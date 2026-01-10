Dacă tranzitezi sau muncești în Germania, trebuie să știi că nu poți spune „nu știam” – legea se aplică pentru toți, indiferent de țară.

Chiar și pe autostrăzile fără limită de viteză, există o viteză recomandată de 130 km/h. Dacă depășești această viteză și ai un accident, poți fi considerat responsabil, mai ales pentru asigurare. Nu toate autostrăzile permit viteza nelimitată. Pe multe tronsoane există limite din cauza traficului, lucrărilor sau protecției mediului.

Acolo, depășirea vitezei se pedepsește cu amenzi mari, puncte de penalizare și suspendarea permisului.

În acest an, sancțiunile pentru viteză în Germania merg de la 48 € până la 844 €. Chiar și o abatere mică poate atrage puncte sau reținerea permisului între 1 și 3 luni.

Mașini – depășirea vitezei în afara orașelor

Viteză peste limită Amendă Puncte Suspendare permis până la 10 km/h 48,50 € – – 11–15 km/h 68,50 € – – 16–20 km/h 88,50 € – – 21–25 km/h 128,50 € 1 – 26–30 km/h 178,50 € 1 1 lună* 31–40 km/h 228,50 € 1 1 lună* 41–50 km/h 348,50 € 2 1 lună 51–60 km/h 508,50 € 2 1 lună 61–70 km/h 633,50 € 2 2 luni peste 70 km/h 738,50 € 2 3 luni

*Suspendarea se aplică de obicei doar dacă depășești limita cu ≥26 km/h de două ori pe an, potrivit ziarulromanesc.de.

Mașini – depășirea vitezei în oraș

Viteză peste limită Amendă Puncte Suspendare permis până la 10 km/h 58,50 € – – 11–15 km/h 78,50 € – – 16–20 km/h 98,50 € – – 21–25 km/h 143,50 € 1 – 26–30 km/h 208,50 € 1 1 lună* 31–40 km/h 288,50 € 2 1 lună 41–50 km/h 428,50 € 2 1 lună 51–60 km/h 591,50 € 2 2 luni 61–70 km/h 738,50 € 2 3 luni peste 70 km/h 843,50 € 2 3 luni

*Suspendarea se aplică de obicei doar dacă depășești limita cu ≥26 km/h de două ori pe an.

Mașini cu remorcă – afara orașelor

Viteză peste limită Amendă Puncte Suspendare permis până la 10 km/h 58,50 € – – 11–15 km/h 78,50 € – – 16–20 km/h 168,50 € 1 – 21–25 km/h 178,50 € 1 – 26–30 km/h 203,50 € 1 1 lună* 31–40 km/h 283,50 € 2 1 lună 41–50 km/h 508,50 € 2 1 lună 51–60 km/h 633,50 € 2 2 luni peste 60 km/h 738,50 € 2 3 luni

Mașini cu remorcă – în oraș

Viteză peste limită Amendă Puncte Suspendare permis până la 10 km/h 68,50 € – – 11–15 km/h 88,50 € – – 16–20 km/h 188,50 € 1 – 21–25 km/h 203,50 € 1 – 26–30 km/h 263,50 € 2 1 lună 31–40 km/h 368,50 € 2 1 lună 41–50 km/h 591,50 € 2 2 luni 51–60 km/h 738,50 € 2 3 luni peste 60 km/h 843,50 € 2 3 luni

În Germania, dacă un șofer comite o abatere rutieră, amenda se prescrie de obicei după trei luni, dacă nu primește nicio notificare oficială. După ce autoritățile trimit documentele, termenul se extinde la șase luni. Acest termen poate fi întrerupt, de exemplu dacă șoferul primește o citație sau o înștiințare oficială legată de abatere.

Mulți conducători auto cred că amenda „dispare” dacă nu se acționează rapid, însă în practică autoritățile germane sunt eficiente, iar cazurile de prescripție fără notificare sunt rare.

Pentru a evita erorile tehnice, Germania aplică o marjă de toleranță la toate măsurătorile de viteză. Până la 100 km/h, din viteza înregistrată se scad automat 3 km/h, iar peste acest prag se aplică o reducere de 3% din viteza măsurată.

În cazul controalelor efectuate de mașinile de poliție dotate cu sisteme ProViDa, toleranța este și mai mare: se scad 5 km/h până la 100 km/h și 5% peste această valoare. Chiar și așa, depășirile rămân ușor de demonstrat, așa că șoferii nu ar trebui să se bazeze pe aceste marje pentru a forța limitele legale.