Alertă pentru șoferi. Controale masive în trafic. Polițiștii verifică viteza și conducerea agresivă

Polițiștii rutieri au intensificat controalele pe șoselele din București și județul Ilfov, fiind vizate în special întrecerile neautorizate, manevrele de tip drift, conducerea agresivă și depășirea limitelor de viteză. O acțiune desfășurată în noaptea de 7 spre 8 august s-a încheiat cu amenzi de peste 31.000 de lei, zeci de certificate de înmatriculare retrase, permise reținute și chiar un dosar penal. În paralel, în Capitală, polițiștii continuă verificările în cadrul operațiunii europene SPEED, după ce sute de conducători auto au fost sancționați pentru viteză.

Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat, în noaptea de 7 spre 8 august, o acțiune la care au participat polițiști din cadrul Serviciului Rutier Ilfov și al Brigăzii Rutiere.

Controalele au vizat localitățile Voluntari, Corbeanca, Ghermănești și Snagov, fiind urmărite în special zonele în care există informații că ar putea avea loc întreceri auto neautorizate sau manevre de derapaj controlat în apropierea spectatorilor.

„În noaptea de 7/8 august a.c., Direcția Rutieră din cadrul IGPR a coordonat o acțiune, la care au participat echipaje de poliție din cadrul Serviciului Rutier Ilfov și Brigăzii Rutiere, având ca obiect adoptarea măsurilor necesare în vederea identificării, prevenirii și combaterii situațiilor în care, în spații publice, sunt organizate sau desfășurate activități constând în efectuarea unor manevre de derapaj controlat cu autoturisme, în proximitatea unor grupuri de spectatori”, explică reprezentanții polițiștilor.

Astfel de acțiuni sunt considerate deosebit de periculoase deoarece manevrele executate intenționat la limita aderenței, mai ales în apropierea unor grupuri de persoane, pot conduce la accidente grave.

Unul dintre punctele în care au intervenit echipajele a fost zona unui complex din Snagov. La sosirea polițiștilor, trei autoturisme blocau accesul de pe o stradă către incinta complexului.

În interior au fost identificate aproximativ 100 de persoane și 40 de autoturisme. În momentul în care forțele de ordine au pătruns în incintă, niciunul dintre vehicule nu efectua însă manevre de derapaj controlat.

Polițiștii au trecut la verificarea persoanelor și a autoturismelor aflate în zonă, precum și la stabilirea împrejurărilor în care fusese blocat accesul către complex.

Persoanele identificate în legătură cu blocarea accesului au fost legitimate, iar în cauză a fost deschis un dosar penal. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele.

Bilanțul verificărilor arată că neregulile descoperite nu s-au limitat la situația din Snagov. Polițiștii rutieri au aplicat sancțiuni în valoare totală de 31.676,50 de lei.

În urma controalelor, 26 de certificate de înmatriculare au fost retrase. O asemenea măsură poate fi dispusă atunci când polițiștii constată nereguli privind starea sau echiparea vehiculului, în condițiile prevăzute de legislația rutieră.

Totodată, trei conducători auto au rămas fără permis după ce au fost depistați conducând agresiv.

În cazul altor două vehicule, oamenii legii au retras plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Poliția avertizează că verificările privind întrecerile neautorizate și comportamentul agresiv la volan vor continua, iar șoferii care încalcă legislația rutieră vor fi sancționați.

Acțiunile din Ilfov vin într-o perioadă în care controalele rutiere au fost intensificate și în Capitală. Viteza excesivă se află printre principalele abateri urmărite de agenți.

În perioada 3-7 august, 886 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale pe străzile Bucureștiului.

Printre cazurile care au atras atenția polițiștilor se află cel al unui motociclist în vârstă de 38 de ani, depistat în seara zilei de 5 august circulând cu 138 km/h pe o arteră din Sectorul 1.

Pentru abaterea constatată, bărbatul a primit o amendă în valoare de 1.946,25 de lei. În plus, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Un alt caz a fost înregistrat tot pe 5 august. În jurul orei 07:40, polițiștii au depistat un motociclist în vârstă de 26 de ani care circula cu 125 km/h pe o arteră din Sectorul 3.

Limita maximă admisă pe sectorul respectiv de drum era de 50 km/h, ceea ce înseamnă că motociclistul circula cu 75 km/h peste viteza permisă.

Și acesta a fost sancționat cu o amendă de 1.946,25 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Controalele din București vor continua până la finalul săptămânii, în cadrul acțiunii SPEED, desfășurată la nivel european sub egida ROADPOL.

Polițiștii urmăresc în special respectarea regimului legal de viteză, controalele fiind concentrate pe arterele principale și în zonele centrale ale Capitalei.

În același timp, acțiunea derulată în Ilfov arată că autoritățile urmăresc și alte comportamente cu risc ridicat: conducerea agresivă, organizarea de întreceri neautorizate și efectuarea unor manevre de derapaj controlat în spații publice, mai ales atunci când în apropierea mașinilor se află spectatori.

Reprezentanții Poliției Rutiere avertizează că asemenea comportamente vor continua să fie sancționate conform legislației în vigoare, iar controalele vor fi menținute în zonele în care există indicii privind organizarea unor astfel de activități.