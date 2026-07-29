Ouăle ecologice și problema nevăzută din spatele producției

Ouăle ecologice ar putea genera un impact mai ridicat asupra climei comparativ cu ouăle provenite de la găini crescute în cuști, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Cercetarea arată că sistemele de producție ecologică, cu acces în aer liber, necesită mai multe păsări pentru obținerea aceleiași cantități de ouă, ceea ce influențează nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit analizei, dacă întreaga producție de ouă din Regatul Unit ar fi realizată exclusiv printr-un sistem ecologic cu găini crescute în aer liber, emisiile ar ajunge la aproximativ 2.316.000 de tone echivalent CO₂ (tCO₂e). Prin comparație, un sistem bazat integral pe creșterea găinilor în cuști ar produce aproximativ 1.184.000 de tone CO₂e.

Cercetătorii explică diferența prin faptul că găinile crescute în cuști sunt, în general, mai eficiente din punct de vedere al producției. În sistemele ecologice, păsările au nevoie de mai mult spațiu și de un număr mai mare de exemplare pentru a obține același volum de ouă.

Mai exact, studiul arată că producția ecologică în aer liber a înregistrat rezultate mai slabe și în privința altor indicatori de mediu, precum potențialul de eutrofizare al apelor, acidificarea și utilizarea terenurilor. Eutrofizarea reprezintă îmbogățirea excesivă a apei cu nutrienți, precum compuși ai azotului și fosforului, fenomen care poate afecta ecosistemele acvatice.

Cercetătorii au analizat și aspecte legate de bunăstarea animalelor, iar datele indică faptul că mortalitatea găinilor este cea mai ridicată în fermele ecologice cu acces în aer liber.

Autorii cercetării precizează însă că analiza are anumite limite. Datele utilizate provin din perioada 2009–2010, iar acestea nu reflectă neapărat schimbările recente din industria producției de ouă. De asemenea, studiul nu a inclus toate efectele posibile asupra mediului, precum utilizarea pesticidelor sau influența asupra biodiversității.

Găinile ouătoare reprezintă cel mai mare grup de animale crescute în cuști la nivel mondial, iar consumul global de ouă continuă să crească, ceea ce transformă bunăstarea acestor animale într-un subiect important, a declarat dr. Harriet Bartlett, unul dintre autorii cercetării.

„Carnea şi produsele lactate primesc mult mai multă atenţie în discuţiile despre sustenabilitatea mediului, în timp ce producţia de ouă a fost cercetată într-o măsură mult mai mică”, a spus ea.

Harriet Bartlett este cercetător principal la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford și a analizat anterior metode de creștere intensivă a animalelor. Cel mai recent studiu, publicat în revista Royal Society Open Science, a utilizat date provenite de la ferme avicole din Regatul Unit pentru evaluarea impactului asupra mediului. Cercetătorii au analizat emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor și mai multe forme de poluare.

Analiza a inclus și indicatori privind bunăstarea găinilor, precum rata mortalității și numărul de păsări necesar pentru producerea unei anumite cantități de ouă. „Apoi am realizat modele pentru a estima aceste efecte asupra mediului şi bunăstării animalelor”, a explicat Bartlett.

„Tipurile de ferme considerate, în general, mai bune pentru bunăstarea animalelor, cum sunt cele ecologice şi cele cu găini crescute în aer liber, pot necesita mai multe păsări pentru a produce aceeaşi cantitate de ouă, deoarece sunt mai puţin eficiente şi pot avea un impact mai mare asupra mediului.”, afirmă Bartlett.

Cercetătoarea a precizat că rezultatele nu oferă o imagine completă asupra agriculturii intensive și că există și alți factori care trebuie luați în calcul. „Sistemele ecologice ar putea avea rezultate mai bune în ceea ce priveşte toxicitatea pesticidelor şi, posibil, biodiversitatea din ferme”, a spus ea.

Lee Holdstock, director pentru reglementări și comerț la Soil Association Certification, care nu a participat la cercetare, a afirmat că studiul „evidenţiază unele compromisuri importante”, dar oferă „o imagine incompletă a impactului asupra mediului”.

„Deşi sistemele intensive pot avea emisii mai reduse pe unitatea de producţie, deoarece păsările utilizează furajele mai eficient, aceasta reprezintă doar o parte a imaginii”, a declarat Holdstock. „Un sistem alimentar cu adevărat sustenabil trebuie să ţină cont şi de impactul asupra naturii, sănătăţii solului, calităţii apei, utilizării inputurilor sintetice şi bunăstării animalelor.”

Cercetătorii estimează că sistemul actual din Regatul Unit, unde producția de ouă este împărțită între găini crescute în cuști, în hale, în aer liber convențional și în aer liber ecologic, generează aproximativ 1.439.000 de tone echivalent CO₂ (tCO₂e).