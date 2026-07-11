O destinație celebră de pe lacul Como schimbă regulile pentru turiști. Ce este interzis de acum

Autoritățile din Varenna, o localitate pescărească situată pe malul lacului Como, au introdus sancțiuni pentru turiștii care se plimbă prin sat cu pieptul gol sau purtând doar costum de baie. Măsura prevede amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro pentru persoanele care nu respectă noile reguli privind ținuta în spațiile publice.

Decizia vine pe fondul creșterii numărului de vizitatori care ajung în această destinație turistică italiană. Autoritățile locale au transmis că noile prevederi urmăresc păstrarea aspectului specific al satului și menținerea unui nivel de confort pentru cei aproximativ 650 de locuitori permanenți.

Plimbarea pe străzile din Varenna fără cămașă sau în costum de baie, articole considerate potrivite pentru plajele de pe malul lacului sau pentru excursiile cu barca pe lacul Como, este acum interzisă. Persoanele surprinse încălcând această regulă pot primi sancțiuni financiare de până la 200 de euro.

Noile reguli adoptate de autorități nu vizează doar vestimentația vizitatorilor. Grupurile turistice au fost limitate la maximum 25 de persoane pentru a evita aglomerarea străzilor înguste și pavate ale localității. De asemenea, ghizilor le-a fost interzisă folosirea difuzoarelor în timpul tururilor.

Primarul din Varenna, Mauro Manzoni, a explicat motivul introducerii acestor măsuri. „Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume”, a declarat Mauro Manzoni, primarul orașului Varenna. „Cu toate acestea, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă.”

Regulile au intrat în vigoare recent și au fost primite pozitiv de o parte importantă a comunității locale, în special prevederile referitoare la ținuta turiștilor. Comercianții din sat au susținut necesitatea unor limite clare pentru vizitatorii care aleg să exploreze localitatea.

„Pe plajă, poți face ce vrei, dar când te plimbi și intri în magazine, restaurante, biserici sau în piață, trebuie să te îmbraci decent”, a declarat proprietarul unui magazin pentru TGCom24 de la Mediaset.

Un alt proprietar de magazin a transmis: „Era timpul; este o măsură solidă. Important este să ne asigurăm că este aplicată.”

Varenna nu este singura localitate italiană care a introdus reguli suplimentare pentru administrarea fluxului mare de turiști. Mai multe orașe și stațiuni din Italia au luat măsuri similare pentru a reduce efectele turismului excesiv asupra comunităților locale.

În 2022, primarul de atunci al orașului Sorrento a descris plimbarea turiștilor în echipament de baie și cu pieptul gol drept „un comportament indecent răspândit” care afecta imaginea localității și a introdus amenzi pentru astfel de situații.

În localitatea de coastă Portofino din regiunea Liguria, autoritățile au interzis selfie-urile în anumite zone în 2023 și au stabilit „zone de așteptare interzise”, unde turiștii nu puteau rămâne perioade lungi de timp, măsura fiind destinată reducerii aglomerației.