Anul acesta, mai multe țări din Europa vor da amenzi mari turiștilor care se poartă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri stricte împotriva turiștilor indisciplinați.

Imaginați-vă: zborul vostru tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura, vă ridicați din scaun și vă luați bagajul, nerăbdători să înceapă vacanța. Dar ați fost prea rapid.

Un însoțitor de zbor vă oprește și vă dă o amendă de 62 €, pentru că ați deschis centura sau ați părăsit scaunul înainte ca avionul să se oprească complet. Aceasta poate fi un început neplăcut de vacanță.

În această vară, Europa aplică amenzi mari pentru diverse comportamente: de la purtarea șlapilor la volan, până la fumatul pe plajă. De exemplu: În Albufeira, Portugalia, să porți costumul de baie în afara plajei poate costa până la 1.500 €.

În Insulele Baleare din Spania (Mallorca, Ibiza), consumul de alcool în public poate aduce amenzi de până la 3.000 €. Chiar și mici încălcări, cum ar fi rezervarea unui șezlong și plecarea fără să îl folosești, pot strica bugetul vacanței.

La prima vedere, aceste reguli par stricte, mai ales că turismul aduce mulți bani acestor locuri. Dar autoritățile spun că ele sunt menite să protejeze atât localnicii, cât și turiștii care respectă regulile.

În Malaga, Spania, a fost lansată o campanie numită „Îmbunătățiți-vă șederea”, afișată în autobuze, pe panouri și pe rețelele sociale, ca să arate ce comportament se așteaptă de la turiști.

Regulile includ: purtarea hainelor potrivite, să nu arunci gunoiul pe jos, să nu faci prea mult zgomot și să folosești trotinetele electrice cu grijă. Cei care nu respectă aceste reguli pot primi amenzi de până la 750 €.

Un cod de conduită similar a apărut și în Albufeira, Portugalia: nuditatea în public, urinarea pe stradă sau abandonarea cărucioarelor de cumpărături sunt interzise. Poliția patrulează zonele aglomerate și amendează turiștii care încalcă regulile.

Deși astfel de reguli existau mai ales în locuri sensibile din punct de vedere ecologic sau cultural, cum ar fi Insulele Galapagos sau comunitățile Sámi din Laponia, acum ele apar și în stațiunile turistice populare. Autoritățile încearcă să oprească comportamentele exagerate ale turiștilor și să protejeze orașele și localnicii.

Amenzile pentru turiști devin tot mai mari: