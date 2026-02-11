Executivul a transmis miercuri că programul de eficientizare aplicat la nivelul Cancelariei prim-ministrului a generat în 2025 economii totale de 9.968.676 lei, echivalentul unei reduceri de 23,7% față de anul precedent.

În comunicatul oficial se precizează:

”Cancelaria prim-ministrului anunţă rezultatele concrete ale programului de eficientizare a cheltuielilor operaţionale implementat în cursul anului 2025. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei – adică 84% – a fost generată în cele şase luni de mandat ale noii conduceri”

Datele Guvernului arată că în a doua jumătate a anului 2025 cheltuielile s-au situat la 12,7 milioane lei:

cu 39,9% sub nivelul din semestrul II 2024 (21,1 milioane lei)

cu 41,1% sub semestrul II 2023 (21,5 milioane lei)

În prima parte a anului 2025, reducerea față de 2024 a fost de 7,4%.

Potrivit Executivului:

”Această performanţă reflectă angajamentul asumat public de a gestiona cu responsabilitate resursele publice şi de a demonstra că instituţiile statului pot funcţiona eficient, fără a compromite calitatea serviciilor”

Una dintre cele mai consistente reduceri a vizat cheltuielile de transport.

Guvernul explică:

”Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat şi, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanţiale”

Măsurile aplicate au inclus:

✔ reducerea flotei auto de la 30 la 17 vehicule

✔ eliminarea serviciilor cu șofer dedicat

✔ utilizarea leasingului operațional pentru autovehicule Dacia (fără șofer)

Executivul subliniază că, în prezent, demnitarii își conduc singuri mașinile de serviciu, ceea ce a dus la diminuarea costurilor lunare.

Analiza Executivului indică reduceri importante în mai multe categorii:

cheltuieli de personal

indemnizații de delegare/detașare

protocol

alte cheltuieli operaționale

Indemnizațiile de delegare și detașare includ costurile cu diurna și cazarea pentru deplasările interne și externe.

Cheltuielile de protocol acoperă, printre altele:

mesele oficiale

produsele alimentare și băuturile pentru activități protocolare

serviciile de protocol de la Salonul Oficial C (CNAB)

materiale de reprezentare

Reorganizarea anunțată public în iulie 2025, care prevedea reducerea numărului de posturi de la 176 la aproximativ 105 (minus 40%), nu a fost pusă în aplicare.

Executivul precizează:

”Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”

Economia estimată prin reorganizare era de aproximativ 850.000 lei lunar.

Conform datelor prezentate:

”Din datele prezentate rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcţii, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detaşări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate”

Cea mai vizibilă scădere s-a produs în rândul personalului contractual din cabinetele demnitarilor:

de la 42 persoane (ianuarie 2025)

la 19 persoane (ianuarie 2026)

Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14.

Executivul mai arată că reducerile nu se reflectă doar în comparația cu 2024:

”Economia de aproape 10 milioane lei reprezintă bani publici care pot fi redirecţionaţi către servicii esenţiale pentru cetăţeni. Reducerile nu se limitează la comparaţia cu anul 2024. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 (32,1 milioane lei) sunt cu 8,2 milioane lei sub nivelul anului 2023 (40,3 milioane lei), reprezentând o scădere de 20,3%”

Concluzia Guvernului

Executivul consideră că rezultatele obținute confirmă eficiența măsurilor administrative:

”rezultatele obţinute demonstrează că reforma administrativă şi gestionarea responsabilă a banului public sunt posibile atunci când există voinţă politică şi expertiză managerială”

Datele financiare sunt generate din înregistrările financiar-contabile ale Cancelariei prim-ministrului.