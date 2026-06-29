Statul pregătește un nou sistem pentru pensie. Senatul a dat undă verde proiectului

Românii ar putea avea posibilitatea să economisească printr-un nou instrument financiar destinat obținerii unui venit suplimentar la pensie. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care introduce Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV), administrate de bănci și societăți de investiții. Proiectul stabilește reguli privind contribuțiile voluntare, facilitățile fiscale și condițiile de retragere a fondurilor. Decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Obținerea unui venit suplimentar la pensie reprezintă obiectivul principal al proiectului de lege adoptat de Senat, care prevede înființarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV). Noul mecanism este conceput ca un instrument voluntar de economisire și investiții pe termen lung, destinat persoanelor fizice rezidente în România care realizează venituri impozabile.

Potrivit actului normativ, conturile vor fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare sau la bănci autorizate și vor funcționa ca portofolii de investiții în sensul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Scopul acestora este de a oferi titularilor posibilitatea de a acumula economii și investiții care să genereze un venit distinct de pensia din sistemul public.

„Prezenta lege instituie conturile individuale de investiţii pentru viitor (CIIV) drept instrument voluntar de economisire individual pentru asigurarea unui venit suplimentar distinct de pensie. Conturile CIIV sunt portofolii în sensul Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în care persoanele fizice pot economisi şi investi fonduri, beneficiind de un regim fiscal specific şi care se deschid la administratori de conturi CIIV”, prevede actul normativ adoptat.

Administratorii acestor conturi vor putea fi societățile de servicii de investiții financiare (SSIF), precum și băncile reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Proiectul de lege stabilește existența a două categorii de Conturi Individuale de Investiții pentru Viitor, fiecare cu un regim fiscal distinct și cu reguli proprii privind contribuțiile și retragerea fondurilor.

Prima categorie este reprezentată de contul CIIV-S, care funcționează în regim de scutire fiscală. În acest caz, contribuțiile sunt efectuate exclusiv de titular, iar veniturile obținute la retragerea banilor sunt scutite de impozitul pe venit și nu sunt incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

A doua categorie este contul CIIV-D, care beneficiază de deductibilitate fiscală. Contribuțiile pot fi plătite atât de titular, cât și de angajator, în condițiile prevăzute în regulamentul intern sau în contractul individual de muncă.

Titularii vor avea libertatea de a alege administrarea discreționară sau individualizată a conturilor și vor putea schimba această opțiune ori de câte ori consideră necesar, în conformitate cu legislația privind piețele de instrumente financiare. De asemenea, aceeași persoană va putea deține simultan conturi CIIV-S și CIIV-D, fie la același administrator, fie la administratori diferiți. În schimb, tipul contului ales la deschidere nu va mai putea fi modificat ulterior.

Actul normativ prevede că orice persoană fizică va putea deschide unul sau mai multe conturi CIIV, indiferent de tipul acestora și indiferent de numărul administratorilor aleși.

Contribuțiile vor avea caracter voluntar și vor putea fi plătite direct de titular sau, după caz, de angajator, ca venit salarial ori asimilat salariului, dacă această posibilitate este prevăzută în regulamentul intern sau în contractul de muncă.

Aceste contribuții vor putea fi efectuate doar până la momentul deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, ori până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care survine primul.

Fondurile acumulate vor putea fi retrase, la solicitarea titularului și în cuantumul ales de acesta, din momentul în care se deschid drepturile de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate, conform Legii nr. 360/2023, ori după împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă această situație intervine prima.

Proiectul stabilește și atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește noul sistem de economisire. Instituția va monitoriza funcționarea Conturilor Individuale de Investiții pentru Viitor și va publica anual un raport privind evoluția acestora.

Documentul va include informații referitoare la numărul conturilor deschise, valoarea totală a activelor administrate și structura investițiilor realizate prin intermediul acestor instrumente.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, care este for decizional, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie a anului următor publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.