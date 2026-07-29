Camera Deputaților a votat amânarea montării repartitoarelor. Ce se schimbă pentru proprietarii de apartamente

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire din România, act normativ care aduce modificări importante și pentru proprietarii de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare. Printre cele mai importante prevederi se numără amânarea termenului pentru montarea contoarelor și repartitoarelor de căldură până la 31 decembrie 2030.

Potrivit proiectului de lege adoptat de Camera Deputaților, în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică va fi obligatorie montarea contoarelor până la data de 31 decembrie 2030, pentru individualizarea consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.

Actul normativ stabilește că, în situațiile în care montarea contoarelor individuale nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este justificată din punct de vedere al costurilor, proprietarii vor avea obligația de a instala repartitoare individuale de costuri.

Repartizarea costurilor pentru încălzire se va realiza fie prin repartitoare montate pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament, fie prin sisteme care utilizează temperatura din fiecare locuință.

Propunerea legislativă are ca obiectiv crearea cadrului necesar pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii din România.

Printre măsurile prevăzute se numără promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi, precum și alinierea legislației românești la cerințele Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Documentul stabilește și ținte privind ponderea energiei regenerabile utilizate în sectorul încălzirii și răcirii:

35,9% în 2027;

37,1% în 2028;

38,6% în 2029;

41,4% în 2030.

Legea prevede că operatorii economici care introduc pe piață sau comercializează biomasă forestieră în scop energetic vor avea obligația să furnizeze exclusiv biomasă forestieră sustenabilă.

Totodată, pentru reducerea utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi în gospodării și în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, autoritățile administrației publice locale, împreună cu autoritățile centrale, vor trebui să deruleze programe de sprijin pentru înlocuirea sistemelor de încălzire.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, însă nu poate intra încă în vigoare. Actul normativ urmează să fie dezbătut și votat de Senat, care este forul decizional în acest caz.