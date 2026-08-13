Oil Terminal dă peste cap estimările pentru 2026. Profitul a ajuns la 12,2 milioane de lei, de aproape trei ori peste buget

Oil Terminal a încheiat primul semestru din 2026 cu un profit net de 12,2 milioane de lei, potrivit datelor transmise joi Bursei de Valori București. Rezultatul este de 2,9 ori mai mare decât cel prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, dar se situează cu 4,6% sub nivelul raportat în aceeași perioadă din 2025. Compania din Constanța a obținut venituri totale de peste 187 de milioane de lei în primele șase luni ale anului.

Oil Terminal a raportat pentru perioada ianuarie-iunie 2026 un profit net de 12,2 milioane de lei, cu aproximativ 8 milioane de lei peste valoarea aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli. Comparativ cu primul semestru al anului trecut, rezultatul net a fost însă mai mic cu 4,6%.

Veniturile totale ale companiei au ajuns la 187,33 milioane de lei. Valoarea depășește cu 7,4% nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli și este cu 0,7% mai mare decât cea înregistrată la 30 iunie 2025.

Cheltuielile totale s-au ridicat, în aceeași perioadă, la 174,346 milioane de lei. Acestea au depășit cu 2,3% nivelul bugetat și au fost cu 1% mai mari față de cheltuielile raportate în perioada similară din anul precedent.

Programul financiar stabilit pentru întregul an 2026 prevede cheltuieli pentru investiții în valoare totală de 81,721 milioane de lei, suma fiind stabilită în raport cu sursele disponibile pentru finanțarea proiectelor companiei.

Din valoarea totală, 21,792 milioane de lei sunt destinate rambursării creditelor contractate pentru investiții. Alte 59,929 milioane de lei reprezintă cheltuielile prevăzute pentru realizarea investițiilor propriu-zise.

În primele șase luni din 2026, compania a realizat cheltuieli pentru investiții în valoare totală de 23,414 milioane de lei. Suma este cu 37,5% mai mică decât nivelul de 37,478 milioane de lei programat pentru această perioadă.

Valoarea activelor totale deținute de Oil Terminal a înregistrat o scădere în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu situația existentă la finalul anului trecut.

Activele companiei au ajuns la 832,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 1,6%, respectiv de aproximativ 14,3 milioane de lei, față de nivelul raportat la 31 decembrie 2025.

Oil Terminal deține o poziție strategică în regiunea Mării Negre și operează cel mai mare terminal petrolier pentru produse petroliere din Portul Constanța, infrastructura companiei având un rol important în fluxurile de import, export și tranzit.

Activitatea de bază include servicii de primire, încărcare și descărcare a țițeiului și produselor petroliere. Compania manipulează, de asemenea, produse petrochimice și chimice lichide, precum și alte produse finite sau materii prime lichide destinate operațiunilor de import, export și tranzit.

Structura acționariatului Oil Terminal este dominată de statul român, care deține participația majoritară și păstrează astfel controlul asupra companiei cu rol strategic în infrastructura petrolieră de la Marea Neagră.

Statul român este principalul acționar al Oil Terminal, cu o participație de 87,7578% din totalul acțiunilor companiei.