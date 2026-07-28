Tanczos Barna cere sprijin urgent pentru fermieri. Aproape jumătate dintre statele UE au aprobat deja scheme de ajutor

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, cere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor măsuri de sprijin destinate fermierilor. Oficialul avertizează că România trebuie să se grăbească, în condițiile în care aproape jumătate dintre statele membre ale Uniunii Europene au aprobat deja scheme de ajutor pentru combaterea pestei micilor rumegătoare.

Într-o conferință de presă susținută marți, ministrul interimar al Agriculturii a declarat că 11 state membre ale Uniunii Europene au aprobat deja scheme de sprijin pentru fermieri în baza noilor reguli europene, iar alte două se află în proces de aprobare la Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, România trebuie să accelereze adoptarea legislației necesare pentru ca fermierii să poată beneficia de măsuri similare.

Tanczos Barna a subliniat că fermierii nu mai pot aștepta, indiferent dacă țara are sau nu un Guvern cu puteri depline, și a arătat că există posibilitatea convocării Parlamentului în sesiune extraordinară pentru adoptarea actelor normative.

Ministrul a anunțat că, în zilele următoare, va fi depus un proiect de lege privind combaterea pestei micilor rumegătoare, ca răspuns la solicitările Comisiei Europene.

Acesta va completa proiectul de lege privind combaterea pestei porcine africane, care a trecut deja de Senat și a fost aprobat și de Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților.

Potrivit lui Tanczos Barna, cele două acte normative urmăresc să creeze cadrul necesar pentru acordarea sprijinului destinat fermierilor afectați de aceste boli.

„Avem două teme foarte importante. Una dintre ele, deja adoptată sub formă de proiect de lege, inclusiv de Comisia de Agricultură, este proiectul pentru combaterea pestei porcine africane, care a trecut de Senat şi este trecut ca proiect de lege şi de Comisia de Agricultură din Camera Deputaţilor. Vom veni zilele următoare cu un proiect de lege similar şi pentru combaterea pestei micilor rumegătoare, care să vină ca răspuns la solicitările Comisiei Europene (…) Trebuie ştiut faptul că sunt deja 11 state-membre care, în baza acestor noi cadre europene, au prezentat scheme de sprijin pentru fermieri. De fapt, 11 sunt deja aprobate, vreo două mai sunt pe parcurs în curs de aprobare la Comisie. Asta înseamnă că aproape jumătate dintre statele-membre au venit deja în sprijinul fermierilor. Trebuie să ne grăbim. Fermierii nu mai pot aştepta, indiferent dacă avem Guvern sau nu avem Guvern. Există cadrul constituţional care se numeşte sesiune extraordinară şi sunt convins că fermierii merită această atenţie din partea politicului, din partea Parlamentului şi sper să reuşim în cel mai scurt timp să aprobăm aceste acte normative”, a susţinut vicepremierul.

Ministrul interimar a explicat că actuala situație politică împiedică Executivul să adopte ordonanțe de urgență prin care să fie acordate scheme de sprijin. În aceste condiții, soluția este adoptarea unor proiecte de lege în Parlament.

Tanczos Barna a precizat că proiectele privind sectoarele bovin și porcin au trecut deja de Senat și de Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților, însă mai au nevoie de avizul Comisiei pentru buget-finanțe și de votul final în plen.

Totodată, în această săptămână vor fi depuse alte două propuneri legislative, una pentru sectorul vegetal și una pentru sectorul ovin, astfel încât toate domeniile agriculturii afectate de majorarea costurilor să fie sprijinite.

Potrivit ministrului, noile măsuri nu au în vedere doar combaterea bolilor la animale, ci și compensarea parțială a creșterii prețurilor la motorină și la îngrășămintele chimice.

Acesta a făcut apel la Parlament să trateze cu prioritate aceste proiecte și să le adopte cât mai rapid, pentru ca fermierii să poată beneficia de sprijinul financiar.

„Avem această situaţie de Guvern interimar, motiv pentru care nu putem ieşi cu Ordonanţă de Urgenţă, nu putem veni în sprijinul fermierilor cu programele de sprijin care trebuie să compenseze parţial creşterea de preţ la motorină şi la îngrăşămintele chimice. Am trecut, din acest motiv, înainte de sfârşitul sesiunii parlamentare, proiectele de legi au fost trecute de Senat pentru sectorul de bovine şi sectorul de porcine. Ele sunt chiar trecute şi de Comisia de Agricultură şi aşteaptă ok-ul de la Comisia de buget-finanţe şi votul în Plen. În ultima săptămână, acest lucru n-a fost posibil. Nu caut vinovaţi şi nu acuz pe nimeni, însă cer insistent de câteva zile, de câteva săptămâni, ca Parlamentul, în sesiune extraordinară, să vină în sprijinul fermierilor şi să aprobe aceste legi care vor fi completate săptămâna aceasta cu încă două propuneri – o propunere pentru sectorul vegetal şi una pentru sectorul de ovine, astfel încât toată plaja de agricultură să fie acoperită cu măsuri care vin în sprijinul fermierilor afectaţi de creşterea de preţ de la motorină şi de la îngrăşăminte”, a spus ministrul interimar al Agriculturii.

La începutul acestei luni, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit carantină internă pentru ovine și caprine pe o perioadă de 30 de zile.

Măsura face parte din planul național de combatere a pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane și are rolul de a limita răspândirea virusului.

Potrivit ANSVSA, decizia a fost luată deoarece virusul își pierde contagiozitatea în aproximativ 21 de zile, iar izolarea rapidă a focarelor este esențială pentru controlul bolii.