ANAF mută termenul pentru firme și PFA-uri. Cine trebuie să depună notificarea până pe 22 iunie

Firmele, PFA-urile și celelalte persoane impozabile care doresc să intre sau să iasă din sistemul TVA la încasare trebuie să respecte termenele stabilite de ANAF pentru depunerea notificărilor fiscale. În mod obișnuit, documentele se transmit până la data de 20 a lunii. În iunie 2026, însă, termenul se prelungește până luni, 22 iunie, deoarece data de 20 iunie cade într-o zi de sâmbătă. Măsura îi vizează pe contribuabilii care solicită aplicarea, renunțarea sau încetarea sistemului TVA la încasare.

ANAF prevede că intrarea sau ieșirea din sistemul TVA la încasare nu poate fi realizată doar prin decizia internă a contribuabilului, ci necesită depunerea unor notificări fiscale specifice și actualizarea vectorului fiscal.

Sistemul TVA la încasare reprezintă un regim fiscal prin care taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă, ca regulă generală, la momentul încasării facturii și nu la data emiterii acesteia. Pentru firmele mici, PFA-uri și profesiile liberale, mecanismul poate reduce presiunea asupra fluxului de numerar, mai ales în situațiile în care clienții întârzie plata facturilor.

În lipsa acestui sistem, contribuabilul poate fi obligat să colecteze și să vireze TVA către stat înainte de a încasa efectiv contravaloarea serviciilor sau bunurilor facturate. Aplicarea TVA la încasare corelează obligația fiscală cu momentul în care banii ajung în contul firmei.

Aplicarea regimului este condiționată de respectarea plafoanelor prevăzute de legislație, de transmiterea notificărilor necesare și de actualizarea informațiilor fiscale înregistrate la ANAF.

Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 282 alin. (5), iar formularele utilizate pentru înregistrarea sau modificarea mențiunilor fiscale sunt reglementate prin OPANAF nr. 1699/2021.

Tipul formularului depinde de categoria contribuabilului care solicită înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor privind TVA la încasare.

Persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică utilizează formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere.

Persoanele juridice străine care au locul conducerii efective în România depun formularul 016.

Persoanele fizice române sau străine care dețin cod numeric personal utilizează formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni.

Instituțiile publice depun formularul 040.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii liberale folosesc formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere.

O alternativă frecvent utilizată este formularul 700, care permite transmiterea online a modificărilor privind vectorul fiscal, inclusiv a mențiunilor referitoare la TVA.

Legislația fiscală permite intrarea în sistemul TVA la încasare prin opțiune pentru persoanele impozabile care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri de cel mult 4.500.000 de lei și care nu au aplicat acest regim în anul anterior.

Pe lângă această condiție, contribuabilul trebuie să nu fi depășit plafonul legal nici la momentul exercitării opțiunii. Cu alte cuvinte, nu este suficientă încadrarea în plafonul aferent anului precedent, ci trebuie verificată și situația financiară din anul în curs.

Pentru aplicarea sistemului, notificarea trebuie depusă până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale din care contribuabilul dorește să utilizeze TVA la încasare.

Astfel, firmele și PFA-urile care intenționează să treacă la acest regim fiscal trebuie să se asigure că documentele sunt transmise către ANAF înainte de expirarea termenului legal. În caz contrar, aplicarea sistemului poate fi amânată, iar contribuabilul rămâne în regimul obișnuit de TVA.

Pentru luna iunie 2026, contribuabilii trebuie să țină cont de faptul că termenul standard de depunere nu expiră la data de 20 iunie.

Deoarece această dată cade într-o zi de sâmbătă, termenul se prelungește automat până la finalul primei zile lucrătoare următoare. În consecință, documentele pot fi depuse până luni, 22 iunie 2026.

Prelungirea rezultă din prevederile Codului de procedură fiscală, care stabilesc că un termen care se împlinește într-o zi nelucrătoare se mută până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

Clarificarea este relevantă pentru contribuabili și contabili, având în vedere că numeroase obligații fiscale sunt raportate la data de 20 a fiecărei luni. Mutarea termenului nu elimină obligația fiscală, ci doar extinde perioada disponibilă pentru depunerea documentelor.

Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA pe parcursul anului pot solicita ulterior aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Regula este importantă pentru firmele nou-înființate, pentru PFA-uri și pentru alte categorii de contribuabili care dobândesc obligația de înregistrare în scopuri de TVA după începerea activității.

Pentru contribuabilii care lucrează cu termene lungi de plată, mecanismul poate reprezenta un avantaj semnificativ, deoarece obligația de plată a TVA este corelată cu momentul încasării facturilor.

În schimb, firmele care își încasează rapid creanțele sau care au operațiuni fiscale complexe trebuie să analizeze atent dacă regimul este potrivit pentru modelul lor de afaceri.

Ieșirea din sistemul TVA la încasare poate avea loc atât prin depășirea plafonului legal, cât și prin opțiunea contribuabilului.

Dacă o persoană impozabilă care aplică acest regim depășește plafonul de 5.000.000 de lei, notificarea privind ieșirea din sistem devine obligatorie.

Documentul trebuie transmis până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care plafonul a fost depășit.

Monitorizarea cifrei de afaceri este esențială, deoarece depășirea plafonului poate apărea în orice perioadă fiscală, nu doar la finalul anului. O firmă care înregistrează o creștere accelerată a veniturilor sau semnează contracte importante poate ajunge mai repede decât estimează peste limita legală.

În astfel de situații, notificarea către ANAF devine o obligație fiscală care trebuie respectată în termenul prevăzut de lege.

Contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare pot decide să renunțe la acest regim chiar dacă nu au depășit plafonul legal de 5.000.000 de lei.

În acest caz, notificarea trebuie depusă între data de 1 și data de 20 a oricărei luni.

O astfel de decizie poate fi justificată în cazul firmelor care încasează rapid facturile, al contribuabililor care nu mai obțin avantaje de cash-flow din aplicarea sistemului sau al celor care urmăresc simplificarea evidențelor fiscale.

Totuși, schimbarea regimului fiscal trebuie analizată împreună cu specialistul contabil, deoarece modifică modul de colectare a TVA și poate produce efecte asupra obligațiilor fiscale și asupra relațiilor comerciale.

Actualizarea mențiunilor fiscale la ANAF rămâne obligatorie atât pentru intrarea în sistem, cât și pentru ieșirea din acesta. Lipsa notificării sau transmiterea cu întârziere a documentelor poate genera neconcordanțe în evidențele fiscale și poate conduce la solicitări de clarificări sau la probleme în cazul unui control fiscal.