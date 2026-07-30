Bursa cerealelor schimbă calculele pentru fermieri. Românii care vând grâu trebuie să urmărească atent noile evoluții

Piața cerealelor a început săptămâna cu o corecție tehnică pe bursele internaționale, însă prețurile din România continuă să fie susținute. Grâul MATIF cu livrare în decembrie a coborât la 245 euro pe tonă, în timp ce grâul românesc se tranzacționează în continuare la aproximativ 226 euro pe tonă DAP Constanța.

Evoluția este influențată în principal de problemele logistice din Rusia și de reducerea estimărilor privind producția și exporturile celui mai mare exportator mondial de grâu, factori care continuă să ofere sprijin pieței europene.

Contractul MATIF cu livrare în decembrie a pierdut 2 euro pe tonă și a închis sesiunea la 245 euro pe tonă, într-o mișcare de marcare a profitului după creșterile consistente din ultima săptămână, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Pe piața americană, porumbul și soia tranzacționate la CBOT au scăzut cu aproximativ 1%, după ce prețul petrolului s-a redus cu aproape 5%, pe fondul speranțelor privind o posibilă detensionare diplomatică a conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Corecția de pe piața cerealelor este considerată una tehnică, în timp ce fundamentele pieței rămân favorabile pentru menținerea prețurilor la niveluri ridicate.

Creșterea cotațiilor bursiere nu înseamnă automat că fermierii români vor primi același preț pentru grâul produs. Prețurile de la MATIF sau CBOT reprezintă valori de referință globale, calculate pentru contracte standardizate, cu livrare într-un anumit port sau depozit și la o calitate specifică.

Între prețul bursier și suma încasată efectiv de fermier intervin mai mulți factori. Primul este baza, diferența dintre prețul de pe bursă și cel local, care include costurile de transport până la Constanța, taxele de manipulare și depozitare, precum și raportul dintre cerere și ofertă în piața locală.

Al doilea factor este calitatea cerealelor. Conținutul de proteină, greutatea hectolitrică sau umiditatea sub standardele cerute pot determina reduceri de preț.

Al treilea element este marja comerciantului sau a procesatorului care preia marfa de la fermier și își asumă riscul legat de preț și de logistică.

Din acest motiv, cotațiile bursiere trebuie privite în primul rând ca un indicator al direcției pieței și nu ca prețul care ajunge efectiv în buzunarul fermierului.

Principalul factor care susține în prezent piața europeană este situația exporturilor din Rusia. Strâmtoarea Kerci, prin care tranzitează aproximativ 27% din exporturile de cereale ale Rusiei, rămâne închisă, iar exporturile de grâu din luna iulie sunt estimate la cel mai redus nivel din 2017.

În același timp, autoritățile ruse sunt nevoite să subvenționeze 90% din costul transportului feroviar al cerealelor către rute alternative, după ce numeroși armatori evită operațiunile din Marea Neagră. Această măsură evidențiază dificultățile logistice cu care se confruntă cel mai mare exportator mondial de grâu și limitează capacitatea Rusiei de a compensa pierderile provocate de blocajele maritime.

Presiunea asupra ofertei rusești este confirmată și de cele mai recente estimări ale companiei de consultanță IKAR.

Aceasta și-a redus prognoza privind producția totală de cereale din sezonul 2026/2027 la 139 milioane de tone, față de estimarea anterioară de 142,5 milioane de tone.

Producția de grâu este estimată acum la 90 milioane de tone, comparativ cu 91,5 milioane de tone anterior.

Totodată, prognoza privind exporturile totale de cereale a fost redusă la 58,5 milioane de tone, de la 63,7 milioane de tone, iar exporturile de grâu au fost revizuite la 44,5 milioane de tone, față de 47,5 milioane de tone în estimarea precedentă.

Reducerea perspectivelor pentru cel mai mare exportator mondial de grâu continuă să susțină prețurile internaționale, chiar dacă sudul Rusiei beneficiază în continuare de condiții favorabile pentru culturi.

În bazinul Mării Negre, atacurile asupra infrastructurii portuare și asupra navelor comerciale continuă să afecteze exporturile de cereale și să mențină incertitudinile privind aprovizionarea importatorilor din Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

În același timp, ofertele Ucrainei rămân competitive. Potrivit Platts, grâul ucrainean cu 11,5% proteină este evaluat la 228,5 dolari pe tonă FOB POC, iar porumbul la 232 dolari pe tonă FOB POC.

Aceste niveluri pot exercita presiune asupra ofertelor românești pe măsură ce fluxurile logistice din regiune se normalizează.

Autoritățile de la Kiev analizează noi mecanisme pentru menținerea exporturilor prin porturile din regiunea Odesa, inclusiv notificarea reciprocă a mișcărilor navelor și instituirea unor ferestre temporare de armistițiu de două-trei zile pentru intrarea și ieșirea navelor comerciale.

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a anunțat actualizarea planului de protecție a coridorului de export și accelerarea măsurilor pentru diversificarea rutelor comerciale, reducerea dependenței de porturile de la Marea Neagră și sprijinirea producătorilor agricoli.

Pentru fermierii români, contextul actual rămâne favorabil comparativ cu începutul campaniei de recoltare.

Problemele logistice din Rusia și reducerea estimărilor privind producția și exporturile celui mai mare furnizor mondial de grâu limitează presiunea asupra pieței europene și contribuie la menținerea unor prețuri mai ridicate în Portul Constanța.

Totuși, acest avantaj ar putea fi temporar. Dacă Ucraina va reuși să stabilizeze exporturile prin porturile din Marea Neagră, iar fluxurile logistice vor reveni la normal, ofertele ucrainene, deja competitive, ar putea pune din nou presiune asupra ofertelor românești.

În următoarele săptămâni, fermierii vor urmări în special evoluția exporturilor din Rusia și Ucraina, acestea urmând să influențeze decisiv direcția prețurilor în bazinul Mării Negre și în Portul Constanța.