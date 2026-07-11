Unde s-au făcut cele mai mari economii la Cancelaria premierului. Datele publicate de Mihai Jurca
SURSA FOTO: Facebook, Mihai Jurca
Mihai Jurca, şeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, a prezentat sâmbătă date comparative privind cheltuielile instituţiei pentru perioada 2024 – 2026, arătând că estimările pentru acest an indică o reducere de peste 48% faţă de nivelul înregistrat în 2024.
Milioane de lei tăiate din cheltuieli la Cancelaria premierului
Potrivit datelor publicate de acesta, scăderea este calculată pe baza execuţiei bugetare din primele şase luni ale anului şi a menţinerii unui ritm similar al cheltuielilor. Mihai Jurca a transmis că administraţia publică poate reduce costurile printr-o gestionare mai atentă a resurselor.
„Se vorbeşte mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el – pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer iniţiative legislative guvernamentale şi ordonanţe de urgenţă. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator. Publicăm mai jos cifrele Cancelariei Prim-Ministrului, 2023 – mai 2026: cheltuieli totale, execuţie lunară, reduceri pe categorii. Sunt bani publici, iar judecata asupra lor aparţine celor care se uită pe grafice, nu celor care le-au produs”, a scris Mihai Jurca în postarea sa de pe Facebook.
Datele prezentate de şeful Cancelariei premierului arată că execuţia bugetară pentru anul 2024 s-a ridicat la 42,09 milioane de lei. În anul 2025, cheltuielile au fost de 32,13 milioane de lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 23,7% faţă de anul anterior.
Pentru anul 2026, valoarea estimată a cheltuielilor este de 21,62 milioane de lei, conform calculelor bazate pe evoluţia din prima parte a anului. Comparativ cu anul 2024, reducerea estimată depăşeşte 48%.
Cele mai mari reduceri, la transport, protocol şi alte cheltuieli
Potrivit situaţiei publicate, principalele categorii de cheltuieli ale Cancelariei premierului au înregistrat scăderi faţă de anul 2024. La capitolul salarii şi contribuţii, reducerea estimată este de 34%. O diminuare semnificativă este indicată pentru cheltuielile de transport, unde scăderea estimată ajunge la 87,6%. Pentru cheltuielile de protocol, reducerea calculată este de 52,2%.
Datele prezentate mai arată diminuări importante pentru indemnizaţiile de detaşare şi delegare, cu peste 76%, precum şi pentru sumele destinate traducerilor şi interpretărilor, cu peste 83%. Cheltuielile din fondul premierului sunt estimate să înregistreze o reducere de 100%.
Mihai Jurca a precizat că nivelul financiar al Cancelariei premierului este unul redus raportat la bugetul general al statului, însă a subliniat importanţa gestionării eficiente a fondurilor publice.
„Suntem conştienţi de limite: o cancelarie nu e un minister şi sumele acestea sunt modeste la scara bugetului ţării. Dar chiar şi atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ţine de tine pentru promisiunea asumată: mai puţină risipă, mai puţine cheltuieli, mai multă eficienţă”, a transmis şeful Cancelariei premierului.
Mihai Jurca: Oamenii vor o schimbare de abordare
Reprezentantul Cancelariei premierului a mai afirmat că există aşteptări publice pentru schimbarea modului de funcţionare a administraţiei, cu accent pe eficienţă şi rezultate.
Potrivit acestuia, „oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puțină propagandă politică, mai puține poze și postări, mai multă eficiență și rezultate”. Mihai Jurca a precizat că prezentarea datelor privind cheltuielile instituţiei are rolul de a expune informaţii despre utilizarea fondurilor publice.
„Oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puțină propagandă politică, mai puține poze și postări, mai multă eficiență și rezultate. De aceea postarea aceasta nu conține propagandă. Conține fapte”, a transmis acesta.
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