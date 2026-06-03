Alimentele de bază rămân mai ieftine? Decizia care poate prelungi plafonarea prețurilor până la finalul anului. Anunțul lui Tanczos Barna

Măsura care limitează adaosul comercial aplicat unor produse alimentare esențiale ar putea rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că propunerea susținută de UDMR a primit aviz favorabil în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților, urmând să fie supusă votului în plen.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat miercuri că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a primit sprijin în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților, care a votat prelungirea măsurii până la sfârșitul anului.

În prezent, plafonarea este valabilă până la 30 iunie 2026, însă noua propunere urmărește extinderea aplicării acesteia pentru încă șase luni, în contextul în care presiunile inflaționiste continuă să afecteze bugetele gospodăriilor.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută”, a scris Tanczos Barna pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar, propunerea a fost formulată de UDMR și susținută în cadrul comisiei parlamentare de specialitate, astfel încât măsura să nu expire la finalul lunii iunie.

„Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat! Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a mai transmis Tanczos Barna.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților.

Schema de plafonare se aplică unei liste de alimente considerate esențiale pentru consumul populației. Printre acestea se numără pâinea albă simplă, laptele de consum cu 1,5% grăsime, brânza telemea de vacă vrac, iaurtul simplu, făina albă, mălaiul, ouăle și uleiul de floarea-soarelui.

Lista include și carne proaspătă de pui și porc, legume și fructe proaspete vândute vrac, cartofi albi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Autoritățile susțin că menținerea plafonării contribuie la limitarea creșterilor de preț pentru produsele care se regăsesc frecvent în coșul de cumpărături al românilor.

Plafonarea adaosului comercial a fost adoptată inițial ca măsură temporară pentru reducerea impactului inflației asupra consumatorilor. Guvernul a prelungit în repetate rânduri aplicarea acesteia, argumentând că prețurile la alimente rămân un factor important în evoluția costului vieții.

Susținătorii măsurii consideră că aceasta a contribuit la temperarea scumpirilor pentru o serie de produse de bază, în timp ce criticii susțin că efectele asupra pieței trebuie analizate atent pe termen lung.

Dacă proiectul va primi votul final în Camera Deputaților, plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.