Rusia pune la zid România după expulzarea unui diplomat: Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat

Rusia a transmis luni că va răspunde deciziei autorităților române de a expulza un diplomat al Ambasadei Federației Ruse la București. Reacția Moscovei vine după convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul incidentelor provocate de drone rusești care au pătruns pe teritoriul României. Totodată, România a dispus rechemarea ambasadorului său de la Moscova pentru consultări. Tensiunile diplomatice dintre cele două state se amplifică pe fondul evoluțiilor de la granița estică a NATO.

Rusia a reacționat oficial după măsurile adoptate de autoritățile române împotriva unui membru al personalului diplomatic al Ambasadei Federației Ruse la București, susținând că acuzațiile formulate de partea română nu au fundament și avertizând că decizia nu va rămâne fără consecințe.

„Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a declarat Maria Zaharova.

Declarația a fost făcută pentru agenția de stat TASS, după ce Ministerul Afacerilor Externe al României a decis expulzarea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse și a transmis un protest oficial autorităților de la Moscova.

Mesajul transmis de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe indică faptul că Moscova consideră măsura adoptată de București drept una ostilă și anunță că va răspunde prin acțiuni pe care le consideră proporționale.

Decizia autorităților române a fost luată în urma incidentelor recente în care drone rusești au fost doborâte după ce au pătruns pe teritoriul României, fapt care a determinat convocarea ambasadorului Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

În cadrul întrevederii, șefului misiunii diplomatice ruse la București i-a fost înmânată o notă verbală de protest prin care partea română și-a exprimat poziția față de incidentele produse.

Documentul oficial stabilește că unul dintre diplomații ruși acreditați în România trebuie să părăsească teritoriul țării în termen de cinci zile, măsură care reprezintă una dintre cele mai ferme reacții diplomatice adoptate de București în actualul context.

Pe lângă expulzarea diplomatului rus, autoritățile române au decis și rechemarea ambasadorului României din Federația Rusă pentru consultări la București.

Măsura face parte din răspunsul diplomatic adoptat de România în urma incidentelor legate de dronele rusești și marchează o nouă deteriorare a relațiilor dintre București și Moscova.

Evoluțiile din ultimele zile amplifică tensiunile diplomatice dintre cele două state, în contextul preocupărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al incidentelor produse în apropierea frontierei României.