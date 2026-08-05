Un nou val de scumpiri la pompă. Prețurile care îi așteaptă pe șoferi, miercuri, 5 august

Șoferii, din păcate, achită mai mult pentru alimentarea mașinilor miercuri, 5 august 2026. Comparativ cu ziua precedentă, majoritatea operatorilor au aplicat creșteri atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard în București este de 9,51 lei pe litru. Acest tarif este afișat în stațiile Socar și Petrom. În rețelele MOL, Rompetrol și OMV, benzina standard este vândută cu 9,57 lei pe litru, iar la Lukoil prețul ajunge la 9,59 lei pe litru.

Față de marți, 4 august, benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru în stațiile MOL, Rompetrol și OMV. În aceste rețele, prețul a crescut de la 9,47 lei pe litru la 9,57 lei pe litru. Socar a aplicat aceeași majorare, prețul benzinei crescând de la 9,41 lei pe litru la 9,51 lei pe litru.

Cea mai mare creștere pentru benzina standard a fost înregistrată la Lukoil. Aici, prețul a urcat cu 15 bani pe litru, de la 9,44 lei la 9,59 lei. În schimb, Petrom nu a modificat tariful, benzina standard rămânând la 9,51 lei pe litru.

Motorina standard are miercuri, 5 august, un preț minim de 10,77 lei pe litru în stațiile Socar și Petrom. La MOL, Rompetrol și OMV, litrul de motorină costă 10,83 lei, în timp ce la Lukoil prețul ajunge la 10,98 lei pe litru.

Comparativ cu ziua de marți, motorina s-a scumpit în toate rețelele de benzinării menționate. La MOL, prețul a crescut de la 10,62 lei pe litru la 10,83 lei pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de 21 de bani.

Rompetrol și OMV au majorat prețul cu 20 de bani, de la 10,63 lei pe litru la 10,83 lei pe litru. În stațiile Socar, motorina costă cu 20 de bani mai mult decât în ziua precedentă, după creșterea de la 10,57 lei pe litru la 10,77 lei pe litru.

La Lukoil, tariful a urcat cu 15 bani, de la 10,83 lei pe litru la 10,98 lei pe litru. Petrom a aplicat o creștere de 20 de bani, prețul motorinei ajungând de la 10,57 lei pe litru la 10,77 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, momentul actualizării tarifelor și localitate. Datele publicate de Peco Online arată că șoferii pot găsi cele mai mici prețuri din România la stația Petrollium din Iernut, județul Mureș. Acolo, benzina standard este comercializată cu 8,74 lei pe litru, iar motorina standard cu 9,79 lei pe litru.

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,51 lei pe litru în București, 9,49 lei pe litru în Cluj-Napoca, 9,48 lei pe litru în Timișoara, 9,51 lei pe litru în Iași și 9,51 lei pe litru în Constanța.

Pentru motorina standard, cele mai mici tarife sunt de 10,77 lei pe litru în București, 10,49 lei pe litru în Cluj-Napoca, 10,73 lei pe litru în Timișoara, 10,77 lei pe litru în Iași și 10,77 lei pe litru în Constanța.

Prețurile carburanților au înregistrat creșteri importante în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor anunțate de Eurostat, România s-a clasat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste scumpiri.