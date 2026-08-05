Schimbare neașteptată pe piața PFA-urilor. Cine sunt românii care au început să domine activitatea independentă

În ultimii ani, tot mai mulți români care aleg să lucreze pe cont propriu au un alt profil față de perioada anterioară. Dacă în urmă cu aproximativ cinci ani activitățile independente erau asociate în special cu IT-ul, marketingul sau consultanța, acum clasamentul noilor PFA-uri este influențat de alte domenii profesionale.

Șoferii de ride-sharing, comercianții, medicii și specialiștii din zona de beauty au devenit printre cele mai active grupuri care aleg această formă de organizare. Domeniul IT rămâne important pentru piața muncii independente, însă nu mai este principalul generator de PFA-uri noi, potrivit informațiilor oferite de Annemarie Fabian, co-fondator SOLO, într-un interviu pentru Economica.net.

Startup-ul SOLO a fost lansat în 2020, în incubatorul Novel Ventures, de către Bogdan Georgescu, fondator Bookster și fost Managing Partner Colliers International, Alexandru Anghel, fost consultant în management la Boston Consulting Group, și Annemarie Fabian, fost consultant Colliers International.

Aplicația SOLO a fost lansată în 2021 și este destinată exclusiv persoanelor care desfășoară activități prin PFA, oferind servicii de sprijin de la momentul înființării. Platforma generează venituri prin două tipuri de abonamente: unul standard, de 139 de lei pe lună, și unul Premium, de 185 de lei pe lună, care include prioritate pentru suport și procesarea documentelor.

Schimbarea profilului celor care aleg PFA-ul este legată de dezvoltarea economiei de tip gig și de creșterea numărului de profesii independente care folosesc această variantă juridică.

„Astăzi, chiar dacă profilul soloprenorului – adică cineva care lucrează pe cont propriu pentru mai mulți clienți în paralel, poate chiar din piețe diferite –, s-a lărgit, caracteristicile de bază au rămas similare: e vorba de tineri specialiști, de multe ori la prima experiență pe cont propriu. Evoluția o vedem, în schimb, în ce fac și cum lucrează.

Acum 5 ani, soloprenorul tipic din baza noastră lucra în IT, marcomm ori consultanță. Astăzi, o bună parte din creșterea SOLO vine, pe de o parte, din profesii independente precum medicii și psihoterapeuții și, pe de altă parte, din gig economy: curierii și șoferii de ride-sharing își deschid PFA în număr tot mai mare”, explică Annemarie Fabian.

Deși IT-ul nu mai conduce clasamentul noilor PFA-uri, domeniul rămâne cea mai mare categorie din portofoliul SOLO. La finalul lunii iunie, platforma avea 18.000 de clienți activi, iar peste 4.000 dintre aceștia activau în IT.

„La finalul lunii iunie, din 18.000 de clienți activi, de departe IT-ul este cel mai mare grup, cu peste 4.000 de soloprenori. Urmează medicii, cu peste 2.000, iar apoi, la mică distanță unul de altul, categoria de traineri și profesori, profesioniștii din marcomm și curierii, fiecare în jur de 1.400.”

La nivelul pieței generale, ordinea este diferită. Cele mai multe PFA-uri noi sunt deschise în zona de ridesharing, comerț, servicii medicale și beauty, iar IT-ul apare ulterior în acest clasament.

În baza de clienți a platformei, medicii reprezintă categoria cu cea mai accelerată dezvoltare. Potrivit reprezentantei SOLO, această zonă a crescut cu 86% într-un singur an, fiind cel mai ridicat ritm înregistrat de o categorie profesională cu o bază deja importantă de utilizatori.

„E cel mai puternic salt pe o categorie cu bază mare deja existentă. Dincolo de ei, cresc constant, cu peste 50% pe an, ride-sharingul, fotografii și zona de fitness și beauty.”

În valori absolute, IT-ul continuă însă să fie domeniul care aduce cei mai mulți utilizatori noi în platformă. „În cifre absolute, însă, IT-ul rămâne motorul de creștere al SOLO, cu peste 1.300 de soloprenori noi într-un singur an.”

Creșterea numărului de șoferi de ride-sharing care aleg PFA-ul are și explicații legate de fiscalitate și reglementare, potrivit lui Annemarie Fabian.

„În piață, tabloul e la fel de dinamic, dar cu alt lider: cea mai explozivă creștere a înființărilor e în comerț, de aproape patru ori mai multe PFA-uri noi decât anul trecut, și în IT, unde numărul aproape s-a dublat. Pentru unele categorii există și motive cât se poate de pragmatice pentru aceste creșteri. Ride-sharingul, de exemplu, este un domeniu tânăr, care abia recent a intrat într-un soi de «normalizare» sau reglementare fiscală. Pentru această categorie, PFA-ul e soluția cea mai simplă.”

Schimbarea se observă și în modul în care românii combină activitatea independentă cu un loc de muncă tradițional.

„Odată cu intrarea acestor categorii în mix s-a schimbat și raportul cu jobul: dacă în 2022 aproximativ o treime dintre cei care depuneau declarația prin SOLO aveau și un contract de muncă, în 2025 e vorba de jumătate. E o evoluție firească: pentru unii e vorba de suplimentarea veniturilor, pentru alții de diversificarea lor, iar pentru o altă categorie jobul și PFA-ul coexistă ca o etapă de tranziție către activitatea independentă.”

Tendința este vizibilă și la nivelul întregii piețe. Potrivit datelor prezentate de Annemarie Fabian, numărul PFA-urilor nou înființate a crescut de la aproximativ 4.200 pe lună în 2024 la aproape 8.900 în 2026.

„În ultimii doi ani, cea mai clară tendință din piață e accelerarea: numărul de PFA-uri nou înființate crește rapid, de la circa 4.200 pe lună în 2024 la aproape 8.900 în 2026. Iar modelul dominant a devenit cel hibrid, job și PFA în paralel.”

Tinerii reprezintă o parte importantă din noul val de freelanceri. Aproape 60% dintre clienții SOLO au sub 35 de ani și aleg frecvent activități în care intrarea pe piață este mai accesibilă, precum curieratul, fitnessul sau serviciile de beauty. Profesioniștii din domenii cu grad ridicat de specializare apar, în general, după acumularea unei experiențe mai mari.

România înregistrează o creștere rapidă a muncii independente, însă rămâne în urma unor state precum Polonia sau Estonia în ceea ce privește dezvoltarea acestui segment.

„În cazul muncii independente moderne – freelancerii din servicii, IT, domeniul medical sau gig economy –, vorbim de cu totul altă situație. Aici suntem încă în urmă față de Vest sau alte țări din regiune (Polonia sau Estonia, de exemplu), care oferă cel puțin două lucruri importante: un cadru legislativ și fiscal mai prietenos cu mediul antreprenorial și o digitalizare masivă a relației cu instituțiile statului.

În schimb, atunci când vorbim de dimensiunea segmentului de soloprenori și freelanceri, recuperăm accelerat: numărul de PFA-uri nou înființate a înregistrat o creștere de peste 100% în doi ani”, mai explică reprezentanta SOLO.

Schimbările fiscale din ultimii ani au influențat deciziile celor care vor să înceapă o activitate independentă. Creșterea impozitului pe dividende a determinat unele persoane să ia din nou în calcul varianta PFA.

„Creșterile succesive ale impozitului pe dividende din ultimii doi ani, dar mai ales cea mai recentă modificare, prin care el a crescut la 16%, i-au făcut pe mulți să aleagă PFA-ul, iar noi am văzut asta direct, în special în IT sau marketing și comunicare.”

Potrivit Annemariei Fabian, diferențele fiscale dintre PFA și SRL sunt în prezent reduse.

„Astăzi însă, alegerea dintre PFA și SRL nu se mai face în funcție de taxe. La un venit de 8.000 de lei pe lună în IT, diferența este de aproximativ 22 de lei. Contează mai mult cum lucrezi și ce tip de activitate ai – diferența de taxe e minimală. Ce e diferit, în schimb, și mai simplu în cazul PFA-ului, este administrarea efectivă a activității.”

Ea precizează că PFA-ul rămâne o variantă potrivită pentru persoanele aflate la început sau pentru profesioniștii care lucrează singuri, în timp ce SRL-ul poate deveni mai potrivit atunci când activitatea se extinde și apar angajați sau asociați. Majorarea salariului minim nu va avea efect imediat asupra taxelor pentru PFA-uri, potrivit reprezentantei SOLO.

„Vestea bună este că, pentru PFA-uri, majorarea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei nu schimbă nimic în 2026. Taxele se calculează în funcție de salariul minim valabil la 1 ianuarie la nivelul anului pentru care sunt plătite, așa că impactul se va vedea abia la taxele calculate pentru veniturile din 2027.”

Deși numărul noilor înregistrări este în creștere, există și un flux constant de închideri. În 2025 s-au înființat peste două ori mai multe PFA-uri decât au fost închise, aproximativ 75.000 față de circa 32.000.

„Există mereu un flux de închideri, dar balanța rămâne pozitivă. Cât despre motive, ce vedem în baza noastră este că, dintre cei care își închid contul, aproximativ jumătate o fac pentru că nu mai au activitate. Ceilalți au o activitate prea mică, dar nu renunță complet, își păstrează PFA-ul deschis până când apar noi colaborări”, explică Fabian.

Fenomenul este mai vizibil în domeniile unde activitatea depinde de proiecte sau colaborări pe termen scurt.

„E un ciclu dinamic, pentru că PFA-ul e ușor de deschis și la fel de ușor de închis. Mulți îl pornesc pentru un proiect punctual sau ca să testeze munca pe cont propriu. Se vede mai ales în gig economy, unde intrarea și ieșirea sunt mai fluide: la curieri, de exemplu, puțini își păstrează PFA-ul mai mult de un an”.

Potrivit cofondatoarei SOLO, una dintre principalele nevoi pentru antreprenoriatul individual este stabilitatea regulilor fiscale.

„Stabilitatea și predictibilitatea regulilor fiscale. Pentru un soloprenor, problema cea mai mare nu e neapărat nivelul taxelor, ci faptul că se schimbă frecvent și sunt greu de anticipat. Când pornești pe cont propriu, ai nevoie să știi la ce să te aștepți pe un termen de 2-3 ani, nu să refaci calculele o dată la fiecare câteva luni.”

Ea menționează digitalizarea serviciilor fiscale ca unul dintre progresele importante din ultimii ani. „Un mare pas înainte a fost făcut, totuși, prin eforturile de digitalizare ale ANAF-ului din ultimii ani – mai specific, simplificarea depunerii Declarației Unice, care obișnuia să fie un formular complicat, iar astăzi este un flux simplificat. Cu siguranță va ajuta să vedem în continuare această deschidere către digitalizare și automatizare a proceselor.”

Aplicația SOLO are în prezent peste 18.000 de utilizatori activi, iar în ultimul an a crescut cu peste 40%. De la începutul anului s-au alăturat aproape 7.000 de clienți noi.