Alianţa fermierilor trage semnalul de alarmă. Cere controale la sânge pentru cerealele ucrainene care trec prin România

Alianţa fermierilor solicită autorităților române controale stricte și trasabilitate completă pentru cerealele ucrainene care tranzitează România. Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare a transmis o scrisoare deschisă președintelui României, premierului și conducerii celor două Camere ale Parlamentului. Organizațiile agricole cer garanții că mărfurile declarate în tranzit părăsesc efectiv țara și nu afectează accesul produselor românești la piață și infrastructura logistică.

Alianţa fermierilor consideră că reluarea unor fluxuri importante de produse agricole din Ucraina trebuie însoțită de verificări privind originea, cantitatea și destinația mărfurilor, pe fondul problemelor semnalate de agricultori în perioada 2022-2023. O atenție specială este solicitată pentru transporturile care pleacă din Ucraina, traversează Republica Moldova și intră ulterior în România.

„Având în vedere experienţa nefastă din perioada 2022 – 2023, precum şi informaţiile apărute în spaţiul public privind reactivarea culoarelor de solidaritate pentru produsele agricole provenite din Ucraina, organizaţiile semnatare, în calitate de structuri reprezentative ale unor categorii direct afectate de aceste fluxuri comerciale şi logistice, vă adresează prezenta solicitare. Aceasta vizează clarificarea măsurilor aplicate de statul român pentru controlul cerealelor ucrainene aflate în tranzit pe teritoriul României, precum şi protejarea intereselor legitime ale fermierilor, transportatorilor şi operatorilor economici români. Considerăm că o atenţie distinctă trebuie acordată mărfurilor provenite din Ucraina care tranzitează Republica Moldova şi intră ulterior pe teritoriul României. Pentru aceste fluxuri sunt necesare proceduri clare privind verificarea originii, a cantităţii şi a destinaţiei declarate, precum şi mecanisme prin care traseul mărfurilor să poată fi urmărit până la ieşirea din ţară”, au declarat reprezentanţii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, potrivit Agerpres.

Agricultorii români susțin că tranzitul cerealelor din Ucraina produce efecte care depășesc activitatea propriu-zisă de transport, deoarece volumele suplimentare utilizează aceeași infrastructură logistică necesară produselor agricole autohtone.

„Agricultorii români au experimentat deja şi ştiu că prin creşterea acestor fluxuri va fi afectat accesul produselor româneşti la capacităţile logistice disponibile, inclusiv transport, depozitare şi operare portuară. În lipsa unor controale reale, există şi riscul ca mărfuri declarate în tranzit să rămână pe piaţa românească”, au afirmat reprezentanţii asociaţiei, conform agenției de presă.

Organizațiile agricole cer autorităților să prezinte procedurile aplicate cerealelor ucrainene care ajung în România, inclusiv transporturilor care traversează Republica Moldova. Printre informațiile solicitate se află mecanismele concrete prin care autoritățile române, moldovene și ucrainene fac schimb de date referitoare la mărfurile transportate.

Alianţa fermierilor solicită, totodată, explicații privind monitorizarea transporturilor și instituțiile responsabile pentru verificarea originii, cantității, calității și destinației cerealelor. Agricultorii cer ca autoritățile să precizeze și cine verifică respectarea nivelurilor de reziduuri permise în Uniunea Europeană.

Lista problemelor ridicate de organizațiile agricole include și protejarea infrastructurii rutiere și a mijloacelor de transport. Fermierii solicită să fie precizate instituțiile care trebuie să prevină contaminarea vehiculelor și să oprească transporturile supraîncărcate care pot produce deteriorarea infrastructurii.

În același timp, organizația cere informații despre mecanismele utilizate pentru a împiedica descărcarea, comercializarea sau schimbarea destinației cerealelor care au fost declarate oficial drept mărfuri aflate în tranzit.

Agricultorii vor și detalii despre controalele de siguranță alimentară aplicate produselor ucrainene, precum și despre măsurile prin care este protejat accesul mărfurilor românești la infrastructura logistică.

Agricultorii solicită autorităților să precizeze dacă există reguli prin care transporturile de produse ucrainene primesc prioritate și, în acest caz, dacă sunt prevăzute compensații pentru pierderile suportate de fermierii români.

Asociația cere și publicarea unor statistici exacte privind cantitățile de cereale provenite din Ucraina care intră și tranzitează România. Datele solicitate ar trebui prezentate separat în funcție de rutele utilizate și modalitățile de transport.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare argumentează că infrastructura de transport și logistică reprezintă o componentă critică pentru funcționarea economiei României. Accesul fermierilor autohtoni la transport, depozitare și facilitățile portuare trebuie protejat, în opinia organizației, concomitent cu menținerea echilibrului economic intern.

Reprezentanții Alianței atrag atenția că presiunea asupra infrastructurii este amplificată de nivelul redus al Dunării, traficul rutier intens și creșterea costurilor suportate de operatorii economici.

„Această necesitate este cu atât mai importantă într-o perioadă în care traficul fluvial este afectat de nivelul scăzut al Dunării, reţeaua rutieră este suprasolicitată de fluxurile comerciale, turistice şi sezoniere, costurile energiei şi ale transportului au crescut semnificativ, iar traficul feroviar presupune costuri tot mai greu de suportat pentru operatorii români. În aceste condiţii, tranzitul mărfurilor provenite din Ucraina trebuie organizat prin reguli clare, controale efective şi mecanisme de trasabilitate verificabilă, astfel încât să nu afecteze accesul real al produselor româneşti la piaţă şi la infrastructura logistică naţională. În plus, având în vedere experienţa practică anterioară din punctele de frontieră şi faptul că Ucraina este o ţară aflată în război, dar şi vulnerabilă la serioase probleme administrative şi de integritate semnalate inclusiv la nivel internaţional, considerăm că statul român nu poate ignora riscurile de trafic ilicit, evaziune, denaturare a destinaţiei declarate a mărfurilor şi alte forme de pericol social asociate unor culoare comerciale insuficient controlate”, au declarat reprezentanţii Alianţei, conform agenţiei de presă.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită instituirea unui mecanism efectiv de consultare între autorități și organizațiile reprezentative ale fermierilor, cooperativelor și transportatorilor din România.

Organizația cere ca aceste consultări să aibă loc înainte ca autoritățile să adopte noi măsuri privind culoarele de solidaritate sau fluxurile de produse agricole provenite din Ucraina, astfel încât sectoarele economice direct afectate să își poată prezenta poziția înaintea luării deciziilor.