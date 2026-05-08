Grupul MOL își menține estimările financiare pentru 2026. Unul dintre cele mai importante momente ale trimestrului a fost inaugurarea unității de cocsare întârziată a companiei INA, la Rijeka, în Croația. Investiția, în valoare de 700 de milioane de euro, este una dintre cele mai mari investiții industriale realizate vreodată în Croația și cea mai mare investiție din istoria companiei croate INA.

Președintele și CEO-ul Grupului MOL, Zsolt Hernádi, a declarat că incertitudinile geopolitice, problemele privind securitatea aprovizionării și intervențiile guvernamentale s-au intensificat în primul trimestru din 2026. Potrivit acestuia, conflictul din Iran, întreruperea conductei Drujba și reglementările privind prețurile din regiune au pus presiune asupra activității companiei.

Reprezentanții companiei susțin însă că Grupul MOL și-a păstrat reziliența datorită modelului său de afaceri integrat și performanței interne. Conducerea afirmă că societatea nu își modifică estimările financiare pentru acest an și că se află în continuare pe traiectoria necesară pentru atingerea obiectivelor stabilite.

„Incertitudinile geopolitice, provocările privind securitatea aprovizionării și intervențiile guvernelor, care au definit anul trecut, s-au intensificat și mai mult în primul trimestru. Conflictul din Iran, întreruperea conductei Drujba și reglementările privind prețurile din întreaga regiune ne-au testat reziliența. Luând în considerare toate acestea, sunt foarte mândru de performanța Grupului MOL și de faptul că, în pofida tuturor provocărilor, am încheiat un trimestru solid. Acest lucru se datorează în mare măsură performanței noastre interne și modelului nostru de afaceri rezilient și integrat. Este o realizare majoră faptul că nu trebuie să ne modificăm estimările financiare pentru acest an și că suntem pe drumul cel bun pentru a ne atinge toate obiectivele", a declarat Zsolt Hernádi.

Compania mai arată că a reușit să asigure securitatea aprovizionării în regiune inclusiv în perioada suspendării prelungite a conductei Drujba, situație atribuită strategiei de diversificare anunțate în urmă cu zece ani. În cadrul acesteia, Grupul MOL investește 500 de milioane de dolari în dezvoltarea rutei sudice de aprovizionare.

În plus, compania intenționează să investească alte 180 de milioane de dolari într-o conductă de produse care va conecta rafinăriile din Ungaria și Slovacia. Potrivit companiei, investiția va permite o flexibilitate mai mare la nivelul rafinăriilor și o integrare sporită a infrastructurii energetice, oferind posibilitatea optimizării deciziilor privind aprovizionarea cu țiței și produse petroliere.

Grupul MOL susține că obiectivul său este construirea unui ecosistem regional de securitate a aprovizionării în Europa Centrală și de Sud-Est, prin maximizarea sinergiilor dintre rafinării și infrastructurile energetice. În acest context, compania indică atât proiectul de la Rijeka, cât și intenția de achiziție a companiei NIS drept exemple ale angajamentului său pe termen lung în regiune.

Segmentul Upstream a înregistrat creșteri în primul trimestru al anului 2026, susținute de mediul favorabil al prețurilor la țiței și gaze naturale. Producția a scăzut însă față de trimestrul anterior, până la 95,5 mboepd, nivel care se încadrează în estimările managementului, de 95-97 mboepd.

Reducerea producției a fost influențată de scăderi temporare în Ungaria și Azerbaidjan, precum și de oprirea producției în Regiunea Kurdistan din Irak. Compania arată că aceste efecte au fost parțial compensate de eliminarea limitărilor de producție din Pakistan și de creșterea producției în Kazahstan.

În același timp, trimestrul a fost marcat de descoperirea de gaze la sonda Bilitang 1 din Pakistan, unde MOL este operator și deține o participație de 8%. Grupul și-a extins și portofoliul onshore din Croația și a obținut o licență de explorare offshore în Libia, după intrarea pe această piață printr-un joint venture cu Repsol și TPAO într-o zonă offshore din Marea Mediterană.

Rezultatele segmentului Downstream au scăzut semnificativ comparativ cu anul anterior, pe fondul presiunilor asupra volumelor și marjelor. Volumele procesate au fost mai mici după incendiul produs la Rafinăria Dunărea în octombrie 2025, iar problemele privind aprovizionarea cu țiței, inclusiv întreruperea conductei Drujba din 27 ianuarie, au generat dificultăți operaționale suplimentare.

Ca urmare a nivelului redus de procesare a țițeiului, vânzările de produse au scăzut. În plus, performanța segmentului petrochimic a rămas negativă din cauza deficitului de materii prime și a marjelor reduse din petrochimie.

„În plus, mă bucur că am reușit să asigurăm securitatea aprovizionării în regiune chiar și în timpul suspendării excepțional de lungi și fără precedent a conductei Drujba. Acest lucru se datorează strategiei de diversificare pe care am anunțat-o în urmă cu zece ani, prin care investim 500 de milioane de dolari în dezvoltarea rutei sudice de aprovizionare. Prin continuarea acestei direcții și prin investiția suplimentară de 180 de milioane de dolari într-o conductă de produse care va conecta rafinăriile din Ungaria și Slovacia, vom asigura flexibilitate deplină la nivelul rafinăriilor și un grad mai ridicat de integrare. Acest lucru ne va permite să luăm întotdeauna cea mai bună decizie posibilă în ceea ce privește aprovizionarea cu țiței sau produse. Obiectivul nostru a fost întotdeauna să construim un ecosistem de securitate a aprovizionării în Europa Centrală și de Sud-Est, în care sinergiile dintre rafinării și infrastructurile energetice să fie maximizate. Unitatea de cocsare întârziată de la Rijeka, pusă recent în funcțiune, cea mai mare investiție din istoria companiei noastre croate INA, precum și obiectivul de a achiziționa compania NIS, sunt exemple importante în acest sens: suntem dedicați regiunii pe termen lung și ne asumăm responsabilitatea pentru fiecare țară”, a mai spus acesta.

Segmentul Consumer Services a beneficiat de deprecierea dolarului american și de creșterea organică a segmentului non-fuel. Cu toate acestea, marjele la carburanți au scăzut comparativ cu anul trecut, din cauza măsurilor de control al prețurilor introduse în martie în majoritatea piețelor din regiune.

Segmentul non-fuel a înregistrat o creștere de aproximativ 5% atât la nivelul vânzărilor, cât și al marjelor, evoluția fiind susținută de extinderea brandului Fresh Corner și de îmbunătățirea organică a activității.

Segmentul Circular Economy Services a raportat rezultate pozitive, susținute în principal de factori sezonieri. Compania precizează că cheltuielile au scăzut față de trimestrul anterior, pe fondul unor volume mai mici de deșeuri colectate, în timp ce activitatea de returnare în cadrul sistemului DRS s-a menținut la același nivel ca în trimestrul precedent.

Totodată, segmentul Gas Midstream a raportat rezultate mai bune față de anul anterior, în condițiile în care cererea mai mare pentru servicii regionale de transport și efectele favorabile ale cursului valutar au compensat impactul factorilor macroeconomici nefavorabili.