Producția de carne din România s-a redus la porcine și păsări în aprilie. INS: sacrificările de bovine au crescut

Producția de carne din România a avut evoluții diferite în funcție de specie în luna aprilie 2026. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că sacrificările și cantitățile de carne obținute au crescut la bovine și la ovine și caprine față de luna precedentă, însă au scăzut la porcine și păsări. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, bovinele și păsările au înregistrat creșteri, în timp ce porcinele și ovinele au consemnat scăderi.

Statisticile INS arată că în aprilie 2026 au fost sacrificate 321.000 de porcine, față de 330.000 în martie, iar producția de carne în carcasă a scăzut de la 30.884 de tone la 29.183 de tone. Reducerea s-a resimțit și în abatoare, unde numărul porcinelor sacrificate a coborât de la 307.000 la 292.000 de capete.

Și sectorul avicol a înregistrat un recul comparativ cu luna precedentă. Numărul păsărilor sacrificate a scăzut de la 33,85 milioane la 32,12 milioane de capete, iar producția de carne în carcasă s-a redus de la 54.885 de tone la 53.155 de tone.

Chiar dacă scăderea nu este dramatică, datele confirmă o temperare a producției după nivelurile ridicate înregistrate în luna martie.

La bovine, situația a fost diferită. Numărul animalelor sacrificate a crescut de la 37.000 de capete în martie la 39.000 în aprilie. În același timp, greutatea în carcasă a urcat de la 6.150 de tone la 6.520 de tone.

Creșterea producției de carne de vită este una dintre puținele evoluții pozitive raportate de INS pentru luna aprilie și vine într-un context în care acest sector are o pondere mai redusă în totalul producției de carne comparativ cu porcinele și păsările.

Mai mult, în unitățile industriale specializate, greutatea medie în carcasă a bovinelor a crescut la 265,8 kilograme, cel mai ridicat nivel dintre speciile analizate.

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții lunare s-a înregistrat la ovine și caprine.

După nivelul redus raportat în luna martie, sacrificările au urcat puternic în aprilie, ajungând la 3,875 milioane de capete, comparativ cu 395.000 în luna precedentă. În același timp, producția de carne în carcasă a crescut de la 4.250 de tone la 40.135 de tone.

Această evoluție este explicată în mare măsură prin factorii sezonieri și prin creșterea cererii din perioada sărbătorilor pascale, când consumul de carne de miel atinge nivelurile maxime din an.

Cu toate acestea, comparativ cu aprilie 2025, atât numărul sacrificărilor, cât și greutatea în carcasă au fost mai reduse.

Raportarea anuală indică o imagine mixtă a sectorului zootehnic.

Numărul bovinelor sacrificate a crescut de la 38.000 la 39.000 de capete, iar producția de carne a urcat de la 6.394 la 6.520 de tone. În cazul păsărilor, sacrificările au crescut de la 30,7 milioane la 32,1 milioane de capete, iar producția de carne a urcat de la aproape 52.000 la peste 53.000 de tone.

În schimb, sectorul porcin a continuat să înregistreze o scădere. Numărul animalelor sacrificate a coborât de la 333.000 la 321.000 de capete, iar producția de carne a scăzut de la 31.093 la 29.183 de tone.

La ovine și caprine, reducerea a fost și mai evidentă. Numărul sacrificărilor a scăzut de la 4,064 milioane la 3,875 milioane de capete, iar producția de carne în carcasă a coborât de la 44.032 de tone la 40.135 de tone.

INS a analizat și greutatea medie în carcasă a animalelor sacrificate, indicator care oferă informații despre randamentul producției.

La porcine, greutatea medie a scăzut de la 93,6 kilograme în martie la 90,9 kilograme în aprilie. În cazul ovinelor și caprinelor, aceasta a coborât de la 10,8 la 10,4 kilograme.

La bovine, greutatea medie în carcasă s-a menținut relativ stabilă, la 167,2 kilograme, în timp ce la păsări indicatorul a rămas la aproximativ 1,7 kilograme.

Sectorul avicol rămâne principalul furnizor de carne

Chiar dacă producția de carne de pasăre a scăzut față de martie, aceasta continuă să domine piața românească din punct de vedere al volumelor.

Cele peste 53.000 de tone de carne de pasăre produse în aprilie depășesc cu mult cantitățile obținute la celelalte categorii de animale. Pe locul al doilea se situează carnea de porc, cu aproximativ 29.000 de tone, urmată de ovine și caprine și de bovine.

Datele INS confirmă astfel rolul central al sectorului avicol în asigurarea consumului intern de carne și în aprovizionarea pieței alimentare.

Ce arată datele despre piața cărnii din România

Evoluțiile din aprilie indică o piață aflată sub influența factorilor sezonieri și a schimbărilor din comportamentul consumatorilor. În timp ce producția de carne de vită și cea de miel au beneficiat de creșteri temporare, sectorul porcin continuă să se confrunte cu dificultăți, iar producția de carne de pasăre rămâne principalul pilon al industriei.

Statisticile INS arată că, deși producția totală de carne rămâne la niveluri ridicate, structura acesteia se modifică treptat, iar diferențele dintre speciile crescute în România devin tot mai evidente. În perioada următoare, evoluția costurilor de producție, cererea internă și exporturile vor influența direct dinamica sectorului zootehnic și a pieței cărnii.