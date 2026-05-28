Nuclearelectrica distribuie dividende brute de 1,179 miliarde de lei din profitul pe 2025. Plata începe în iulie 2026

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat, joi, distribuirea a 1,179 miliarde de lei din profitul net obținut în 2025, pentru acordarea de dividende către stat și ceilalți investitori. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar plata dividendelor va începe din 13 iulie 2026.

Acționarii Societății Naționale Nuclearelectrica au aprobat joi, 28 mai 2027, distribuirea unor dividende brute în valoare totală de 1,179 miliarde de lei din profitul net aferent exercițiului financiar 2025. Conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), dividendul brut a fost stabilit la 3,91068407 lei pentru fiecare acțiune.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București (BVB), data de înregistrare a fost fixată pentru 23 iunie 2026, iar plata dividendelor va începe la 13 iulie 2026. Decizia privind repartizarea profitului net pe anul 2025 și acordarea dividendelor a fost aprobată după o suplimentare propusă de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, fiind înregistrate 28.999.676 de voturi „pentru” și 3.854.861 de voturi „împotrivă”.

Prin această hotărâre, statul român și ceilalți acționari ai Nuclearelectrica vor beneficia de distribuirea unei părți din profitul companiei. Astfel, acționarii vor primi câte 3,91 lei pentru fiecare acțiune deținută, din profitul aferent anului 2025.

În cadrul aceleiași ședințe, acționarii au aprobat și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026. Ședința AGOA s-a desfășurat la sediul companiei din București, în prezența a 46 de acționari, care au reprezentat 10,89183% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

În luna aprilie 2026, acționarii Nuclearelectrica au respins propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, care prevedea aprobarea unor dividende brute în valoare totală de 1,179 miliarde de lei. Propunerea includea stabilirea unui dividend brut de 3,91068407 lei pentru fiecare acțiune, precum și data plății dividendelor, programată pentru 24 iunie 2026, alături de modalitățile de plată, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a precizat că, în cadrul ședinței la care au participat acționari reprezentând 93,46485% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, proiectul a fost respins cu 248.850.476 de voturi, reprezentând 88,26645% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

În aceeași ședință, acționarii au aprobat înființarea unei sucursale dedicate exclusiv retehnologizării și investițiilor majore de la Cernavodă, denumită SRIM Cernavodă. De asemenea, a fost aprobată participarea companiei în calitate de garant pentru un împrumut de până la 57,27 milioane de dolari, contractat de Energonuclear SA de la Export-Import Bank of the United States, destinat finanțării proiectului Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Nuclearelectrica a raportat pentru anul 2025 un profit net de 2,39 miliarde de lei, în creștere cu 40,4% față de perioada precedentă, conform unui raport transmis Bursei de Valori București. Totodată, veniturile din vânzarea energiei electrice au ajuns la 5,59 miliarde de lei, înregistrând un avans de 20,7%.

La data de 31 decembrie 2025, acționarul majoritar al societății era Statul Român, prin Ministerul Energiei, care deținea 248.850.476 de acțiuni, reprezentând 82,4981% din capitalul social. Restul de 17,5019% era deținut de alți acționari, persoane fizice și juridice, care cumulau 52.793.418 acțiuni. Acțiunile Nuclearelectrica sunt tranzacționate la Bursa de Valori București din 4 noiembrie 2013, sub simbolul bursier SNN.

Nuclearelectrica (SNN) este o companie de stat înființată în anul 1998, în urma reorganizării fostei Regii Autonome de Electricitate (RENEL). Compania este singurul producător de energie nucleară din România și desfășoară activități de producere a energiei electrice, energiei termice și combustibilului nuclear.

Compania este singurul producător de energie nucleară din România și desfășoară activități de producere a energiei electrice, energiei termice și combustibilului nuclear. Nuclearelectrica operează prin două sucursale principale: CNE Cernavodă, care administrează reactoarele 1 și 2, precum și serviciile auxiliare necesare funcționării centralei, și Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești, unde este produs combustibilul nuclear utilizat de reactoare.