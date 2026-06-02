Regula fiscală pe care mulți antreprenori o ignoră. Cheltuielile care pot fi deduse fără plafon: Nu există absolut nicio limitare

Firmele și PFA-urile pot deduce integral anumite cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes profesional, susține consultantul financiar Cristi Rapcencu. Potrivit acestuia, legislația fiscală nu stabilește limite pentru costurile de transport și cazare suportate de societăți în cazul administratorilor și salariaților. Explicațiile vizează exclusiv mediul privat și evidențiază diferențele dintre statutul de asociat și cel de administrator sau angajat.

În cazul societăților comerciale și al PFA-urilor, legislația fiscală permite deducerea integrală a unor cheltuieli de deplasare, cu condiția ca acestea să fie justificate prin activitatea desfășurată și să poată fi demonstrate cu documente relevante.

Consultantul financiar Cristi Rapcencu a explicat că nu există limite privind valoarea sumelor alocate pentru transport sau cazare. Astfel, alegerea clasei de zbor ori a nivelului de confort al unității de cazare nu influențează tratamentul fiscal al acestor costuri.

„Știai că dacă pleci în delegație, cheltuielile de deplasare, asta înseamnă cazare plus transport, sunt deductibile integral. Atâta timp cât puteți demonstra de fiecare dată că deplasarea a fost făcută în scopul activității firmei, nu există niciun plafon pentru cheltuielile de transport, dacă vreau mă duc cu avionul în clasa business, dacă vreau, nu știu, mă deplasez cu orice alt mijloc de transport, în ceea ce privește cheltuielile de cazare de asemenea, nu sunt condiționat de un anumit grad de confort, pot să stau la 5 stele, la 7 stele, la câte stele doresc, dar calculați-vă de fiecare dată dacă rentează să achitați, nu, mii de euro, să zicem, pentru o astfel de deplasare și în felul ăsta banii societății poate puteau fi folosiți într-un mod mai util”, a explicat Cristi Rapcencu.

Acesta a subliniat că regulile prezentate sunt aplicabile exclusiv mediului privat. În cazul instituțiilor publice există criterii și limite diferite privind decontarea deplasărilor.

„Dar, din punct de vedere fiscal, nu există absolut nicio limitare din acest punct de vedere și, bineînțeles, că mă refer aici în mediul privat. În ceea ce privește instituțiile publice există alte criterii acolo, dar ca de fiecare dată în aceste clipuri mă axez pe societăți, pe PFA-uri, și atunci tot ce înseamnă cheltuieli de deplasare pentru administratori și pentru salariații societății, sunt cheltuieli deductibile integral”, a precizat consultantul.

Cristi Rapcencu a atras atenția că dreptul de deducere nu este acordat automat tuturor persoanelor care dețin participații într-o companie. Potrivit acestuia, simpla calitate de asociat nu este suficientă pentru justificarea unor astfel de costuri în evidența fiscală a societății.

Consultantul a explicat că asociatul care nu este nici administrator și nici salariat nu poate deconta participarea la conferințe, întâlniri sau alte evenimente desfășurate în țară ori în străinătate pe cheltuiala firmei.

„Dacă eu sunt doar asociat în firmă și nu sunt nici administrator, nu sunt nici salariat, nu există așa ceva. Nu pot să decontez că m-am dus în deplasare la Paris la Berlin la o conferință. Păi tu ce calitate ai în firmă? Că ești doar asociat. Tu ai dreptul doar la beneficii, doar la dividende, tu ești investitorul, tu nu ai nicio obligație sau vreo calitate în acea societate și atunci astfel de cheltuieli sunt nedeductibile și bineînțeles că apoi sunt considerate și beneficii în folosul personal al asociațiilor”, a explicat Cristi Rapcencu.

În schimb, situația este diferită pentru persoanele care au și atribuții executive în cadrul companiei. În aceste cazuri, deplasările pot fi încadrate ca activități desfășurate în interesul firmei și pot beneficia de deductibilitate.

„Dar dacă sunt asociat și în același timp sunt și administratori sau sunt și salariat, sunt luat în această calitate de administrator sau de salariat și pot să-mi deduc aceste cheltuieli”, a mai spus acesta.

Pe lângă costurile de transport și cazare, consultantul a abordat și regimul fiscal aplicabil diurnei acordate pentru deplasările în afara țării. Acesta a explicat că există limite până la care indemnizația este considerată neimpozabilă.

Potrivit explicațiilor oferite, plafonul este calculat prin raportare la nivelul diurnei acordate personalului bugetar pentru fiecare stat și prin aplicarea coeficientului de 2,5 prevăzut de legislație.

„La diurnă există o anumită limită ca diurnă să fie neimpozabilă. Dacă am o deplasare în străinătate e 2,5 ori diurnă aferentă personalului de la bugetari, există hotărâre de guvern, am mai discutat și în alte clipuri veche, Din 1995, unde avem plafoanele pe fiecare țară și înmulțim practic un coeficient de 2,5, acea diurnă nu reprezintă venit salarial, nu se plătește nicio taxă, cheltuiala e deductibilă integral”, a afirmat Cristi Rapcencu.

Consultantul a reiterat că regimul aplicabil diurnei este diferit de cel aferent transportului și cazării, unde legislația nu prevede un plafon maxim pentru deductibilitate.