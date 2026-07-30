Platforma e-Sănătatea Mea devine disponibilă pe 1 septembrie: pacientul devine utilizator direct al sistemului digital de sănătate

Începând cu 1 septembrie, pacienții vor avea acces la platforma „e-Sănătatea Mea”, noul portal digital al CNAS care va reuni istoricul medical, programările, rețetele și informațiile despre serviciile decontate. Autoritățile susțin că proiectul reprezintă un pas important spre un sistem medical mai transparent, mai accesibil și orientat către prevenție.

Transformarea digitală a sistemului de sănătate va facilita accesul pacienților la servicii medicale, va crește transparența și va susține dezvoltarea unei culturi a prevenției. Acestea au fost principalele concluzii ale dezbaterii organizate de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest), în cadrul căreia Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat, în premieră, principalele funcționalități ale platformei naționale „e-Sănătatea Mea”, în dialog cu specialiști din domeniul medical și farmaceutic, precum și cu reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Platforma va fi disponibilă începând cu 1 septembrie.

Evenimentul a fost organizat în contextul lansării iminente a platformei și al interesului tot mai mare manifestat de profesioniștii din sănătate cu privire la modul în care aceasta va funcționa și va fi integrată în activitatea curentă. În cadrul discuțiilor au fost prezentate atât funcționalitățile care vor fi disponibile de la lansare, cât și direcțiile viitoare de dezvoltare. Participanții au subliniat că noile instrumente digitale, alături de accesul la informații medicale validate și de dezvoltarea educației pentru sănătate, pot contribui la transformarea sistemului medical dintr-un model predominant reactiv într-unul orientat spre prevenție și implicarea activă a pacientului în gestionarea propriei sănătăți.

Reprezentanții CNAS au explicat că platforma „e-Sănătatea Mea” îl transformă pe pacient într-un utilizator direct al noii infrastructuri informatice. Aceasta va reuni, într-un singur loc, programările online la furnizorii aflați în contract cu CNAS, istoricul consultațiilor, investigațiilor, internărilor și rețetelor compensate, formularele medicale digitale, statutul de asigurat, precum și informații despre serviciile medicale și sumele decontate în numele pacientului. Autentificarea în platformă se va putea face prin ROeID sau prin intermediul unui furnizor aflat în relație contractuală cu CNAS.

Platforma este concepută pentru a funcționa integrat cu programele informatice deja utilizate în cabinetele medicale și în spitale, fără ca furnizorii de servicii medicale să fie nevoiți să își schimbe aplicațiile sau modul de lucru. Astfel, implementarea noii soluții digitale urmărește să simplifice accesul la informații și să faciliteze utilizarea acesteia atât de către pacienți, cât și de către personalul medical.

Totodată, accesul pacienților la istoricul serviciilor medicale decontate va contribui la creșterea transparenței și va permite identificarea eventualelor raportări sau decontări nejustificate. Reprezentanții CNAS au subliniat că platforma nu înlocuiește modalitățile existente de acces la servicii medicale, ci le completează, urmând să fie dezvoltată progresiv, în funcție de feedbackul primit din partea pacienților și a profesioniștilor din domeniul sănătății.

„Platforma e-Sănătatea Mea marchează cea mai importantă transformare digitală a relației dintre pacient și sistemul de sănătate din ultimii 20 de ani. Dacă până acum infrastructura informatică a CNAS era construită pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale, de la 1 septembrie facem trecerea către un sistem centrat pe pacient, destinat celor aproape 20 de milioane de potențiali utilizatori. Pentru prima dată, fiecare pacient va avea acces, într-un singur loc, la propriul portofel digital de sănătate, unde își va putea face programări online, consulta istoricul serviciilor medicale și al rețetelor, accesa formularele medicale digitale și verifica drepturile și serviciile decontate de CNAS”, a declarat în cadrul evenimentului Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Unul dintre principalele mesaje transmise în cadrul dezbaterii a fost că digitalizarea, de una singură, nu este suficientă pentru transformarea sistemului de sănătate. Participanții au subliniat că noile instrumente digitale trebuie însoțite de investiții în educația pentru sănătate și în dezvoltarea competențelor digitale ale populației, astfel încât acestea să fie utilizate pe scară largă și să faciliteze accesul la prevenție, servicii medicale și informații medicale validate.

În acest context, reprezentanții CNAS au explicat că platforma „e-Sănătatea Mea” este concepută ca o infrastructură care poate fi extinsă cu funcționalități dedicate prevenției. Printre acestea se numără notificări și alerte personalizate pentru efectuarea analizelor periodice, participarea la programele de screening sau realizarea vaccinărilor recomandate. Potrivit participanților, astfel de instrumente îi pot ajuta pe pacienți să își gestioneze mai activ starea de sănătate, să acceseze mai ușor serviciile preventive și, pe termen lung, să contribuie la reducerea diagnosticelor întârziate și la creșterea acoperirii vaccinale.

La dezbatere au participat președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, conf. univ. dr. Beatrice Mahler, din partea Colegiului Medicilor din România, conf. univ. dr. Ștefan Sebastian Busnatu, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Laurențiu Trocan, director general al RASIROM, dr. Gheorghe Carp, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, precum și reprezentanți ai ambulatoriilor de specialitate, ai asociațiilor profesionale și de pacienți, ai furnizorilor de servicii medicale și ai industriei farmaceutice.

Dezbaterea a fost organizată de CES Bucharest, cu sprijinul MSD România, Cegedim, Viatris și UNSAR.