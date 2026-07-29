Republica Moldova și India își extind cooperarea în educație. Vor fi lansate schimburi de studenți și proiecte comune de cercetare

Republica Moldova și India fac un nou pas pentru consolidarea relațiilor în domeniul educației. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui Memorandum de înțelegere care va crea cadrul pentru dezvoltarea cooperării academice dintre cele două state.

Executivul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din India.

Documentul urmărește consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul educației și cercetării și dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior din cele două țări.

Potrivit autorităților, acordul va permite dezvoltarea unor parteneriate între universități, schimburi de studenți și cadre didactice, precum și derularea unor proiecte comune de cercetare.

De asemenea, Memorandumul prevede recunoașterea calificărilor și promovarea reciprocă a limbilor naționale, respectiv limba română în India și limbile indiene în Republica Moldova.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că India este un partener important pentru Republica Moldova în domeniul educației și cercetării, iar dezvoltarea relațiilor academice va crea noi oportunități pentru studenți și profesori.

Potrivit autorităților de la Chișinău, implementarea Memorandumului va contribui la internaționalizarea învățământului superior și la integrarea universităților din Republica Moldova în circuitul academic internațional.

Documentul are rolul de a facilita colaborarea între instituțiile de învățământ și de a încuraja schimbul de experiență în domeniul educației și cercetării.

Interesul studenților indieni pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova este în creștere, potrivit datelor prezentate de autorități.

În anul universitar 2025-2026, universitățile din Republica Moldova au înregistrat un număr record de 1.113 studenți străini proveniți din 24 de state.

Totodată, India continuă să fie una dintre principalele țări de origine ale studenților internaționali. În anul universitar precedent, 1.316 cetățeni indieni erau înscriși la programe de studii superioare în Republica Moldova.