Mulți români nu știu acest lucru despre pensie. Ce se întâmplă dacă nu ai contribuit suficient la sistem

Pentru mulți români apare întrebarea ce se întâmplă la bătrânețe dacă nu au avut un loc de muncă sau dacă au plătit contribuții puține către sistemul public de pensii. În astfel de situații, legislația prevede existența unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, însă acest ajutor nu se acordă automat, ci doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și ca pensie minimă garantată, are valoarea de 1.281 de lei pe lună. Suma este suportată din bugetul de stat și are rolul de a completa veniturile persoanelor care au pensii sub acest nivel.

Potrivit prevederilor legale, acest sprijin poate fi acordat pensionarilor din sistemul public de pensii, precum și pensionarilor din sistemul militar de pensii care au domiciliul în România. Măsura se aplică indiferent de data pensionării, dacă valoarea pensiei aflate în plată este mai mică decât nivelul indemnizației sociale stabilite de lege.

Statul nu acordă automat suma integrală tuturor beneficiarilor, ci completează diferența dintre pensia primită și pragul minim garantat. Astfel, o persoană care încasează o pensie de 1.000 de lei poate primi o completare de 281 de lei, pentru ca venitul lunar să ajungă la valoarea de 1.281 de lei.

În sistemul public de pensii din România, pensia pentru limită de vârstă este acordată pe baza principiului contributivității. Pentru obținerea acestui drept este necesară îndeplinirea stagiului minim de cotizare prevăzut de legislația în vigoare.

Indemnizația socială pentru pensionari are însă un alt rol. Aceasta nu este o pensie obținută prin contribuții, ci un ajutor financiar destinat persoanelor care au deja statut de pensionar și ale căror venituri din pensii sunt reduse.

Din acest motiv, faptul că o persoană nu a avut niciodată un loc de muncă nu duce automat la acordarea indemnizației sociale. Pentru a primi acest sprijin trebuie să existe mai întâi calitatea de pensionar și să fie îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Acordarea indemnizației depinde de situația concretă a fiecărui solicitant și de veniturile luate în calcul la stabilirea dreptului.

Pentru a beneficia de indemnizația socială pentru pensionari, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Persoana trebuie să aibă calitatea de pensionar, să aibă domiciliul în România, iar valoarea pensiei aflate în plată să fie sub nivelul indemnizației sociale stabilite prin lege.

În cazul persoanelor care primesc mai multe pensii, pentru stabilirea dreptului la indemnizație se ia în calcul valoarea totală a veniturilor provenite din pensii. Dacă suma acestora depășește nivelul stabilit pentru indemnizația socială, completarea nu se mai acordă.

Pentru stabilirea drepturilor, solicitantul trebuie să prezinte documentele prevăzute de legislație la Casa Teritorială de Pensii. Printre acestea se numără cererea pentru stabilirea drepturilor, copia actului de identitate, documentele care confirmă domiciliul în România și cuponul de pensie sau alte acte care dovedesc veniturile din pensii.

În anumite cazuri, autoritățile pot solicita documente suplimentare pentru verificarea situației economice și a veniturilor declarate. Aceste acte sunt necesare pentru stabilirea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Indemnizația socială pentru pensionari este acordată doar persoanelor care se încadrează în criteriile stabilite, iar valoarea sprijinului este calculată în funcție de pensia aflată deja în plată.

Mai exact, mecanismul are rolul de a asigura completarea veniturilor pensionarilor care se află sub pragul minim stabilit de stat, prin acordarea diferenței până la nivelul indemnizației sociale.