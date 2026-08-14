Cseke Attila anunță schimbarea finanțării pentru patru stadioane. Statul amână cu un an plata a peste 1 miliard de lei

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat vineri că finanțarea de la bugetul de stat pentru patru stadioane aprobate în 2024 va începe în 2028, cu un an mai târziu decât era prevăzut. Până atunci, proiectele din Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina vor fi susținute din contribuțiile de 25% asumate de autoritățile locale. Guvernul a aprobat cadrul necesar pentru continuarea investițiilor și semnarea contractelor de proiectare și execuție.

Cseke Attila a explicat că toate cele patru stadioane au fost aprobate ca investiții încă din 2024, iar procedurile de achiziție publică au fost derulate ulterior. În 2025, Executivul a schimbat însă mecanismul de finanțare și a stabilit că autoritățile locale trebuie să asigure 25% din valoarea proiectelor, contribuție care nu era prevăzută în formula inițială.

„Toate aceste patru stadioane sunt aprobate ca investiții în 2024, au HG-uri din 2024. De atunci s-au derulat procedurile de achiziție publică. În 2025, Guvernul a modificat modalitatea de finanțare a acestor stadioane și a impus autorităților locale o cofinanțare de 25%, ceea ce înainte nu exista. Acum, ceea ce am informat Guvernul este că s-au încheiat procedurile de licitație și propunem, în loc să spunem că dăm banii de la bugetul de stat din 1 ianuarie 2027, cum era discuția anul trecut, ca investițiile să fie susținute în perioada următoare de autoritățile locale din acea cofinanțare de 25%, și abia din 2028. Practic, este vorba despre prorogarea finanțării statului român, de la 2027 la 2028″.

Procedurile de achiziție au dus la o valoare totală mai mică decât suma estimată inițial pentru cele patru obiective. Potrivit ministrului Dezvoltării, bugetul prevăzut ajungea la aproximativ 1,8 miliarde de lei, în timp ce rezultatul licitațiilor indică o valoare de 1,42 miliarde de lei.

„Licitațiile au ieșit la 1,42 de miliarde, deci o sumă mai mică. Sunt credite de angajament care trebuie pentru încheierea contractului de execuție. Din aceste 1,42 de miliarde, 1,1 miliarde vor fi parte a bugetului de stat, dar și aceea abia începând din 2028. Deci, este vorba despre această amânare a finanțării de la bugetul de stat pentru construcția de stadioane cu un an de zile”.

Executivul a anunțat vineri că pot fi încheiate angajamentele legale și semnate contractele de proiectare și execuție pentru cele patru investiții din infrastructura sportivă mare, incluse în Programul național de construcții de interes public sau social.

Ministerul Dezvoltării a prezentat Guvernului o notă de informare prin care proiectele vor fi implementate etapizat, în funcție de resursele bugetare disponibile. Măsura vizează stadioanele care urmează să fie construite sau modernizate în Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina prin Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS).

Noua formulă păstrează contribuția de 25% în sarcina autorităților locale, în timp ce restul de 75% va fi asigurat de la bugetul de stat începând din 2028. Procedurile de achiziție organizate de Compania Națională de Investiții au fost deja finalizate, astfel încât următorul pas îl reprezintă semnarea contractelor.

„Practic, se va avea în vedere acordarea cofinanțării de 75% de la bugetul de stat pentru construcția celor patru stadioane începând cu 1 ianuarie 2028, valorificându-se procedurile de achiziție deja finalizate. Licitațiile organizate de Compania Națională de Investiţii (CNI) au fost finalizate anul trecut și urmează încheierea contractelor de achiziție. 25% din fondurile estimate pentru realizarea acestor proiecte reprezintă contribuția autorității locale solicitante, iar 75% reprezintă cofinanțarea de la buget”, a precizat Guvernul.

Decizia Executivului presupune că, potrivit estimărilor actuale, în anii 2026 și 2027 nu vor fi decontate de la bugetul de stat lucrările executate la cele patru obiective. În această perioadă, plățile vor fi realizate în limita cofinanțării pe care beneficiarii locali și-au asumat-o pentru fiecare proiect.

Prin Legea bugetului de stat pentru 2026 au fost aprobate pentru cele patru investiții credite de angajament de aproximativ 1,82 miliarde de lei. Pentru semnarea contractelor rezultate din procedurile de achiziție publică este necesară o sumă de aproximativ 1,14 miliarde de lei, valoare care se încadrează în creditele de angajament deja aprobate.

Amânarea finanțării de la buget până în 2028 permite încheierea contractelor fără ca statul să înceapă decontările în 2027, așa cum prevedea calendarul discutat anterior. Executivul arată că menținerea actualelor restricții asupra creditelor de angajament ar putea produce costuri suplimentare și întârzieri pentru proiectele ale căror proceduri administrative și licitații sunt deja într-un stadiu avansat.