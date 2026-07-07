Lege la bloc pentru familiile cu copii mici. Obligație pentru părinți. Se notifică Asociația de Proprietari în 10 zile în acest caz

Mulți proprietari de apartamente cred că bebelușii sau copiii foarte mici nu trebuie declarați la asociația de proprietari și că nu influențează calculul întreținerii. În realitate, legislația în vigoare nu prevede o astfel de excepție, iar proprietarii au obligația de a comunica orice modificare privind numărul persoanelor care locuiesc în apartament, inclusiv atunci când în familie se naște un copil.

Actuala Lege nr. 196/2018, care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu conține nicio dispoziție care să permită scutirea automată a copiilor mici de la plata anumitor cheltuieli de întreținere.

Potrivit legislației, proprietarii au obligația să informeze asociația de proprietari cu privire la orice modificare a numărului persoanelor care locuiesc în apartament.

Legea stabilește că această notificare trebuie făcută în termen de cel mult 10 zile de la apariția modificării, iar obligația se aplică și în cazul nașterii unui copil.

Actualizarea numărului de persoane nu reprezintă o simplă formalitate administrativă. Informația este utilizată de administrator pentru repartizarea anumitor cheltuieli comune ale condominiului.

În multe asociații de proprietari, anumite costuri sunt împărțite în funcție de numărul persoanelor declarate că locuiesc în fiecare apartament.

Printre acestea se numără:

apa rece și canalizarea, atunci când nu există contorizare individuală sau în situațiile prevăzute de regulament;

apa caldă și combustibilul utilizat pentru prepararea acesteia, în cazurile aplicabile;

energia electrică folosită pentru instalațiile comune ale imobilului, inclusiv funcționarea liftului;

cheltuielile pentru colectarea deșeurilor menajere;

alte servicii comune repartizate în funcție de numărul de locatari.

Din acest motiv, administratorul are nevoie de o evidență actualizată a persoanelor care locuiesc efectiv în fiecare apartament.

Actuala lege diferă de legislația care a fost în vigoare înainte de 2018.

În anul 2017, Legea nr. 230/2007 a fost modificată astfel încât asociațiile de proprietari puteau decide ca micuții cu vârsta sub trei ani să fie scutiți de plata unor cheltuieli aferente consumurilor individuale.

Facilitatea nu era însă obligatorie. Fiecare asociație stabilea dacă o aplică sau nu.

În plus, efectele practice au fost reduse, deoarece măsura privea exclusiv consumurile individuale, adică acele cheltuieli care sunt calculate în funcție de consumul fiecărui apartament.

În această categorie intră cheltuieli precum apa rece și canalizarea, apa caldă, energia termică, combustibilul necesar preparării apei calde, gazele naturale sau încălzirea locuinței, acolo unde acestea sunt repartizate pe baza contoarelor, repartitoarelor sau a altor sisteme de măsurare.

În anul 2018, Legea nr. 230/2007 a fost abrogată și înlocuită de Legea nr. 196/2018.

Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, prevederea referitoare la posibilitatea scutirii copiilor sub trei ani a fost eliminată.

În prezent, legea nu mai oferă asociațiilor posibilitatea de a acorda această facilitate, astfel că nu există o scutire automată sau expres prevăzută pentru copiii mici.

În Parlament se află de mai mulți ani un proiect legislativ care propune reintroducerea posibilității de scutire a copiilor mici de la plata cheltuielilor aferente consumurilor individuale.

Documentul a fost adoptat de Senat și așteaptă votul final al Camerei Deputaților, care este for decizional.

Chiar dacă acest proiect ar fi adoptat, impactul său ar fi limitat, deoarece prevederile vizează, la fel ca în vechea lege, doar consumurile individuale și nu toate cheltuielile de întreținere repartizate de asociația de proprietari.

Astfel, în forma actuală a legislației, părinții nu beneficiază de o scutire automată pentru copiii mici, iar obligația de a declara noul membru al familiei la asociația de proprietari rămâne în vigoare.