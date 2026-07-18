Insula care a detronat favorita Greciei în 2026. Paradisul tropical ales drept cel mai bun din lume

Insula thailandeză Koh Samui a fost desemnată cea mai bună insulă din lume pentru anul 2026, potrivit clasamentului realizat de revista Travel + Leisure pe baza evaluărilor oferite de cititori. Destinația a ocupat pentru prima dată poziția de lider în topul anual, după ce a obținut un scor de 95,64 din 100.

Clasamentul „World’s Best” este realizat anual prin evaluarea experiențelor turiștilor care au vizitat diferite insule din întreaga lume. Rezultatele iau în calcul mai multe aspecte apreciate de călători, printre care peisajele, serviciile turistice, posibilitățile de relaxare și experiențele oferite de fiecare destinație.

Koh Samui a trecut pe primul loc după ce a detronat insula grecească Páros, câștigătoarea ediției din 2025. Cititorii revistei au remarcat în special combinația dintre spațiile de cazare elegante, vegetația tropicală densă, cascadele și dezvoltarea zonei de wellness, care a contribuit la consolidarea reputației insulei ca destinație pentru relaxare și recuperare.

Popularitatea recentă a insulei Koh Samui a fost susținută și de apariția sa ca locație de filmare pentru sezonul trei al serialului „Lotusul Alb”. Producția, care prezintă o poveste plasată într-o stațiune de lux unde apar numeroase conflicte, a crescut interesul publicului pentru această destinație.

Thailanda a avut o prezență puternică în clasamentul din 2026, cu două insule în primele cinci poziții. După Koh Samui, Phuket s-a clasat pe locul al cincilea, confirmând interesul constant al turiștilor pentru destinațiile insulare ale țării.

Pe poziția a doua în clasament se află Maldivele, cunoscute pentru plajele tropicale și peisajele asociate frecvent cu vacanțele exotice. Locul al treilea a revenit Insulelor Galapagos din Ecuador, o destinație remarcată pentru biodiversitatea sa, inclusiv pentru speciile unice de animale și regulile stricte privind protejarea mediului.

Bali, Indonezia, a ocupat locul al patrulea, menținându-și poziția printre cele mai căutate destinații pentru turiștii interesați de experiențe de relaxare și wellness.

Clasamentul european a adus un nou lider. Sardinia, Italia, a fost desemnată cea mai bună insulă din Europa și s-a clasat pe poziția a douăsprezecea la nivel mondial. Este prima dată când insula italiană obține această recunoaștere în topul Travel + Leisure.

Rezultatul vine într-o perioadă în care Sardinia investește 38 de milioane de euro pentru dezvoltarea și reamenajarea a 15 sate istorice. Insula este cunoscută și pentru comunitățile sale cu o speranță de viață ridicată, fiind inclusă printre regiunile studiate pentru longevitate.

În Regatul Unit, insulele Skye și Hebridele au ocupat locul 13 în clasamentul mondial, depășind mai multe destinații cunoscute din Marea Mediterană, precum Malta și Maui.

Páros, insula grecească aflată pe primul loc în clasamentul din 2025, a coborât în 2026 până pe poziția 24. Schimbarea arată variațiile anuale ale preferințelor turiștilor și ale evaluărilor acordate destinațiilor.

Potrivit clasamentului Travel + Leisure, cele mai apreciate 20 de insule din lume în 2026 sunt: