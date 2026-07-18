Cum poți beneficia de asistență medicală în UE dacă nu ai cardul european de sănătate? Toți românii trebuie să știe

Pleci în vacanță sau într-o călătorie de serviciu într-un stat al UE? Chiar dacă emiterea cardului european de sănătate este afectată în această perioadă de probleme tehnice, există o soluție care îți poate asigura accesul la servicii medicale în străinătate. Află ce document îl poate înlocui și cum îl poți obține.

Cei care călătoresc în alte state ale UE pot beneficia de asistență medicală și în baza unui certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate. Din cauza unor probleme tehnice, autoritățile au anunțat că, în această perioadă, cardurile europene de asigurări sociale de sănătate nu pot fi tipărite.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a precizat că această situație este cauzată de motive independente de instituție. Pentru a evita dificultățile întâmpinate de persoanele care urmează să călătorească în statele membre ale Uniunii Europene, acestea pot solicita eliberarea unui certificat provizoriu de înlocuire a cardului european, document care le permite accesul la asistența medicală necesară pe durata șederii temporare în străinătate.

Certificatul provizoriu se eliberează, de regulă, în cel mult trei zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la casa de asigurări de sănătate și poate fi ridicat de solicitant sau transmis prin poștă. În situații urgente, autoritățile pot emite certificatul în termen de 24 de ore, acesta fiind trimis solicitantului la adresa indicată, prin poștă, fax sau e-mail.

Pentru obținerea certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european sunt necesare o cerere-tip, care se completează la ghișeul casei de asigurări de sănătate, o copie a actului de identitate sau, în cazul copiilor sub 14 ani, a certificatului de naștere, precum și dovada calității de asigurat. Aceasta poate fi reprezentată, după caz, de o adeverință de salariat, cupon de pensie, adeverință de elev sau student ori un carnet vizat la zi.

Atât cardul european de sănătate, cât și certificatul provizoriu de înlocuire pot fi utilizate exclusiv în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene și oferă dreptul la asistența medicală necesară, în condițiile prevăzute de sistemul public de sănătate din statul respectiv.

Cardul european de sănătate poate fi solicitat și online, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul casei de asigurări de sănătate. Cererea se depune prin intermediul platformei dedicate, accesibilă persoanelor care se află pe teritoriul României. Solicitantul trebuie să transmită cererea către casa teritorială de asigurări de sănătate la care este înregistrat. În cazul în care este selectată o altă casă de asigurări, sistemul redirecționează automat solicitarea către instituția competentă, iar solicitantul este informat prin e-mail despre această operațiune.

Pentru depunerea cererii este necesară crearea unui cont pe platformă, iar persoanele care dețin deja un cont trebuie doar să se autentifice. După conectare, solicitantul completează datele personale, inclusiv casa de asigurări de sănătate de care aparține, codul numeric personal, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa la care dorește să primească documentul.

Ulterior, după completarea formularului și validarea verificării de securitate, sistemul transmite un cod de confirmare pe adresa de e-mail indicată. Acest cod trebuie introdus în aplicație, după care solicitantul semnează electronic cererea, folosind mouse-ul sau ecranul dispozitivului, și încarcă documentele necesare pentru identificare și dovedirea calității de asigurat. Procedura se finalizează prin apăsarea butonului de depunere a cererii, iar confirmarea înregistrării este transmisă atât în aplicație, cât și prin e-mail.

Cardul european de sănătate poate fi folosit doar în afara României și exclusiv în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. O ședere temporară este considerată perioada de până la șase luni petrecută într-un alt stat membru, indiferent dacă deplasarea are loc în scop turistic, profesional, de studii sau din motive familiale.

Documentul permite accesul la serviciile medicale necesare furnizate de unitățile care fac parte din sistemul public de asigurări sociale de sănătate al statului în care se află persoana asigurată. Este important de reținut că, pentru anumite servicii medicale, legislația țării respective poate prevedea plata unei contribuții din partea pacientului, chiar dacă aceleași servicii sunt gratuite în România.