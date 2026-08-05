UPDATE Vremea o ia razna! Țara este sub Cod Galben, Portocaliu și Roșu. Ce zone vor fi afectate de caniculă și vijelie

Canicula pune stăpânire pe România! Meteorologii ANM au emis avertizări meteo de tip Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu pentru întreaga țară. În unele județe, temperaturile vor urca până la 41 de grade, în timp ce alte zone vor fi lovite de vijelii. Iată cum va fi vremea de Schimbarea la Față.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ, valabilă mâine, 6 august, între orele 12:00 – 21:00. Zone afectate sunt: nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona de munte

În intervalul menționat, în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizări meteo de tip Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală, valabile până mâine, 6 august.

Codul Galben va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00. Zonele afectate sunt: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei.

Miercuri (5 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Codul Portocaliu va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00, zonele afectate fiind: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Codul Roșu va fi valabil până pe 6 august, ora 10:00, zonele afectate fiind: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

În tradiția populară românească, ziua de 6 august, când creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, este considerată un moment de trecere de la vară la toamnă. De-a lungul generațiilor, românii au privit această zi ca pe un reper important, convinși că vremea din 6 august poate oferi indicii despre cum vor evolua lunile următoare, chiar dacă aceste credințe nu au o bază științifică.

Potrivit tradiției, dacă ziua de 6 august este însorită și călduroasă, toamna va fi lungă, blândă și prielnică recoltelor. În schimb, dacă plouă sau temperaturile scad brusc, credința populară ne spune că urmează o toamnă timpurie și schimbătoare, iar sezonul rece își va face simțită prezența mai devreme.