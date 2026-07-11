Unde s-au făcut cele mai mari economii la Cancelaria premierului. Datele publicate de Mihai Jurca

Mihai Jurca, şeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, a prezentat sâmbătă date comparative privind cheltuielile instituţiei pentru perioada 2024 – 2026, arătând că estimările pentru acest an indică o reducere de peste 48% faţă de nivelul înregistrat în 2024.

Potrivit datelor publicate de acesta, scăderea este calculată pe baza execuţiei bugetare din primele şase luni ale anului şi a menţinerii unui ritm similar al cheltuielilor. Mihai Jurca a transmis că administraţia publică poate reduce costurile printr-o gestionare mai atentă a resurselor.

„Se vorbeşte mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el – pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer iniţiative legislative guvernamentale şi ordonanţe de urgenţă. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator. Publicăm mai jos cifrele Cancelariei Prim-Ministrului, 2023 – mai 2026: cheltuieli totale, execuţie lunară, reduceri pe categorii. Sunt bani publici, iar judecata asupra lor aparţine celor care se uită pe grafice, nu celor care le-au produs”, a scris Mihai Jurca în postarea sa de pe Facebook.

Datele prezentate de şeful Cancelariei premierului arată că execuţia bugetară pentru anul 2024 s-a ridicat la 42,09 milioane de lei. În anul 2025, cheltuielile au fost de 32,13 milioane de lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 23,7% faţă de anul anterior.

Pentru anul 2026, valoarea estimată a cheltuielilor este de 21,62 milioane de lei, conform calculelor bazate pe evoluţia din prima parte a anului. Comparativ cu anul 2024, reducerea estimată depăşeşte 48%.

Potrivit situaţiei publicate, principalele categorii de cheltuieli ale Cancelariei premierului au înregistrat scăderi faţă de anul 2024. La capitolul salarii şi contribuţii, reducerea estimată este de 34%. O diminuare semnificativă este indicată pentru cheltuielile de transport, unde scăderea estimată ajunge la 87,6%. Pentru cheltuielile de protocol, reducerea calculată este de 52,2%.

Datele prezentate mai arată diminuări importante pentru indemnizaţiile de detaşare şi delegare, cu peste 76%, precum şi pentru sumele destinate traducerilor şi interpretărilor, cu peste 83%. Cheltuielile din fondul premierului sunt estimate să înregistreze o reducere de 100%.

Mihai Jurca a precizat că nivelul financiar al Cancelariei premierului este unul redus raportat la bugetul general al statului, însă a subliniat importanţa gestionării eficiente a fondurilor publice.

„Suntem conştienţi de limite: o cancelarie nu e un minister şi sumele acestea sunt modeste la scara bugetului ţării. Dar chiar şi atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ţine de tine pentru promisiunea asumată: mai puţină risipă, mai puţine cheltuieli, mai multă eficienţă”, a transmis şeful Cancelariei premierului.

Reprezentantul Cancelariei premierului a mai afirmat că există aşteptări publice pentru schimbarea modului de funcţionare a administraţiei, cu accent pe eficienţă şi rezultate.

Potrivit acestuia, „oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puțină propagandă politică, mai puține poze și postări, mai multă eficiență și rezultate”. Mihai Jurca a precizat că prezentarea datelor privind cheltuielile instituţiei are rolul de a expune informaţii despre utilizarea fondurilor publice.