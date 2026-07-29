Republica Moldova și India își extind cooperarea în educație. Vor fi lansate schimburi de studenți și proiecte comune de cercetare
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Republica Moldova și India fac un nou pas pentru consolidarea relațiilor în domeniul educației. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui Memorandum de înțelegere care va crea cadrul pentru dezvoltarea cooperării academice dintre cele două state.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat începerea negocierilor
Executivul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din India.
Documentul urmărește consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul educației și cercetării și dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior din cele două țări.
Memorandumul prevede schimburi de studenți și profesori
Potrivit autorităților, acordul va permite dezvoltarea unor parteneriate între universități, schimburi de studenți și cadre didactice, precum și derularea unor proiecte comune de cercetare.
De asemenea, Memorandumul prevede recunoașterea calificărilor și promovarea reciprocă a limbilor naționale, respectiv limba română în India și limbile indiene în Republica Moldova.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că India este un partener important pentru Republica Moldova în domeniul educației și cercetării, iar dezvoltarea relațiilor academice va crea noi oportunități pentru studenți și profesori.
Autoritățile mizează pe internaționalizarea universităților
Potrivit autorităților de la Chișinău, implementarea Memorandumului va contribui la internaționalizarea învățământului superior și la integrarea universităților din Republica Moldova în circuitul academic internațional.
Documentul are rolul de a facilita colaborarea între instituțiile de învățământ și de a încuraja schimbul de experiență în domeniul educației și cercetării.
Tot mai mulți studenți indieni aleg universitățile din Republica Moldova
Interesul studenților indieni pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova este în creștere, potrivit datelor prezentate de autorități.
În anul universitar 2025-2026, universitățile din Republica Moldova au înregistrat un număr record de 1.113 studenți străini proveniți din 24 de state.
Totodată, India continuă să fie una dintre principalele țări de origine ale studenților internaționali. În anul universitar precedent, 1.316 cetățeni indieni erau înscriși la programe de studii superioare în Republica Moldova.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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