei

Categorie Tip abonament Preț Călători obișnuiți Lunar 273 lei Călători obișnuiți 3 luni 693 lei Călători obișnuiți 6 luni 1.134 lei Elevi Lunar 136 lei Elevi 3 luni 346 lei Elevi 6 luni 567 lei Studenți Lunar 191 lei Studenți 3 luni 485 lei Studenți 6 luni 794 lei Personal educație și medical Lunar 191 lei Personal educație și medical 3 luni 485 lei Personal educație și medical 6 luni 794 lei

Începând cu 1 mai 2026, în București, odată cu ajustarea tarifelor Metrorex, au fost influențate și prețurile biletelor integrate pentru transportul public. O călătorie cu metroul costă acum 7 lei, în creștere față de 5 lei anterior, iar biletul pentru transportul de suprafață (STB – autobuz, troleibuz și tramvai) este 5 lei și are o valabilitate de 90 de minute, după ce la începutul anului 2026 fusese 3 lei. Biletul integrat, care acoperă atât STB cât și metroul, costă 9 lei și este valabil 120 de minute. În ceea ce privește abonamentele, cel lunar pentru metrou este 140 de lei, cel pentru STB este 100 de lei, iar abonamentul integrat STB + metrou ajunge la 196 de lei.

La Cluj-Napoca, operatorul CTP Cluj a simplificat structura tarifară în toamna anului 2025, introducând în principal biletele cu valabilitate în timp. Astfel, un bilet pentru troleibuz sau tramvai costă 4 lei și este valabil 90 de minute pe toate liniile urbane. Abonamentul lunar pentru toate liniile este 130 de lei. În plus, programul „Vinerea Verde” continuă să funcționeze, oferind gratuitate pe transportul urban în fiecare zi de vineri.

În Timișoara, tarifele STPT au fost majorate în august 2025, ca urmare a creșterii costurilor la energie și combustibil. Un bilet pentru troleibuz sau tramvai costă 4 lei și are o valabilitate de 60 de minute, iar abonamentul lunar general este 130 de lei.

În Iași, tarifele CTP Iași au rămas neschimbate de la începutul anului 2025. Un bilet pentru tramvai sau autobuz costă 4 lei și este valabil 120 de minute. Există și un abonament de 24 de ore în valoare de 13 lei, iar abonamentul lunar pe 30 de zile costă 110 lei.

În Constanța, transportul public operat de CT Bus se bazează în principal pe autobuze, cu tarife unificate. O călătorie costă 3 lei, iar un bilet valabil 75 de minute are prețul de 5 lei. Abonamentul lunar pentru toate liniile este 134 de lei.

În Craiova, tarifele RAT Craiova au fost majorate cu aproximativ 33% în august 2025. Un bilet pentru tramvai sau autobuz costă 4 lei, iar abonamentul lunar pentru toate liniile este 120 de lei.