Iluminatul public s-ar putea stinge în mai multe orașe. Avertismentul specialiștilor: „Economiile sunt mici, riscurile sunt mari”

Reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică nu ar trebui să însemne stingerea iluminatului public, avertizează Asociația Română pentru Iluminat (A.R.I.). Organizația susține că administrațiile locale pot obține economii importante fără a afecta siguranța cetățenilor, însă numai dacă folosesc sistemele moderne de telegestiune instalate în ultimii ani prin proiecte finanțate din fonduri publice. În schimb, acolo unde iluminatul este oprit complet sau parțial, problema nu este lipsa de voință, ci faptul că infrastructura existentă nu poate fi controlată corespunzător.

Comunicatul vine în contextul în care România se află, din 31 iulie 2026, în stare de alertă energetică, iar Ministerul Energiei a solicitat reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul orar 19:00-23:00 până la 31 august. A.R.I. spune că susține acest demers, însă consideră că măsurile trebuie aplicate tehnic și nu prin improvizații.

Asociația oferă drept exemplu municipiul Tulcea, unde iluminatul public este diminuat programat în intervalul 20:30-23:30 prin intermediul sistemului de telegestiune, fără investiții suplimentare și fără intervenții în teren.

Potrivit organizației, economia de energie pe segmentul modernizat ajunge la aproximativ 52%, în timp ce străzile rămân iluminate pe toată durata nopții.

La Brașov, fluxul luminos este redus cu 20% între orele 22:00 și 24:00 și cu 50% după miezul nopții, ceea ce conduce la o reducere estimată a consumului de aproximativ 35%.

În cazul municipiului Făgăraș, autoritățile locale susțin că economisesc energie de mai mulți ani datorită investițiilor realizate anterior în modernizarea sistemului de iluminat public.

În schimb, alte administrații aleg să stingă complet iluminatul după o anumită oră, să oprească fiecare al doilea stâlp sau chiar să întrerupă integral serviciul pe termen nedeterminat. Potrivit A.R.I., diferența dintre cele două categorii de localități este dată de infrastructura tehnică disponibilă, nu de disponibilitatea autorităților de a economisi energie.

Iluminatul public reprezintă doar aproximativ 1% din consumul de energie la nivel național

Asociația citează datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora consumul de energie pentru iluminatul public a scăzut de la 591,2 milioane kWh în 2015 la 383,4 milioane kWh în 2025, în principal datorită modernizării sistemelor și introducerii tehnologiei LED și a sistemelor de telegestiune.

Specialiștii arată că iluminatul public consumă aproximativ 100 MW în timpul nopții, adică în jur de 1% din vârful de consum al Sistemului Electroenergetic Național.

Potrivit A.R.I., chiar dacă iluminatul ar fi stins complet, economia obținută ar fi redusă, în timp ce diminuarea controlată a fluxului luminos cu 30-50% poate produce aproape aceleași economii fără afectarea siguranței.

Organizația atrage atenția și asupra faptului că intervalul critic stabilit de Ministerul Energiei este 19:00-23:00, iar în luna august iluminatul public se aprinde abia în jurul orei 21:00-21:30, ceea ce înseamnă că participă doar în ultimele două ore la intervalul de consum ridicat.

A.R.I. spune că standardul SR EN 13201 permite adaptarea nivelului de iluminare în funcție de trafic, condițiile meteo și perioada nopții.

Organizația recomandă:

reducerea cu 20-30% a fluxului luminos de la aprindere până la ora 23:00;

reducerea cu 30-50% după miezul nopții pe arterele cu trafic redus;

menținerea iluminării normale în intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, stații de transport public, zone școlare, tuneluri și pasaje;

informarea populației înainte de aplicarea măsurilor;

oprirea iluminatului decorativ al clădirilor și reducerea iluminării panourilor publicitare și vitrinelor comerciale în afara programului de funcționare;

verificarea și optimizarea sistemelor existente pentru eliminarea consumurilor inutile.

De ce nu recomandă stingerea iluminatului

Asociația susține că oprirea completă sau parțială a iluminatului public poate afecta siguranța rutieră și pietonală.

Potrivit specialiștilor, stingerea din doi în doi stâlpi creează alternanțe între zone luminate și întunecate, ceea ce reduce vizibilitatea și îngreunează observarea pietonilor.

În plus, A.R.I. consideră că o decizie de stingere generalizată, fără analiză de risc și fără consultarea poliției rutiere, poate expune autoritățile locale la răspundere în cazul producerii unor accidente.

A.R.I.: Statul a finanțat sisteme care în multe cazuri nu sunt folosite

Organizația susține că, în ultimii ani, prin programele Administrației Fondului pentru Mediu și Programul Operațional Regional au fost alocate miliarde de lei pentru modernizarea iluminatului public, inclusiv pentru instalarea sistemelor de telegestiune.

Cu toate acestea, multe dintre aceste sisteme nu sunt utilizate sau nu funcționează corespunzător, fie din cauza unor instalări defectuoase, fie pentru că lucrările nu au fost recepționate sau nu există personal instruit să opereze platformele.

Asociația precizează că a semnalat aceste probleme încă din anul 2020 și că a transmis în repetate rânduri observații tehnice către Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu.

Solicitările adresate autorităților

În comunicat, A.R.I. cere Administrației Fondului pentru Mediu publicarea datelor privind stadiul proiectelor finanțate și eficiența reală a acestora, Curții de Conturi efectuarea unui audit privind performanța programului, iar Ministerului Mediului modificarea ghidurilor de finanțare astfel încât sistemele de telegestiune să poată fi controlate punctual și iluminatul să fie menținut în funcțiune pe toată durata nopții, la nivelurile prevăzute de standardele tehnice. De asemenea, organizația solicită Ministerului Energiei și Ministerului Dezvoltării elaborarea unei recomandări tehnice unitare pentru autoritățile locale privind reducerea consumului în perioada stării de alertă energetică.

Vicepreședintele Asociației Române pentru Iluminat, Dan Vătăjelu, spune că organizația nu contestă necesitatea economisirii energiei, ci modul în care aceasta este realizată.

„Nu ne opunem economisirii de energie, este exact ceea ce promovăm de 12 ani. Ne opunem confuziei dintre a economisi energie și a opri un serviciu public de siguranță. Ce le desparte se numește telegestiune, iar statul român a plătit deja pentru ea. Am scris asta prima dată în aprilie 2020.”