Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan. Kelemen Hunor vorbește despre varianta de ieșire din criză

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că șansele ca legea salarizării să fie adoptată în această săptămână sunt „zero”, iar pentru săptămâna viitoare rămân reduse. Liderul formațiunii a explicat că proiectul are nevoie de simulări pentru toate categoriile de angajați vizate, astfel încât să nu apară scăderi de venituri, dar și de identificarea unei surse clare pentru acoperirea majorărilor salariale.

„Eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile. Sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Cseke, care este interimar la Sănătate”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că situația este mai dificilă în domeniul educației, unde există probleme pe care negocierile nu le-au rezolvat până în prezent. Liderul UDMR a susținut că veniturile niciunei categorii socioprofesionale din educație nu ar trebui să scadă după intrarea în vigoare a unei noi legi a salarizării.

„În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase, acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie să socioprofesională din educație”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor a afirmat că una dintre dificultățile majore este reprezentată de diferența dintre suma estimată inițial pentru creșterea anvelopei salariale și valoarea discutată în prezent. Potrivit acestuia, discuțiile inițiale indicau o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei, însă în prezent se vorbește despre un necesar de 12,1 miliarde de lei. Liderul UDMR a spus că nu a primit un răspuns privind sursa de finanțare pentru diferența de patru miliarde de lei.

„Plus, mai avem o problemă. Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus, că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat la un moment dat la inițiativa Administrației Prezidențiale, vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din Guvern, pe premier, în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că variante precum reducerea investițiilor, disponibilizările sau creșterea taxelor nu sunt soluții acceptabile în această situație. Totodată, a menționat și problema sumelor care ar putea fi necesare pentru plata unor drepturi salariale restante în cazul magistraților, după decizii ale instanțelor.

„Asta înseamnă în jur de, în totalitate, dacă și procurorii vor câștiga – și vor câștiga, sunt convins de acest lucru – spre 6 miliarde”, a mai afirmat liderul UDMR.

Acesta a mai spus că proiectul de lege nu poate fi votat fără o acoperire financiară clară. „Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde. De aceea spun că în această săptămână exclus să vină legea salarizării și săptămâna viitoare nu prea cred că va veni”, a explicat Kelemen Hunor la Digi24.

Liderul UDMR a vorbit și despre posibilitatea amânării grevei anunțate de Sanitas, în contextul în care proiectul de lege nu are încă o formă finală acceptată de toate categoriile profesionale.

„Nu știu exact discuțiile de azi, dar totuși, în contextul în care nu există acest proiect de lege asumat și există acea hotărâre a instanței administrative, sigur că nu avem formal un proiect de lege”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că discuțiile trebuie continuate, deoarece forma actuală a proiectului nu poate fi acceptată de toate domeniile afectate. „Totuși, 4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”, a afirmat președintele UDMR.

Kelemen Hunor a declarat luni seară, la Digi24, că Ilie Bolojan nu ar trebui să plece de la conducerea Guvernului în acest moment, deoarece o astfel de decizie nu ar rezolva problemele existente.

„Nu are cum să plece acum” pentru că „nu se rezolvă mare lucru”, a spus liderul UDMR, argumentând că actuala configurație politică nu permite adoptarea unor reforme importante fără o susținere parlamentară suficientă.

„Trebuie găsită o soluție cât mai repede, fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți ca și cum ai avea majoritatea, pentru că nu ai, ai 35%, nu poți să faci reforme”, a declarat Kelemen Hunor.

El a explicat că un guvern interimar are atribuții limitate și nu poate avansa proiecte legislative majore.

„Asta este iarăși o chestie fluturată în presă. Domnule, facem reformă, că a plecat PSD… n-ai cum să faci cu 35% și guvern interimar, fiind fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanțe de urgență”, a mai spus liderul UDMR.

Președintele UDMR a afirmat că una dintre variante ar fi formarea unui guvern de tranziție sau de armistițiu, care să funcționeze până la sfârșitul anului și să permită adoptarea unor măsuri necesare.

El a menționat posibilitatea unui guvern format din PNL, USR și UDMR, care ar avea nevoie de sprijinul PSD pentru învestire, sau a unui guvern PSD susținut de celelalte formațiuni.

„Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea un guvern minoritar PSD, ori guvern minoritar PNL-USR-UDMR, ori un guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că soluțiile trebuie găsite rapid, având în vedere problemele legate de buget, deficit, PNRR și legislație. „Aștept înțelepciune din partea lor. E momentul cel mai dificil din acest an pentru România”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a vorbit și despre tensiunile dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, spunând că este nevoie de depășirea disputelor politice.

„Aștept înțelepciune din partea lor. E momentul cel mai dificil din acest an pentru România. Săptămâna aceasta vin agențiile de rating, aproape zilnic suntem atacați de drone. Există un război total de dezinformare. Avem probleme cu o grămadă de legi și cu PNRR-ul, cu deficitul, cu bugetul”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor a spus că, indiferent de persoana desemnată pentru funcția de premier, va fi nevoie de voturile celorlalte partide pentru formarea unui guvern. El a menționat numele lui Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu ca variante discutate pentru această funcție.

„Indiferent cine va fi nominalizat dintre cei doi propuși, e nevoie de voturile celorlalți. Deci, asta este situația”, a spus liderul UDMR.

Referindu-se la posibilitatea nominalizării lui Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a afirmat că negocierile ar trebui purtate pentru găsirea unei formule care să permită trecerea unui guvern.