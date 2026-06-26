Rusia acuză Republica Moldova că a încălcat Convenția de la Viena. Ambasadorul moldovean, convocat la Moscova

Tensiuni diplomatice între Rusia și Republica Moldova, după un nou incident petrecut pe Aeroportul Internațional Chișinău. Moscova susține că autoritățile moldovene au împiedicat accesul unor curieri diplomatici ruși și au încălcat Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, acuzații respinse categoric de Chișinău.

Ministerul rus de Externe a anunțat că ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat vineri la sediul instituției, unde i-a fost înmânată o notă de protest.

Potrivit diplomației ruse, incidentul s-ar fi produs pe 25 iunie, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Moscova susține că doi curieri diplomatici ai Ministerului rus de Externe ar fi fost reținuți timp de mai multe ore și că autoritățile moldovene le-ar fi cerut să permită verificarea corespondenței diplomatice și să predea dispozitivele mobile de comunicații.

În același timp, Rusia afirmă că diplomaților Ambasadei Federației Ruse la Chișinău nu li s-ar fi permis accesul în zona de securitate a aeroportului pentru a le acorda asistență consulară.

Potrivit Ministerului rus de Externe, deși partea moldoveană fusese notificată din timp cu privire la sosirea curierilor, aceștia nu au fost lăsați să intre pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în Federația Rusă.

În nota de protest transmisă ambasadorului Republicii Moldova, Ministerul rus de Externe susține că autoritățile de la Chișinău au încălcat grav articolul 27 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.

Potrivit prevederilor invocate de Moscova, curierii diplomatici beneficiază de inviolabilitate personală și nu pot fi arestați sau reținuți, iar poșta diplomatică nu poate fi deschisă sau reținută.

Diplomația rusă afirmă că măsurile luate de autoritățile moldovene contravin acestor obligații internaționale.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat rapid și a respins acuzațiile formulate de partea rusă, pe care le-a catalogat drept false și nefondate.

Potrivit MAE de la Chișinău, autoritățile moldovene au acționat în deplină conformitate cu legislația națională și cu obligațiile asumate prin tratatele internaționale.

Reprezentanții ministerului au transmis că regretă faptul că Federația Rusă invocă în mod selectiv normele dreptului internațional.

Schimbul de acuzații dintre cele două state are loc la doar trei zile după un alt incident care a tensionat relațiile bilaterale.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat recent că un cetățean al Federației Ruse, identificat drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reținut la intrarea în Republica Moldova.

Potrivit autorităților moldovene, acesta este suspectat că ar fi colectat informații privind regiunea transnistreană și Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta este în desfășurare.