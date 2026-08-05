Premieră pentru gastronomia românească: Zacusca Trio ARCA, prima zacuscă din România premiată la Great Taste

Zacusca Trio pescărească produsă de ARCA România a intrat în istorie, devenind prima zacuscă românească premiată în cadrul Great Taste, una dintre cele mai prestigioase competiții gastronomice din lume.

Zacusca Trio pescărească cu sturion, păstrăv și crap, produsă de ARCA România, a fost distinsă cu o stea la Great Taste 2026, una dintre cele mai prestigioase certificări internaționale acordate pentru gust. În sistemul competiției, această distincție desemnează un produs considerat „simply delicious” („pur și simplu delicios”).

În cadrul competiției, produsele sunt evaluate în sistem „blind tasting”, fără ca jurații să vadă ambalajul sau să cunoască numele producătorului. Gustul reprezintă criteriul principal de evaluare, alături de textură, aspect și calitatea ingredientelor. Deși zacusca este un preparat asociat în special gastronomiei românești și est-europene, produsul ARCA a convins juriul internațional exclusiv prin calitățile sale. Evaluatorii au apreciat prospețimea gustului, echilibrul dintre pește și legume, textura uniformă și aroma discret afumată, iar unul dintre jurați a remarcat că nu mai întâlnise până atunci un produs similar.

Zacusca Trio este realizată după o rețetă dezvoltată în bucătăria ARCA, folosind ingrediente provenite din ecosistemul de la Blăgești. Peștele provine din iazurile domeniului, iar legumele sunt cultivate în solariile proprii. Toate ingredientele sunt tăiate manual, iar preparatul este gătit în loturi mici, fără conservanți artificiali. Potrivit producătorului, lanțul scurt de producție permite trasabilitatea fiecărui ingredient, de la sursă până în borcan.

Distincția obținută la Great Taste 2026 vine după un alt rezultat important pentru produs. Zacusca Trio cu sturion, păstrăv și crap a câștigat concursul „Gustul Ales 2025”, organizat de ROaliment, unde a obținut cel mai mare punctaj înregistrat în istoria competiției.

Obținerea stelei Great Taste consolidează poziționarea Zacuscă Trio în segmentul produselor gastronomice premium și reprezintă un argument important în relația cu retailerii de specialitate, distribuitorii și operatorii din sectorul HoReCa.

„Suntem recunoscători că un produs 100% românesc primește această distincție. Iar reacția juriului arată că o rețetă profund locală, bine executată, poate fi înțeleasă și apreciată dincolo de spațiul cultural în care s-a născut. Am pornit la drum cu câteva principii față de care am rămas consecvenți, iar în spatele lor stă o muncă pe care puțini o văd. Faptul că un juriu internațional a recunoscut-o gustând, fără să știe nimic despre noi, ne confirmă că merită continuată”, a declarat Adelina Rusu, cofondatoare și Strategic Leader ARCA România.

ARCA România produce, la Blăgești, în județul Bacău, specialități pe bază de pește și legume comercializate sub brandul Delicatese ARCA. Portofoliul companiei include zacuști, produse marinate, salate de icre, pește afumat, caviar, pateuri și creme pe bază de pește. Totodată, patru dintre produsele sale sunt atestate ca produse tradiționale.

Fabrica ARCA face parte dintr-un ecosistem integrat, întins pe o suprafață de 134 de hectare, în care activitatea de producție este completată de servicii de ospitalitate și agrement. Domeniul include restaurantul Lotca, 13 unități de cazare, rezervații de căprioare și cerbi carpatini, precum și facilități sportive și de recreere.

Începând din 2026, ecosistemul ARCA își asigură necesarul de energie printr-un sistem propriu care combină surse eoliene și fotovoltaice cu cogenerare și stocare în baterii. Potrivit companiei, investiția contribuie la creșterea independenței energetice și la reducerea dependenței de rețeaua publică de electricitate.

Tot în acest an, ARCA va demara construcția unui hotel, investiție care va extinde semnificativ componenta turistică a resortului de la Blăgești.