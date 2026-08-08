Prețuri carburanți, 8 august 2026. Benzina și motorina au ajuns la niveluri uriașe. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețurile carburanților rămân la niveluri extrem de ridicate în România, iar diferența față de începutul lunii iulie este deja semnificativă. Sâmbătă, 8 august 2026, benzina standard costă în medie 9,39 lei pe litru la nivel național, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,58 lei pe litru. În cazul motorinei, prețul mediu a coborât ușor față de ziua precedentă, însă este în continuare cu peste un leu mai mare decât la 1 iulie.

Datele centralizate de PretCarburant.ro, pe baza monitorizării a peste 1.600 de stații din România, arată că șoferii continuă să suporte costuri considerabil mai mari decât la începutul lunii trecute. Scumpirea se resimte direct la alimentarea unui rezervor, în special în cazul mașinilor diesel.

Prețuri carburanți, 8 august. Benzina standard costă în medie 9,39 lei pe litru

La nivel național, benzina standard are sâmbătă, 8 august, un preț mediu de 9,39 lei/litru. Valoarea este neschimbată față de ziua precedentă.

Datele au fost calculate pe baza prețurilor din 1.419 stații de carburanți. Cel mai mic preț identificat pentru benzina standard este de 9,26 lei/litru, în timp ce valoarea maximă ajunge la 9,85 lei/litru.

Față de 1 iulie, situația este însă mult diferită. Benzina s-a scumpit în medie cu 74 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 8,6%.

Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer achită în prezent, raportat la media națională, aproximativ 469,50 lei. Creșterea de 74 de bani pe litru înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 37 de lei pentru aceeași cantitate de carburant față de nivelul de la începutul lunii iulie.

Motorina standard a ajuns la 10,58 lei pe litru

Situația este și mai dificilă pentru șoferii mașinilor diesel. Motorina standard are un preț mediu național de 10,58 lei/litru, potrivit datelor provenite de la 1.420 de stații.

Față de ziua precedentă, motorina s-a ieftinit cu 3 bani pe litru, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 0,3%. Reducerea zilnică este însă foarte mică în comparație cu scumpirea acumulată în ultima perioadă.

Față de 1 iulie, motorina este mai scumpă cu 1,01 lei pe litru, respectiv cu 10,6%.

Prețurile din stațiile monitorizate variază între 10,47 lei și 11,20 lei pe litru. Prin urmare, în anumite benzinării, un litru de motorină standard depășește deja pragul de 11 lei.

La prețul mediu național de 10,58 lei, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă aproximativ 529 de lei. Numai scumpirea acumulată față de 1 iulie adaugă circa 50,50 lei la costul unui astfel de plin.

Unde se găsesc cele mai ieftine benzină și motorină

Există diferențe importante între stațiile de alimentare și între diferitele zone ale țării.

Cel mai mic preț al zilei pentru benzina standard este de 9,26 lei/litru și a fost identificat la o stație Rompetrol din Nădlac, județul Arad.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț monitorizat este de 10,47 lei/litru, la o stație Petrom din Sebeș, județul Alba.

În cazul GPL, cea mai redusă valoare este de 3,61 lei/litru, înregistrată la o stație Rompetrol din Galați.

Diferențele dintre valorile minime și maxime sunt importante. La benzină, ecartul ajunge la 59 de bani pe litru, între 9,26 și 9,85 lei. În cazul motorinei, diferența este de 73 de bani, între 10,47 și 11,20 lei pe litru.

Pentru un plin de 50 de litri, alegerea unei stații cu prețul minim în locul uneia aflate la nivelul maxim poate însemna o economie de 29,50 lei la benzină și de 36,50 lei la motorină.

Cât costă carburanții în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași

În marile orașe, prețurile medii sunt apropiate de media națională, dar există mici diferențe.

În București, benzina standard costă în medie 9,39 lei/litru, iar motorina 10,57 lei/litru.

La Cluj-Napoca, media este de 9,40 lei pentru benzină și 10,59 lei pentru motorină. Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara: 9,40 lei/litru pentru benzină și 10,59 lei/litru pentru motorină.

La Iași, benzina are un preț mediu de 9,39 lei/litru, iar motorina de 10,56 lei/litru. În Constanța, valorile sunt de 9,39 lei, respectiv 10,58 lei.

La Brașov, șoferii plătesc în medie 9,39 lei/litru pentru benzină și 10,57 lei pentru motorină, iar în Craiova mediile sunt de 9,38 lei și 10,56 lei.

Oradea se situează ușor peste aceste valori în cazul ambilor carburanți: 9,41 lei/litru pentru benzină și 10,61 lei/litru pentru motorină.

Bistrița-Năsăud are cele mai ridicate medii

Analiza pe județe scoate în evidență diferențe suplimentare. Cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Ialomița, unde aceasta ajunge la 9,37 lei/litru.

La polul opus se află Bistrița-Năsăud, cu o medie de 9,44 lei/litru.

În cazul motorinei, cea mai redusă medie județeană este în Caraș-Severin, respectiv 10,54 lei/litru. Bistrița-Năsăud ocupă și aici prima poziție în clasamentul celor mai mari prețuri medii, cu 10,66 lei/litru.

GPL rămâne mult mai ieftin, dar s-a scumpit și el

GPL are un preț mediu național de 4,61 lei/litru. Datele provin din monitorizarea a 348 de stații.

Prețul este neschimbat față de ziua precedentă, însă comparativ cu 1 iulie există o creștere de 6 bani pe litru, echivalentă cu 1,3%.

Valorile din stațiile monitorizate sunt cuprinse între 3,61 și 5 lei pe litru.

Petrolul Brent a trecut de 82 de dolari pe baril

Evoluția prețurilor de la pompă vine în contextul unui nivel ridicat al cotației internaționale a petrolului. Petrolul Brent este cotat la 82,23 dolari/baril, cu 1,30 dolari sub cotația precedentă.

Față de 1 iulie, când valoarea indicată era de 73,38 dolari/baril, Brent este însă cu aproximativ 12,1% mai scump.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre elementele importante care pot influența prețurile carburanților, alături de cursul valutar, fiscalitate, costurile de rafinare, transport și distribuție.

PretCarburant.ro monitorizează 1.673 stații din toată țara la fiecare două ore.