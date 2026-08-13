Puțini știu unde se depune cererea pentru pensia comunitară. Regula care se aplică românilor

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș, persoana îndreptățită trebuie să se adreseze unei singure instituții. Cererea depusă la această instituție este valabilă pentru toate instituțiile din statele ale căror legislații de securitate socială i s-au aplicat persoanei respective.

În cazul în care solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru, cererea pentru stabilirea drepturilor de pensie se depune la instituția competentă din statul respectiv. Persoanele care au domiciliul în România trebuie să depună cererea la casa teritorială de pensii de care aparțin în funcție de domiciliu.

Instituția de asigurări sociale din statul de domiciliu are responsabilitatea de a transmite către celelalte state documentele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie. Comunicarea dintre instituțiile competente din statele implicate este realizată prin intermediul formularelor de legătură.

Astfel, persoana care a desfășurat activități profesionale în mai multe state nu este obligată să depună câte o cerere separată la fiecare instituție de pensii. Procedura pornește de la instituția competentă din statul de reședință sau de domiciliu, în funcție de situația solicitantului, iar aceasta transmite documentele către celelalte instituții implicate.

În cazul persoanelor care au lucrat într-unul sau în mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, drepturile de pensie sunt stabilite cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare și ale legislațiilor naționale în vigoare în domeniul pensiilor.

Persoanele interesate pot solicita acordarea drepturilor de pensie potrivit legislațiilor în vigoare în statele membre în care au desfășurat activități profesionale. Vârstele de pensionare nu sunt identice în toate statele, astfel că fiecare stat stabilește drepturile de pensie la momentul la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de propria legislație.

Un principiu important în stabilirea acestor drepturi este cel al pro rata temporis. Potrivit acestui principiu, pensia este calculată proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat acordă o pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislații.

Prin urmare, perioadele de activitate profesională desfășurate în mai multe state sunt luate în considerare potrivit regulilor aplicabile, iar instituțiile competente din statele respective stabilesc drepturile care le revin în funcție de perioadele de asigurare înregistrate și de condițiile prevăzute de legislația proprie.

Regulamentele europene menționate pentru coordonarea sistemelor de securitate socială vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European. Lista indicată include Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda și Italia.

În aceeași categorie sunt menționate Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Regulamentele menționate se referă, de asemenea, la Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, potrivit listei prezentate. Pentru persoanele care au realizat perioade de asigurare în aceste state, stabilirea drepturilor se face prin aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială prevăzute de legislația relevantă.

În practică, procedura presupune colaborarea între instituțiile de asigurări sociale din statele în care persoana a fost asigurată. Documentele necesare sunt transmise între instituții, iar fiecare stat stabilește drepturile care rezultă din perioadele de asigurare realizate potrivit propriilor norme.

România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării la Uniunea Europeană. La acel moment erau indicate Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, precum și Regulamentul nr. 574/1972, care stabilea modalitățile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71.

Ulterior, de la 1 mai 2010, a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Acesta a fost modificat și completat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009.

Tot de la 1 mai 2010 este aplicabil și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, care stabilește procedura de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state, cererea depusă la instituția competentă din statul de reședință sau domiciliu este transmisă către celelalte instituții de asigurări sociale implicate, împreună cu documentele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie.