România și Turkmenistanul relansează discuțiile pentru gazele caspice: Portul Constanța, posibilă poartă energetică spre Europa

România și Turkmenistanul analizează noi proiecte strategice în domeniul energiei și al transportului, cu Portul Constanța în centrul planurilor de cooperare. În cadrul unei întâlniri la CCIR, a fost relansată ideea proiectului AGRI pentru transportul gazelor din regiunea Caspică spre Europa și extinderea legăturilor economice bilaterale.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în 29 iulie, o întâlnire oficială cu ambasadorul Republicii Turkmenistan în România, E.S. Annamammet Annayev, discuțiile fiind axate pe identificarea unor noi oportunități de cooperare economică bilaterală.

Principalele teme abordate au vizat dezvoltarea colaborării în sectorul energetic, precum și consolidarea cooperării port-to-port între Portul Constanța și portul Turkmenbași. În acest context, Mihai Daraban a reluat propunerea privind repornirea proiectului AGRI, considerat o posibilă soluție pentru facilitarea accesului gazelor naturale din regiunea Caspică pe piața europeană.

Președintele CCIR a arătat că Turkmenistanul dispune deja de infrastructura necesară pentru transportul gazelor către Marea Caspică, iar Portul Constanța ar putea deveni un punct strategic de intrare a resurselor energetice din această regiune către Europa. Potrivit acestuia, gazele naturale ar putea fi transportate prin infrastructura existentă din Azerbaidjan și Georgia, iar ulterior prin conducta BRUA.

Mihai Daraban a subliniat că un astfel de proiect ar putea impulsiona cooperarea dintre comunitățile de afaceri din România și Turkmenistan, însă este necesară identificarea unui nucleu economic solid care să reunească companiile interesate din cele două țări. El a precizat că sectorul energetic reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de pornire pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, în contextul actual al pieței europene.

„Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa, prin conectarea cu infrastructura de transport din Azerbaidjan și Georgia și, ulterior, prin conducta BRUA. Un asemenea proiect ar reprezenta un accelerator real al cooperării dintre mediile de afaceri din cele două țări. Este nevoie însă de un core business capabil să coaguleze în jurul său companiile din sectoarele economice ale celor două țări, iar sectorul energetic rămâne, în contextul european actual, unul dintre cele mai relevante puncte de plecare”, susține președintele Camerei Naționale.

Ambasadorul Republicii Turkmenistan în România, E.S. Annamammet Annayev, a prezentat, în cadrul întâlnirii, principalele oportunități economice ale țării sale, evidențiind evoluția pozitivă a economiei turkmene. Oficialul a precizat că Produsul Intern Brut al Turkmenistanului a înregistrat o creștere de 6,3% în prima jumătate a anului 2026 și a subliniat poziția țării pe locul al patrulea la nivel mondial în ceea ce privește rezervele certificate de gaze naturale.

Ambasadorul a arătat că resursele energetice importante și ritmul susținut de dezvoltare economică oferă premise favorabile pentru extinderea cooperării cu România. Acesta a menționat că dezvoltarea relațiilor port-to-port dintre Turkmenbași și Constanța, precum și crearea unui centru regional de distribuție a produselor turkmene în Portul Constanța, ar putea reprezenta elemente strategice pentru consolidarea parteneriatului economic bilateral.