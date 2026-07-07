Oficial BCE, avertisment privind viitorul economiei europene: Guvernele vor pune presiune pe băncile centrale

Creșterea cheltuielilor publice pentru pensii, apărare și sprijinirea industriei riscă să pună o presiune tot mai mare asupra independenței băncilor centrale europene. Avertismentul vine din partea lui Fabio Panetta, care susține că, pe măsură ce guvernele vor avea nevoie de resurse financiare tot mai mari, influența politică asupra politicii monetare ar putea deveni din ce în ce mai puternică.

Oficialul a făcut declarațiile în cadrul unui eveniment organizat la Roma, într-un moment în care independența băncilor centrale este intens dezbătută atât în Europa, cât și în alte mari economii ale lumii.

Guvernatorul Băncii Italiei a explicat că marile economii europene, precum Germania, Franța și Italia, sunt nevoite să gestioneze simultan mai multe provocări majore: majorarea bugetelor pentru apărare, sprijinirea competitivității industriei și finanțarea unor sisteme de protecție socială afectate de îmbătrânirea populației.

În acest context, Panetta a făcut o remarcă sugestivă privind viitorul relației dintre guverne și băncile centrale.

„Prima mea reacţie este să mulţumesc lui Dumnezeu că ne vom pensiona în curând, pentru că vom fi tot mai mult sub dominaţia politicii fiscale”, a declarat Panetta în cadrul evenimentului de la Roma.

Potrivit acestuia, riscul este ca necesitățile de finanțare ale statelor să înceapă să influențeze tot mai mult deciziile de politică monetară.

Prin expresia „dominaţie fiscală”, oficialul face referire la situația în care guvernele ajung să exercite presiuni asupra băncilor centrale din cauza nevoii de a finanța deficite și programe publice tot mai costisitoare.

În mod normal, băncile centrale sunt independente și stabilesc politica monetară având ca obiectiv principal menținerea stabilității prețurilor și controlul inflației. Într-un scenariu de dominație fiscală, însă, deciziile privind dobânzile sau lichiditatea din economie ar putea fi influențate de interesele bugetare ale statelor.

Panetta a avertizat că, dacă alegătorii continuă să sprijine programe politice bazate pe cheltuieli publice în creștere, va deveni tot mai dificil pentru băncile centrale să reziste presiunilor venite din partea factorului politic.

Băncile centrale au un rol esențial în funcționarea economiilor moderne, deoarece influențează costurile de finanțare ale statelor și ale economiei în ansamblu.

Prin stabilirea ratelor dobânzilor și prin operațiunile desfășurate pe piețele financiare, acestea influențează randamentele obligațiunilor guvernamentale, costurile creditelor și condițiile de finanțare pentru companii și populație.

Din acest motiv, orice diminuare a independenței lor poate avea efecte importante asupra inflației, investițiilor și stabilității financiare.

Declarațiile lui Fabio Panetta apar într-un context internațional în care relația dintre guverne și băncile centrale este tot mai tensionată.

În Japonia, guvernul condus de Sanae Takaichi încearcă să promoveze în conducerea Banca Japoniei oficiali favorabili unei politici monetare mai relaxate, cu scopul de a încetini ritmul majorărilor dobânzilor.

Și în Statele Unite independența politicii monetare a fost recent în centrul atenției. Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să îi permită președintelui Donald Trump să demită un guvernator al Rezerva Federală, însă hotărârea a lăsat Fed drept singura agenție federală protejată în mod explicit împotriva unei intervenții directe a președintelui.

În același timp, și Christine Lagarde a alimentat recent dezbaterea privind rolul instituției pe care o conduce, afirmând că nu exclude posibilitatea de a avea un rol în discuțiile legate de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, chiar dacă doar pentru a susține perspectiva europeană în cadrul dezbaterii politice naționale.

Mesajul transmis de Fabio Panetta evidențiază una dintre marile provocări economice ale următorilor ani. Pe măsură ce statele europene vor trebui să aloce sume tot mai mari pentru apărare, pensii și susținerea economiei, relația dintre politica fiscală și politica monetară ar putea deveni din ce în ce mai tensionată.

În acest context, independența băncilor centrale rămâne un element-cheie pentru menținerea stabilității economice și controlul inflației, însă oficialii admit că presiunile politice și bugetare vor deveni tot mai dificil de ignorat.