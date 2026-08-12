Mutarea secretă a iubitului Simonei Halep. Ce pregătește „Regele mezelurilor” la Brașov

Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep și antreprenor cunoscut pentru afacerile din industria mezelurilor, își extinde investițiile pe piața imobiliară. Omul de afaceri a primit avizul Comisiei de Urbanism pentru dezvoltarea unui amplu complex rezidențial pe terenul fostei platforme industriale Roman din Brașov.

Proiectul este pregătit de firma Mado SRL, companie care îi aparține lui Dorin Mateiu. Terenul fostei uzine Roman a fost achiziționat de omul de afaceri în anul 2022, iar planul pentru dezvoltarea ansamblului rezidențial a ajuns, patru ani mai târziu, în etapa avizării de către Comisia de Urbanism.

Aprobarea proiectului vine însă cu mai multe condiții pe care beneficiarul trebuie să le respecte înainte de construirea ansamblului. Printre cerințele stabilite se numără amenajarea unui spațiu verde compact, cu o suprafață de cel puțin un hectar, destinat unui parc.

Pe lângă această zonă verde centrală, proiectul trebuie să prevadă spații verzi în apropierea blocurilor și un număr de 1,5 locuri de parcare pentru fiecare apartament. Potrivit informațiilor publicate de bzb.ro, aceste prevederi trebuie incluse în documentația urbanistică aferentă proiectului.

Una dintre principalele condiții pentru noul proiect imobiliar vizează amenajarea unui parc central. Spațiul verde trebuie să aibă o suprafață de minimum un hectar și să fie amplasat în interiorul viitorului ansamblu rezidențial.

Cerințele referitoare la parcări stabilesc un raport de 1,5 locuri pentru fiecare apartament. Toate aceste locuri de parcare trebuie amenajate în subteran, potrivit condițiilor impuse proiectului.

Planul prevede și integrarea elementelor naturale existente pe teren. Pârâul care traversează suprafața destinată construcției trebuie inclus în amenajarea peisagistică a viitorului complex.

O altă obligație se referă la infrastructura educațională. Dorin Mateiu trebuie să se asigure că există suficient teren pentru construirea unei unități de învățământ în interiorul ansamblului rezidențial.

Proiectul include și măsuri pentru protejarea zonei rezidențiale față de suprafețele industriale aflate în vecinătate. La limitele terenului orientate spre aceste zone trebuie amenajate perdele vegetale de protecție.

Astfel, documentația urbanistică impune mai multe componente care trebuie integrate în viitorul ansamblu, de la spațiul verde central și parcările subterane până la infrastructura educațională și amenajarea pârâului.

Complexul urmează să fie dezvoltat pe terenul fostei platforme industriale Roman din Brașov, proprietate achiziționată de Dorin Mateiu în 2022. Beneficiarul menționat în proiect este Mado SRL, firmă deținută de omul de afaceri.

Avizul Comisiei de Urbanism reprezintă o etapă a proiectului, însă dezvoltarea ansamblului presupune respectarea cerințelor stabilite pentru documentația urbanistică și pentru viitoarele construcții.

În ultimii ani, Dorin Mateiu și-a concentrat o parte importantă a activității de business asupra investițiilor imobiliare. Averea omului de afaceri este estimată la 65-70 de milioane de euro.

Mateiu a obținut o sumă importantă și din industria mezelurilor. În 2017, acesta a vândut brandurile Elite și Vericom către compania americană Smithfield Foods.

Tranzacția a reprezentat una dintre principalele operațiuni financiare prin care omul de afaceri și-a consolidat averea. Vânzarea celor două branduri i-a adus lui Dorin Mateiu 35 de milioane de dolari.

În prezent, terenul fostei uzine Roman din Brașov reprezintă baza unui nou proiect imobiliar, pentru care firma Mado SRL a obținut avizul Comisiei de Urbanism și trebuie să respecte condițiile stabilite pentru dezvoltarea ansamblului rezidențial.