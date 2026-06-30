Producția de carne și lapte a crescut în România în 2025. INS a publicat cele mai recente date din unitățile industriale

Producția de carne și de lapte din unitățile industriale a înregistrat creșteri în 2025 față de anul precedent, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari avansuri au fost raportate la sacrificările de ovine și caprine, în timp ce producția de unt a avut cea mai mare creștere dintre produsele lactate.

Datele INS arată că, în 2025, toate categoriile de animale sacrificate în abatoarele industriale au înregistrat creșteri comparativ cu anul 2024.

Numărul bovinelor sacrificate a crescut cu 17,1%, iar producția de carne de bovine a urcat cu 22,9%. În cazul porcinelor, numărul animalelor sacrificate a fost mai mare cu 4,6%, în timp ce producția de carne a avansat cu 6,8%.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost consemnată la ovine și caprine. Numărul animalelor sacrificate a crescut cu 130,9%, iar producția de carne aproape s-a dublat, înregistrând un avans de 103,1%.

Și sectorul avicol a încheiat anul pe plus. Numărul păsărilor sacrificate a crescut cu 6,9%, iar producția de carne de pasăre a fost mai mare cu 5,7% față de 2024. Carnea de pasăre a rămas principalul produs al industriei, reprezentând 61,45% din producția totală de carne, urmată de carnea de porc, cu 32,24%.

Și industria laptelui a raportat rezultate mai bune decât în anul precedent. Cantitatea de lapte brut colectată de unitățile procesatoare a ajuns la peste 1,41 milioane de tone, în creștere cu 9,4%. Laptele de vacă colectat a urcat cu 9,6%, în timp ce laptele importat a crescut cu 13,2%.

În schimb, colectarea laptelui de bivoliță a scăzut cu 14,3%, iar cea de lapte de oaie cu 5,2%, în timp ce laptele de capră a înregistrat un avans de 6,9%.

Dintre produsele lactate, cea mai mare creștere a fost consemnată la unt, unde producția a avansat cu 18%, urmată de brânză, inclusiv urdă, cu 6,8%, și de laptele acidulat, care include iaurtul și produsele similare, cu 5,6%. Producția de lapte de consum a crescut cu 3%, iar cea de lapte praf cu 4,7%. Pe de altă parte, producția de smântână a scăzut cu 1,2%, iar cea de brânză topită cu 4,5%.

Potrivit INS, regiunea Centru a avut cea mai importantă contribuție la colectarea laptelui de vacă, cu 40,5% din totalul național, fiind urmată de Nord-Vest și Nord-Est. Tot regiunea Centru a fost lider și la producția de lapte de consum, produse lactate proaspete, unt și brânză.

În ceea ce privește sacrificările de animale, bovinele au fost sacrificate în principal în regiunea Nord-Est, porcinele în Vest, iar ovinele și caprinele în Vest și Sud-Muntenia. Pentru păsări, cele mai mari volume au fost înregistrate în Sud-Vest Oltenia și Nord-Est.