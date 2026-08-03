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Republica Moldova își mărește bugetul pentru apărare până la 1% din PIB. Ce investiții pregătește Guvernul și care sunt amenințările identificate

Republica Moldova își mărește bugetul pentru apărare până la 1% din PIB. Ce investiții pregătește Guvernul și care sunt amenințările identificate

SURSA FOTO: Dreamstime/Republica Moldova

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 3 august 2026, 09:47
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova accelerează procesul de modernizare a sistemului de apărare și își propune să aloce până în 2030 echivalentul a 1% din PIB pentru acest domeniu. Măsura este inclusă în noua Strategie Națională de Apărare, transmisă spre aprobare Guvernului. Documentul stabilește investiții în infrastructură militară, echipamente și securitate cibernetică, pe fondul riscurilor de securitate din regiune.

Republica Moldova își propune să aloce 1% din PIB pentru apărare până în 2030

Republica Moldova își asumă o creștere etapizată a bugetului destinat apărării, obiectivul fiind ca, până în anul 2030, cheltuielile militare să ajungă la 1% din produsul intern brut. Măsura este prevăzută în noua Strategie Națională de Apărare, document înaintat Guvernului pentru aprobare.

Planul autorităților urmărește consolidarea capacității de apărare a statului prin modernizarea Armatei Naționale, dezvoltarea infrastructurii militare și întărirea sistemelor de protecție cibernetică. În același timp, strategia prevede aprofundarea cooperării cu statele partenere în domeniul securității.

Obiectivul declarat al Executivului este aducerea Armatei Naționale la standarde moderne, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor actuale din domeniul securității.

Ce investiții sunt prevăzute pentru modernizarea Armatei Naționale

Strategia stabilește o serie de proiecte concrete menite să îmbunătățească infrastructura și capacitatea operațională a forțelor armate.

Printre măsurile prevăzute se numără reabilitarea facilităților militare existente, dezvoltarea unui sistem eficient de apărare antiaeriană și achiziția de echipamente compatibile cu cele utilizate de statele partenere, potrivit Radio Chișinău.

Documentul mai prevede reconstrucția completă a taberei militare din localitatea Băcioi, investiție inclusă în programul de modernizare a infrastructurii de apărare.

Care sunt principalele amenințări de securitate identificate în strategie

Analiza care însoțește noua Strategie Națională de Apărare evidențiază deteriorarea mediului regional de securitate și identifică principalele riscuri cu care se poate confrunta Republica Moldova.

Potrivit evaluării realizate de specialiști, cea mai importantă amenințare este reprezentată de războiul dintre Rusia și Ucraina și de posibilitatea extinderii consecințelor acestuia în apropierea frontierelor Republicii Moldova.

Documentul menționează, de asemenea, prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană, precum și riscurile generate de atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și alte acțiuni de tip hibrid, considerate elemente cu impact direct asupra securității naționale.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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