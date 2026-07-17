Regulile ascunse ale plajelor din Europa: ce nu ai voie să faci în vacanță și ce amenzi poți primi

Sezonul vacanțelor la mare este în plină desfășurare în Europa, iar numeroase destinații de coastă au introdus reguli mai stricte pentru utilizarea plajelor. Măsurile vizează protejarea mediului, reducerea aglomerației și menținerea ordinii în zonele frecventate de turiști.

Pentru a evita confiscarea obiectelor personale sau plata unor amenzi, vizitatorii trebuie să țină cont de regulamentele locale, care diferă de la o regiune la alta. Unele dintre acestea privesc echipamentele de plajă, fumatul, muzica, accesul animalelor sau comportamentul în spațiile publice din apropierea litoralului.

În anumite zone, autoritățile au limitat folosirea unor obiecte pentru a proteja suprafețele naturale de pe litoral. În Sardinia, pe plaja Punta Molentis din Villasimius, au fost introduse restricții privind utilizarea umbrelelor, corturilor și foișoarelor.

Regula inițială anunțată de primarul local prevedea că doar persoanele peste 65 de ani sau cele care aveau copii sub 10 ani puteau folosi astfel de echipamente. După reacțiile negative, măsura a fost modificată, iar acum este permis un singur obiect pentru fiecare familie sau grup, amplasat doar în zonele indicate de personalul plajei.

Pe plaja Pelosa, tot din Sardinia, turiștii pot folosi prosoape de plajă numai dacă așază dedesubt covorașe care reduc cantitatea de nisip transportată. Regula urmează să fie aplicată mai strict în acest sezon, iar amenda poate ajunge la 100 de euro pe loc.

În Grecia, 251 de plaje nu permit construcții de niciun fel, inclusiv închirierea de șezlonguri și umbrele sau amplasarea unor structuri temporare din lemn.

În orașul Calpe, de pe Costa Blanca, turiștii nu au voie să lase pe nisip obiecte precum scaune, șezlonguri sau umbrele înainte de ora 9:30. Cei care nu respectă regula riscă o amendă de 250 de euro, iar obiectele pot fi ridicate de poliție și transportate la depoul municipal.

Echipamentele de plajă abandonate sau lăsate nesupravegheate mai mult de trei ore pot fi, de asemenea, îndepărtate. Fumatul și vapatul sunt interzise pe peste 600 de plaje din Spania, inclusiv în zone precum Barcelona, San Sebastián și numeroase plaje din Insulele Canare și Baleare.

Franța a introdus o interdicție națională privind aprinderea focurilor pe plajele aflate în apropierea apelor de îmbăiere, iar încălcarea acestei reguli poate atrage o amendă de 135 de euro. Mai multe zone de coastă din Italia au adoptat restricții privind fumatul, în special în regiunile Veneto, Emilia-Romagna, Sardinia și Puglia.

Unele localități au impus reguli și pentru zonele urbane aflate lângă plaje, unde turiștii nu pot circula pe străzi doar în costum de baie. În Sorrento, în sudul Italiei, plimbarea prin oraș în bikini sau slip de baie poate duce la o amendă de până la 500 de euro.

În Albufeira, Portugalia, persoanele surprinse purtând doar costum de baie în afara zonelor de plajă, hotelurilor sau piscinelor desemnate pot primi amenzi între 300 și 1.500 de euro.

În unele zone din Spania, inclusiv Barcelona și Mallorca, există reguli care interzic accesul în magazine și restaurante în costum de baie sau topless. Amenzile pot ajunge la 300 de euro.

În Malaga, autoritățile au amplasat panouri în limba engleză pentru a le reaminti vizitatorilor că regulile locale privind comportamentul în spațiile publice se aplică și turiștilor.

În orașele croate Split, Dubrovnik și Hvar au fost adoptate reguli privind „tulburarea ordinii publice”, care vizează persoanele care se plimbă cu pieptul gol sau în costum de baie în zone unde acest lucru este interzis. Amenda poate ajunge la 150 de euro.

În Nisa, Franța, persoanele care fac plajă topless în zone unde această practică este interzisă pot primi amenzi de 35 sau 38 de euro. Orașul Varenna din Italia, situat pe Lacul Como, aplică amenzi de până la 200 de euro pentru turiștii care circulă cu pieptul gol sau în costum de baie.

În Vigo, regiunea Galicia din nordul Spaniei, există o amendă de 750 de euro pentru ceea ce regulamentul numește „evacuare fiziologică pe plajă sau în mare”. În 2024, Marbella a introdus o regulă similară, interzicând urinarea sub apă pe 25 de plaje din municipiul Malaga.

În Portugalia, utilizarea difuzoarelor portabile la volum ridicat pe plajă poate aduce amenzi importante. Autoritatea Maritimă Națională (AMN) a interzis din 2023 muzica difuzată la un nivel care îi deranjează pe localnici sau pe ceilalți turiști.

Pentru persoane fizice, sancțiunile pot varia între 200 și 4.000 de euro, iar pentru grupuri între 2.000 și 36.000 de euro. Obiectul folosit pentru încălcare, precum un difuzor, poate fi confiscat.

Regulile privind animalele diferă de asemenea între țările europene. Câinii nu sunt acceptați pe multe plaje din Italia, Spania, Franța și Croația în sezonul de vârf, mai ales în zonele cu Steag Albastru, sau sunt admiși doar în anumite intervale orare.

Caii sunt, la rândul lor, interziși în multe zone de litoral în lunile de vară. În Granville, Normandia, Franța, animalele au fost interzise pe plajă din 2009, după un incident în care un circ ambulant și-a lăsat elefanții să intre în mare, iar apa a fost afectată de excremente.