Casa Verde Baterii 2026. APCE cere consultări înainte de lansarea programului și avertizează asupra greșelilor din trecut

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) solicită Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) organizarea unei consultări tehnice înainte de aprobarea și publicarea Ghidului de finanțare pentru programul „Casa Verde Baterii 2026”. Reprezentanții organizației spun că dialogul cu beneficiarii este esențial pentru ca noua schemă de sprijin să evite problemele întâlnite în programele precedente și să asigure utilizarea eficientă a banilor publici.

În comunicatul transmis vineri, APCE anunță că a cerut oficial ministrului Mediului și președintelui AFM organizarea unei întâlniri de lucru înainte ca proiectul Ghidului de finanțare să fie lansat în consultare publică.

„Considerăm că un astfel de dialog instituțional este indispensabil pentru ca programul finanțat din fonduri publice să își atingă obiectivele reale și să evite repetarea unor greșeli majore care au afectat credibilitatea schemelor de finanțare derulate în anii anteriori.”

Asociația precizează că dorește să pună la dispoziția Ministerului Mediului și AFM un set de propuneri privind mecanismul de achiziție și decontare a sistemelor de stocare.

„A.P.C.E. dorește să pună la dispoziția Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu un set de propuneri concrete privind mecanismul de achiziție și decontare a sistemelor de stocare, astfel încât beneficiarii să primească echipamente performante, la prețuri corecte și într-un cadru concurențial transparent.”

Asociația susține că experiența programului PNRR destinat bateriilor de stocare a arătat că lipsa unor mecanisme eficiente de control al prețurilor a creat dezechilibre în piață.

„Experiența programului PNRR – Componenta I4 privind bateriile de stocare a demonstrat că lipsa unor mecanisme eficiente de control al prețurilor a permis apariția unor distorsiuni majore ale pieței. În numeroase cazuri au fost comercializate sisteme de stocare cu valori reale de aproximativ 1.000–2.000 euro, utilizând finanțări publice de 5.000 euro, situație care a generat costuri excesive și utilizarea ineficientă a fondurilor europene.”

Potrivit organizației, autoritățile ar trebui să folosească experiența acumulată pentru a evita repetarea acestor situații.

„Guvernul României și instituțiile aflate în subordinea sa au obligația de a învăța din aceste experiențe și de a construi programe publice care să maximizeze beneficiul cetățeanului, nu profiturile nejustificate ale unor operatori economici.”

APCE spune că este pregătită să participe la elaborarea unor reguli care să asigure funcționarea eficientă a programului și cere organizarea unei întâlniri înainte de publicarea proiectului de ghid.

„Suntem convinși că printr-o colaborare deschisă între autoritățile publice și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor poate fi elaborat un ghid de finanțare echilibrat, eficient și transparent, care să asigure utilizarea responsabilă a fondurilor publice și dezvoltarea sănătoasă a pieței sistemelor de stocare din România.” „În acest sens, am solicitat organizarea, în cel mai scurt timp, a unei întâlniri de lucru între reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Fondului pentru Mediu și A.P.C.E., înainte de publicarea proiectului de ghid în consultare publică.”

Asociația avertizează că lipsa unei consultări reale poate conduce la repetarea problemelor din trecut.

„În lipsa unei consultări reale cu organizațiile reprezentative ale beneficiarilor, Ministerul Mediului și AFM își vor asuma întreaga responsabilitate pentru eventualele deficiențe ale programului și pentru repetarea situațiilor în care fondurile publice au fost utilizate ineficient, în detrimentul cetățenilor și al interesului public.”

La finalul comunicatului, președintele APCE, Dan Pîrșan, transmite mesajul: