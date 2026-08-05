Din cuprinsul articolului Rușii și dorința de dominație

Colecția „Marile imperii ale lumii”, seria cărților dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, aduce la chioșcurile de ziare volumul 4, începând de miercuri, 5 august.

“Ivan cel Groaznic, Putin și visul <<Marelui Urs>>. De la imperiul țarist la URSS și Federația Rusă” este volumul care urmărește continuitatea dorinței de dominație a rușilor de-a lungul istoriei. De la Ivan cel Groaznic la Lenin și de la Stalin la Putin, imperiul rus s-a reinventat în forme tot mai sofisticate, dar păstrând aceeași apetență pentru expansiune.

Devenită mare putere europeană în urma victoriei obținute în Bătălia de la Poltava (1709) asupra lui Carol al XII-lea al Suediei, Rusia nu a încetat niciodată să urmărească obiectivul expansiunii sale spre vest și sud-vest, țintind în mod special Europa Centrală, Balcanii, Dardanelele și țărmurile Mării Adriatice. Indiferent de orientarea regimurilor de la Kremlin din ultimele trei secole, Rusia a ajuns statul cu cea mai mare suprafață din lume. Nu a ezitat să se extindă în toate direcțiile, inclusiv mult dincolo de Urali, în Siberia și în Asia Centrală, ajungând până la țărmul Pacificului. Volumul vine și cu informații despre relațiile dintre români și vecinul de la răsărit de-a lungul timpului.

“Marile imperii ale lumii” este o colecție pentru cei care nu vor doar să înțeleagă ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte aduce în lumină popoare care au schimbat traiectoria umanității.

După ce în primul volum ați cunoscut Imperiul Britanic, în volumul 2, culturile care au pus bazele civilizației europene, iar volumul 3 a fost dedicat imperiilor antice din Egipt, Babilon, Sumer, Asiria și Fenicia, celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, otoman, habsburgic, mongol, dar și imperiile africane sau marile civilizații mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Fiecare carte deschide ușile unui univers diferit, care a marcat profund întreaga omenire.

Volumul 4 al colecției “Marile imperii ale lumii” – “Ivan cel Groaznic, Putin și visul <<Marelui Urs>>. De la imperiul țarist la URSS și Federația Rusă” – poate fi găsit la chioșcuri de miercuri, 5 august, la prețul de 43 de lei.