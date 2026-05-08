Proiectul vizează deschiderea unui nou magazin Dedeman și dezvoltarea unei galerii comerciale în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, potriviti nformațiilor publicate de Profit.

După ce au reușit să transforme Dedeman în liderul pieței de bricolaj din România, cei doi antreprenori și-au extins puternic investițiile în mai multe domenii. Printre cele mai recente mutări se află și achiziționarea rețelei de hypermarketuri franceze Carrefour.

Frații Pavăl au cumpărat de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul transportatorului Jost Group, un teren de aproximativ 6,5 hectare situat în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Terenul a fost preluat prin achiziția companiei românești Maes Capital Construct, deținută de grupul luxemburghez Jost Group, controlat de familia lui Roland Jost. Proprietatea este amplasată pe centura Apahida-Vâlcele, în apropierea Aerodromului Dezmir și a aeroportului din Cluj.

În prezent, Dedeman se află în plin proces de autorizare pentru construirea unui nou magazin de materiale de construcții și a unei galerii comerciale. Modelul urmat este similar proiectelor dezvoltate de companie în Blejoi și Focșani, unde există spații comerciale dedicate Farmacia Tei și Bebe Tei. Frații Pavăl dețin 30% din acțiunile celor două afaceri.

„În acest moment, proiectul la care faceți referire se află într-o etapă preliminară, în care analizăm și studiem din punct de vedere urbanistic terenul din Dezmir“, au transmis reprezentanții Dedeman pentru sursa menționată.

Retailerul de bricolaj mai deține deja un magazin în Cluj, în cartierul Dâmbul Rotund. În 2025, frații Pavăl au realizat o altă achiziție strategică în oraș, după ce au preluat de la omul de afaceri Dorin Bob galeria comercială în care funcționa fostul magazin Cora, devenit între timp Carrefour. Spațiul este amplasat lângă mallul Vivo! Cluj-Napoca, iar în viitor ar putea fi demolat și înlocuit cu un alt magazin Dedeman.

Jost Group desfășoară afaceri în Cluj în domeniul logisticii și transportului. În 2017, Roland Jost, care era atunci CEO al grupului, a fost investigat pentru posibile fapte de trafic de persoane și încălcări ale legislației sociale. Ancheta a vizat acuzații potrivit cărora compania ar fi folosit timp de ani de zile șoferi din România și Slovacia și ar fi eludat legislația socială.

Patru manageri ai companiei, inclusiv Roland Jost, au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de o lună. În ianuarie 2023, omul de afaceri belgian a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 4,8 milioane de euro. După condamnare, el a renunțat la funcția de CEO și a rămas președinte al consiliului de administrație.

Familia Jost ocupă poziția 212 în clasamentul celor mai bogați belgieni, cu active estimate la peste 127 de milioane de euro, potrivit publicației De Rijkste Belgen.

Noua tranzacție se înscrie în strategia amplă a fraților Pavăl de a reinvesti capitalul în alte domenii, în special în sectorul imobiliar. După dezvoltarea Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din România, cei doi oameni de afaceri și-au diversificat investițiile și au direcționat aproximativ un miliard de euro către imobiliare.